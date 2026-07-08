Colombia

Silvestre Dangond sorprendió a su madre con lujoso regalo en su cumpleaños: “Que lindo, te lo mereces”

La emotiva reacción de Delis Corrales al recibir el regalo quedó registrada en video, generando miles de comentarios y convirtiendo la celebración familiar en tendencia en redes sociales

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La Constitución exige que la posesión presidencial se haga ante el Congreso en uno de sus artículos - crédito Redes Sociales/X

La celebración del cumpleaños de Delis Corrales, madre del reconocido cantante vallenato Silvestre Dangond, se convirtió en uno de los episodios familiares más comentados en redes sociales durante el fin de semana a inicios de julio.

Lo que comenzó como un tradicional almuerzo en Valledupar, que reunió a familiares y amigos de la homenajeada en el restaurante Casa Belén, transcurrió sin que ninguno imaginara la sorpresa que esperaba al final del encuentro.

Al salir del establecimiento, Delis Corrales se encontró con una moderna camioneta Renault Arkana E-Tech Hybrid estacionada en la entrada. En un primer momento, la madre del artista no comprendió la razón de la atención de los presentes hacia el vehículo, hasta que una de sus acompañantes, entre sonrisas, le confesó que aquel automóvil era un regalo de su hijo, Silvestre Dangond.

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La noticia desató una reacción inmediata: Delis abrazó el vehículo, levantó los brazos al cielo y agradeció con emoción el gesto, rodeada de aplausos y muestras de cariño de quienes la acompañaban.

El gesto de Silvestre Dangond con su madre emociona en redes: le regaló una camioneta en Valledupar - crédito @deliscorrales/ Instagram
El gesto de Silvestre Dangond con su madre emociona en redes: le regaló una camioneta en Valledupar - crédito @deliscorrales/ Instagram

La escena quedó registrada en varios videos que rápidamente se viralizaron en plataformas como TikTok e Instagram, acumulando miles de reproducciones y comentarios. Para muchos seguidores, lo más significativo no fue el valor material del obsequio —que para el modelo 2026 supera los 126 millones de pesos colombianos—, sino la autenticidad y la emoción genuina de la madre del cantante, evidenciando la cercanía y el afecto que caracteriza la relación entre ambos.

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Este gesto no es inédito en la historia familiar de los Dangond. Hace aproximadamente un año, durante otra celebración de cumpleaños, el artista ya había sorprendido a su madre con una camioneta, episodio que también generó una ola de reacciones positivas en redes sociales. La reiteración de este tipo de detalles resalta la gratitud y el orgullo que Silvestre Dangond siente por la mujer que lo apoyó desde sus inicios en la música y que ha estado presente a lo largo de su carrera.

El video que ya suma miles de vistas, dejó comentarios como: “Vida y salud para Silvestre Dangond👏“, Feliz cumpleaños ✨️ 🎂 Deli Dios continúe bendiciendo tu vida, un abrazo cargado de mucho cariño 😍“, ”que regalazo", “Que lindo, te lo mereces @deliscorrales❤️🙌feliz cumpleaños", “que hermosa como se emociona”, (Sic).

El artista Silvestre Dangond reflexionó sobre su permanencia en la música - crédito Natalia Perilla/Infobae Colombia
Silvestre Dangond ya había sorprendido a su madre con un regalo similar el año anterior, reforzando los lazos familiares y el agradecimiento - crédito Natalia Perilla/Infobae Colombia

Dellys Corrales Rojas, madre del intérprete, es una mujer proveniente de una familia con fuerte vocación musical en el norte de Colombia.

Nacida en La Guajira, Delis Corrales transmitió a su hijo no solo el amor por la música vallenata, sino también una educación esmerada y cercana. Según diversas biografías, fue al lado de su madre que Silvestre pasó su primer año de vida en la casa de los abuelos paternos, lo que marcó profundamente su sensibilidad y su conexión con las tradiciones del Caribe colombiano.

En entrevistas y relatos familiares, la madre de Silvestre ha recordado episodios de su infancia en los que el artista ya mostraba un carácter extrovertido y un interés constante por la música. “La niñez de Silvestre fue una infancia muy bonita, era un niño que se hacía querer, encontrando en su familia un apoyo constante debido a su particular espontaneidad a la hora de expresar sus sentimientos, mostrando siempre un interés excesivo por la música vallenata, llegando en muchas ocasiones a escaparse en horas de la noche, si por donde estuviese pernoctando escuchaba las notas alegres de un acordeón”, relató Delis Corrales en una entrevista recogida por su entorno discográfico.

Delis Corrales Rojas proviene de una familia musical y ha influido en la vocación artística de su hijo - crédito @deliscorrales/ Instagram
Delis Corrales Rojas proviene de una familia musical y ha influido en la vocación artística de su hijo - crédito @deliscorrales/ Instagram

El propio artista ha reconocido en distintas conversaciones públicas que parte de su estilo y su disciplina se deben a la educación y el ejemplo de su madre. En el ambiente familiar, la música siempre ha estado presente y ha sido motivo de unión y orgullo, algo que ha influido en la proyección internacional del cantante.

Delis Corrales no suele aparecer en los medios, pero su presencia es constante en los relatos y recuerdos que Silvestre comparte en eventos familiares y entrevistas, donde agradece el apoyo y los valores recibidos desde pequeño.

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