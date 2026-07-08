Moda o superalimento: este es el impacto real del té matcha en la salud, según explican expertos

El matcha sí tiene beneficios, pero los expertos bajan de la nube a la bebida verde de moda - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El color verde intenso del té matcha se ha convertido en una imagen habitual en cafeterías, redes sociales y publicaciones sobre bienestar.

Desde lattes hasta batidos y postres, esta bebida de origen asiático ha dejado de ser un producto exclusivo para transformarse en una de las tendencias de alimentación más populares de los últimos años. Sin embargo, más allá de la moda, especialistas aseguran que su creciente consumo también responde a sus propiedades nutricionales y a la evidencia científica que respalda parte de sus beneficios.

De acuerdo con expertos en nutrición, el matcha no debe entenderse como un alimento milagroso, sino como un complemento que puede aportar al bienestar cuando forma parte de un estilo de vida saludable y una alimentación equilibrada.

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El matcha es un tipo de té verde elaborado a partir de hojas de Camellia sinensis cultivadas bajo sombra antes de ser cosechadas. Posteriormente, estas hojas son molidas hasta convertirse en un polvo fino que se consume completamente, a diferencia del té verde tradicional, cuyas hojas se desechan después de la infusión.

El té matcha concentra antioxidantes y cafeína, pero no es una bebida milagrosa - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Esta diferencia en su preparación hace que el consumidor aproveche una mayor concentración de compuestos bioactivos presentes de manera natural en la planta.

“Nutricionalmente, el matcha es una forma más concentrada de té verde”, explicó Andrea Mosquera, nutricionista adscrita a Colsanitas.

La especialista señaló que precisamente esa concentración permite obtener una mayor cantidad de antioxidantes y otros componentes que han despertado el interés tanto de investigadores como de personas que buscan incorporar alimentos funcionales a su rutina diaria.

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Entre las sustancias más destacadas se encuentran las catequinas, reconocidas por su acción antioxidante, además de la cafeína y la L-teanina, dos compuestos que actúan de forma complementaria sobre el organismo.

Qué tener en cuenta antes de tomar matcha cada día - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Aunque actualmente su presencia es frecuente en establecimientos especializados y cadenas de café, la historia del matcha se remonta varios siglos atrás. Su origen se encuentra en China, pero fue Japón el país que perfeccionó tanto su método de cultivo como su preparación, convirtiéndolo en un elemento central de la tradicional ceremonia del té.

Ese componente cultural también ha contribuido a que hoy sea asociado con prácticas de bienestar, relajación y concentración.

Los especialistas recomiendan consumir entre una y dos tazas al día, cantidad considerada suficiente para aprovechar sus propiedades sin exceder el consumo de cafeína. Asimismo, aconsejan prepararlo con agua cuya temperatura oscile entre los 70 y los 80 grados centígrados, ya que el agua demasiado caliente puede afectar algunos de sus compuestos.

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“Dentro de sus componentes se encuentran las catequinas, además de cafeína y L-teanina, sustancias que actúan de manera conjunta para ofrecer protección celular, energía sostenida y una sensación de calma y concentración”, indicó Mosquera.

Expertos recomiendan una o dos tazas de matcha al día - crédito worldhistory.org

Además de la preparación tradicional, el matcha también puede incorporarse en bebidas como lattes, smoothies o batidos. No obstante, los expertos hacen un llamado a moderar el uso de azúcar o jarabes, pues un exceso de estos ingredientes puede disminuir los beneficios nutricionales que ofrece la bebida.

Pese a su buena reputación, los profesionales de la salud advierten que el matcha no es adecuado para todas las personas y que su consumo debe evaluarse según las condiciones individuales de cada paciente.

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Las personas con hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares o mujeres en estado de embarazo deberían consultar previamente con un profesional de la salud antes de incorporarlo de manera habitual en su alimentación.

De igual manera, el consumo excesivo puede ocasionar efectos asociados a la cafeína, entre ellos insomnio, ansiedad, nerviosismo o palpitaciones, especialmente en personas sensibles a este estimulante.

Los especialistas también insisten en que el auge del matcha no debe llevar a pensar que una sola bebida puede transformar la salud.

“Más allá de las tendencias, ningún alimento por sí solo determina la salud de una persona. En el caso del matcha, sus beneficios dependen de hábitos sostenidos y de una alimentación balanceada”, enfatizó la nutricionista.

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Por esa razón, los expertos recomiendan verlo como un complemento dentro de un estilo de vida saludable, acompañado de una alimentación variada, actividad física regular y adecuados hábitos de descanso.