Colombia

Rescatadas dos babillas en Medellín: una había sido víctima de maltrato y la otra fue incautada tras ser objeto de tráfico

Las autoridades hicieron un llamado a reportar cualquier avistamiento de animales silvestres en el área metropolitana

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Las autoridades ambientales del Valle de Aburrá intensifican el llamado para frenar el tráfico ilegal de fauna silvestre - crédito CAVR
Las autoridades ambientales del Valle de Aburrá intensifican el llamado para frenar el tráfico ilegal de fauna silvestre - crédito CAVR

La llegada de dos babillas al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (Cavr) del Área Metropolitana del Valle de Aburrá puso en alerta a las autoridades de la ciudad.

Ambos ejemplares fueron identificados como Caiman crocodilus y fueron recibidos en el centro tras situaciones de riesgo. El primer caso se presentó en una cañada de la ciudad, donde un reporte ciudadano alertó sobre la agresión que sufría el reptil por parte de un grupo de personas. La intervención oportuna de los equipos especializados permitió su traslado seguro al Cavr, donde comenzó su proceso de recuperación.

Poco después, el centro recibió un segundo caimán de anteojos mediante entrega voluntaria. El ciudadano responsable del traslado confesó haber recibido una suma de dinero para transportar al animal hasta la estación de paso. Durante la valoración veterinaria se detectó una sustancia rojiza adherida a gran parte del cuerpo de la babilla, lo que motivó exámenes clínicos exhaustivos para descartar afectaciones a su salud.

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Especialistas del CAVR monitorean a los ejemplares rescatados y supervisan cada etapa de su rehabilitación - crédito CAVR
Especialistas del CAVR monitorean a los ejemplares rescatados y supervisan cada etapa de su rehabilitación - crédito CAVR

Actualmente, ambos animales permanecen bajo el monitoreo continuo de un equipo interdisciplinario. Los profesionales del Cavr aplican tratamientos de rehabilitación específicos con el objetivo de lograr su recuperación integral y, si las condiciones lo permiten, reincorporarlos a su entorno natural.

Tenencia ilegal y tráfico: causas y consecuencias

La presencia de babillas en sectores urbanos del Valle de Aburrá no corresponde a una dinámica natural de la especie. Estos reptiles suelen habitar en humedales, quebradas y cuerpos de agua de zonas bajas, por lo que su aparición en áreas densamente pobladas es señal de que han sido mantenidas en cautiverio o liberadas de manera irresponsable.

De acuerdo con los especialistas del Cavr, la gran mayoría de avistamientos urbanos de babillas se relacionan directamente con el tráfico ilegal de fauna silvestre. Esta actividad ilícita, sumada a la compra y venta de animales exóticos como mascotas, incrementa el riesgo de maltrato y abandono de especies protegidas. En lo que va de 2026, el centro ya ha recibido tres ejemplares de la especie, cifra que se suma a las 36 babillas atendidas desde 2024.

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El rescate oportuno y la atención veterinaria marcan la diferencia en la recuperación de especies nativas vulnerables - crédito CAVR
El rescate oportuno y la atención veterinaria marcan la diferencia en la recuperación de especies nativas vulnerables - crédito CAVR

Por qué es crítica la rehabilitación de babillas rescatadas

La función ecológica de las babillas resulta indispensable para el equilibrio de los ecosistemas acuáticos. Estos reptiles cumplen el papel de reguladores biológicos, al controlar poblaciones de otras especies y sostener las cadenas alimenticias de los humedales, ríos y ciénagas que habitan.

Estos animales habitan principalmente en ciénagas, lagunas, pantanos, caños y ríos de corriente lenta. Se distribuyen de forma natural en las cuencas de los ríos Magdalena, Sinú, Ranchería, la planicie de la región Caribe, la Orinoquía y la Amazonía.

El equipo del Cavr recalcó que, pese a la imagen temida que suelen tener los caimanes de anteojos, estos animales rara vez representan una amenaza para las personas. Tienden a evitar el contacto humano y solo reaccionan con agresividad cuando se sienten acosados, atacados o manipulados.

La colaboración ciudadana resulta clave para detectar casos de maltrato y garantizar el traslado seguro de animales silvestres - crédito CAVR
La colaboración ciudadana resulta clave para detectar casos de maltrato y garantizar el traslado seguro de animales silvestres - crédito CAVR

La legislación colombiana prohíbe la tenencia de babillas como mascotas. Su protección está respaldada por normas como la Ley 1801 de 2016, artículo 101 que sancionan el tráfico y el comercio ilegal de fauna silvestre.

Aunque las babillas no figuran en las listas de peligro crítico, enfrentan amenazas constantes debido a la destrucción de su hábitat, la caza furtiva, especialmente durante temporadas como la Semana Santa, y la presión del tráfico ilegal. La suma de estos factores ha reducido poblaciones y dificulta la recuperación de los ecosistemas donde cumplen un rol fundamental.

Frente a la presencia de babillas en áreas urbanas, los expertos recomiendan no acercarse ni intentar manipularlas. Alimentar a estos reptiles puede hacer que pierdan su instinto de huida y se familiaricen peligrosamente con la actividad humana, incrementando el riesgo de incidentes.

La autoridad ambiental sugiere mantener a niños y mascotas bajo supervisión y contactar de inmediato a las entidades competentes en caso de avistar alguna babilla. El objetivo es garantizar la seguridad de las personas y el bienestar de los animales, facilitando su rescate y posterior rehabilitación.

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