Asofondos prendió la alerta por nuevas fallas en plataformas de Colpensiones, a menos de una semana para vencerse el plazo para cambiar de fondo: “Inoportuna”

Asofondos advirtió que las plataformas digitales de Colpensiones presentan fallas e intermitencias a ocho días del cierre de la Oportunidad de Traslado - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae/@fondosdepension/X

A ocho días del cierre de la oportunidad de traslado de fondo de pensión, el gremio Asofondos advirtió que las plataformas digitales de Colpensiones presentan nuevas fallas e intermitencias, una situación que puede impedir que los afiliados completen a tiempo trámites en línea que dependen de ese sistema antes del 16 de julio de 2026.

La alerta llegó en la recta final del proceso, cuando ya se habían concretado 158.382 traslados al 30 de junio y más de 281.000 personas habían presentado solicitudes de Doble Asesoría, según informó la asociación a través de un comunicado de prensa.

Para Asofondos, la contingencia tecnológica aparece en un momento especialmente delicado porque todavía hay afiliados que deben radicar su solicitud.

“La intermitencia del sistema de Colpensiones resulta especialmente inoportuna en esta recta final, pues varios trámites de traslado dependen de la disponibilidad de esta plataforma. Es importante aclarar que las AFP privadas Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia continúan operando con normalidad”, se observa en el documento.

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La Oportunidad de Traslado acumuló 158.382 traslados al 30 de junio y más de 281.000 solicitudes de Doble Asesoría, según Asofondos - crédito Asofondos

El plazo máximo para presentar esa solicitud es el 16 de julio de 2026 y, de acuerdo con el gremio, “después de esa fecha no habrá lugar a excepciones”. Esa advertencia convierte cualquier episodio de indisponibilidad en un riesgo directo para quienes aún no terminan el procedimiento.

Según Asofondos, esta nueva falla se suma a la suspensión total de servicios que Colpensiones había anunciado entre el 27 de junio y el 3 de julio por un proceso de migración de infraestructura tecnológica.

“La entidad había comunicado después que esa suspensión fue levantada el 30 de junio y que los servicios se retomarían el 4 y el 5 de julio bajo protocolos técnicos definidos”, se agrega en el documento.

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Esta contingencia se suma a la suspensión total de servicios anunciada entre el 27 de junio y el 3 de julio por la migración de infraestructura de Colpensiones.

Aunque la entidad anunció que había sido suspendida el 30 de junio para ser retomada el 4 y 5 de julio bajo protocolos técnicos definidos, usuarios continúan reportando dificultades para completar trámites en línea.

Pese a ello, el gremio sostuvo que los usuarios siguen reportando dificultades para completar diligencias por los canales digitales. La organización resumió la situación al señalar que las plataformas de la administradora pública “vuelven a presentar fallas” cuando avanza la etapa definitiva de este mecanismo extraordinario.

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La preocupación central es concreta: varios trámites asociados al traslado de régimen requieren que la plataforma de Colpensiones esté disponible. Si el sistema falla, los afiliados que todavía están dentro del proceso pueden sufrir retrasos justo cuando el margen de tiempo es mínimo.

La nueva intermitencia en Colpensiones se sumó a la suspensión de servicios anunciada entre el 27 de junio y el 3 de julio por una migración tecnológica - crédito Procuraduría General de la Nación

Asofondos exhortó a Colpensiones a resolver los problemas de sus plataformas antes del vencimiento del plazo. También recomendó a los afiliados habilitados no dejar la radicación para el final, siempre que consideren conveniente hacer el cambio.

“Este gremio exhorta a Colpensiones a solucionar los problemas de sus plataformas y recomienda a los afiliados habilitados no esperar hasta el último momento para radicar su solicitud de traslado, si les es conveniente hacerlo”, concluye el comunicado.

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El gremio también precisó que las administradoras privadas Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia continúan operando con normalidad. La aclaración busca diferenciar los inconvenientes reportados en la plataforma de la entidad pública de la operación de las AFP privadas.

La advertencia de la organización se produjo este 8 de julio, cuando faltaban apenas ocho días para que termine la Oportunidad de Traslado.

En esa fase, la estabilidad de los servicios digitales se vuelve determinante para que los afiliados que siguen en trámite puedan completar el proceso dentro del plazo establecido.

Usuarios describen visitas repetidas y trámites sin completar

Colpensiones enfrenta demoras y fallas a pocos días del cierre de la Oportunidad de Traslado el 16 de julio - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

Entre quienes dicen haberse visto afectados está Yuri Niño Roa que publicó a través de su cuenta en X el siguiente mensaje: “Buenas noches @Colpensiones. De acuerdo con el anuncio publicado en su sitio web, los servicios digitales se restablecerían el 3 de Julio. Hoy 7 de Julio algunas de las funciones en sus sistema presentan fallas ¿Cuándo vamos a tener acceso exitoso a todos sus servicios? Gracias“.

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Otra usuaria también reportó fallas en la plataforma de Colpensiones: “Por esto es que @DELAESPRIELLAE tiene que meterle la mano a las instituciones del Estado, en este caso @Colpensiones. Quién sabe qué están tramando con todos los sistemas de contacto caídos, sin posibilidad de cotejar cobros indebidos que están haciendo. Ojos abiertos...”, expresó Adriana Bermúdez en X.

Como estas, hay muchas reacciones en redes sociales sobre las fallas que presenta la entidad estatal en su plataforma, por lo que los usuarios piden que se solucione lo más pronto posible para poder hacer el cambio de fondo antes del 16 de julio.

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