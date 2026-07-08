Colombia

Condenadas cinco mujeres por realizar procedimientos estéticos ilegales en Medellín: más de 40 pacientes quedaron con secuelas permanentes

Las personas sindicadas fueron condenadas por integrar una estructura que ofrecía lipólisis láser y transferencia glútea en consultorios improvisados de esa ciudad. La Fiscalía aseguró que captaban a las víctimas por redes sociales

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Cinco mujeres son condenadas por cirugías estéticas clandestinas en Medellín - crédito Fiscalía

Cinco mujeres fueron condenadas por la justicia luego de aceptar su responsabilidad en un caso que dejó a decenas de víctimas con graves afectaciones físicas tras someterse a procedimientos estéticos realizados en condiciones clandestinas en Medellín.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, las hoy sentenciadas integraban una estructura que ofrecía intervenciones invasivas sin contar con las condiciones sanitarias, la infraestructura ni el personal médico requerido.

La decisión judicial se produjo después de que las procesadas aceptaran los cargos formulados por el ente investigador por hechos ocurridos entre abril de 2023 y mayo de 2024.

Según la investigación, la organización utilizaba principalmente las redes sociales para atraer mujeres interesadas en realizarse procedimientos de lipólisis láser con transferencia glútea, promocionando supuestos tratamientos seguros y con resultados estéticos garantizados.

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Cinco sentenciadas aceptaron cargos por atraer pacientes en Medellín, intervenirlas en viviendas sin habilitación y causar infecciones graves, deformidades y secuelas permanentes a más de 40 afectadas - crédito Fiscalía
Cinco sentenciadas aceptaron cargos por atraer pacientes en Medellín, intervenirlas en viviendas sin habilitación y causar infecciones graves, deformidades y secuelas permanentes a más de 40 afectadas - crédito Fiscalía

Las condenadas fueron identificadas como Yarleny Mosquera Aguirre, Elizabeth Rojas Tobón, Jackeline Bedoya Acevedo, María Paola Arango Garrillo y Michel Chaverra Jaramillo. Dependiendo de la participación de cada una dentro de la organización, recibieron penas que oscilan entre los 83 y 88 meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir, lesiones personales y estafa agravada en modalidad de masa.

La Fiscalía estableció que al menos 55 mujeres acudieron a viviendas adaptadas como supuestas salas de cirugía, lugares que no cumplían con las exigencias de higiene, bioseguridad ni habilitación para practicar procedimientos quirúrgicos.

Como consecuencia de estas intervenciones, más de 40 pacientes contrajeron una bacteria no tuberculosa que les ocasionó deformidades físicas y limitaciones funcionales permanentes.

Durante las audiencias, el ente acusador explicó que la principal responsable de ejecutar los procedimientos era Yarleny Mosquera Aguirre, quien, presuntamente, se hacía pasar por médica cirujana sin contar con estudios profesionales ni certificaciones en el área de la salud.

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Más de 40 mujeres terminaron con secuelas permanentes tras cirugías estéticas clandestinas en Medellín - crédito Fiscalía
Más de 40 mujeres terminaron con secuelas permanentes tras cirugías estéticas clandestinas en Medellín - crédito Fiscalía

Yarleny Mosquera Aguirre es conocida como ‘La Yaya’ o ‘La reina de la lipólisis láser’. Era una de las líderes de la organización y la principal ejecutora de los procedimientos estéticos, porque se hacía pasar por médica cirujana para realizar la lipólisis láser. Todo esto ocurría en un spa informal que nunca estuvo registrado ni autorizado por las autoridades sanitarias. Se autodenominaba cirujana estética sin tener acreditación oficial ni estudios certificados. Era quien introducía la cánula de liposucción en el cuerpo de las mujeres, extraía la grasa y posteriormente realizaba la transferencia glútea”, expuso la fiscal del caso durante la sustentación de la investigación.

La representante del ente investigador explicó además que Mosquera no actuaba sola, pues contaba con el apoyo de otras integrantes de la organización que participaban activamente durante cada procedimiento y en la atención posterior de las pacientes.

Estas tres mujeres eran las que le ayudaban cuando aplicaban anestesia local, realizaban la transferencia de grasa y posteriormente atendían a las pacientes. También formulaban antibióticos y les aseguraban que los brotes o lesiones que comenzaban a aparecer eran normales, lo que retrasaba que las víctimas buscaran atención con especialistas en infectología. Esa desinformación fue determinante para que muchas mujeres vieran agravadas sus condiciones de salud”, indicó la funcionaria judicial.

La investigación también determinó que Elizabeth Rojas Tobón desempeñaba un papel fundamental dentro de la estructura criminal, aunque no participaba directamente en las intervenciones quirúrgicas. Su labor estaba enfocada en captar nuevas pacientes y administrar parte de los recursos obtenidos mediante los procedimientos.

La falsa cirujana que dejó secuelas a pacientes en Medellín - crédito Fiscalía
La falsa cirujana que dejó secuelas a pacientes en Medellín - crédito Fiscalía

Según la Fiscalía, utilizaba un spa ubicado en el barrio Robledo, en Medellín, además de las redes sociales, para promocionar los servicios y convencer a las mujeres de someterse a las intervenciones.

“Elizabeth Rojas Tobón fungió como una de las líderes de la organización porque era quien captaba a las clientas tanto en un spa de su propiedad como a través de redes sociales. También administraba parte de las finanzas de la organización. Las mujeres debían consignar inicialmente 500.000 pesos para reservar el procedimiento y era ella quien les explicaba que la cirugía no representaba ningún riesgo. Prestaba su cuenta bancaria para recibir los pagos y coordinaba toda la logística relacionada con la captación de víctimas y el manejo económico de la estructura”, explicó la fiscal.

Aunque la mujer no intervenía directamente en las cirugías, la Fiscalía sostuvo que su participación fue determinante para el funcionamiento del grupo ilegal.

“Su rol fue estratégico en la captación de víctimas, en la desinformación sobre los riesgos de los procedimientos y en el ocultamiento de los ingresos obtenidos. Era una pieza clave dentro de la estructura administrativa y comercial de la organización”, puntualizó la representante del ente acusador.

La sentencia emitida corresponde a una decisión de primera instancia y aún puede ser objeto de los recursos contemplados por la ley. Entretanto, la Fiscalía precisó que Yarleny Mosquera Aguirre continuará vinculada al proceso por el delito de concierto para delinquir agravado, cargo que no aceptó durante el trámite judicial.

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