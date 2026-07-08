Duro agarrón entre Jota Pe Hernández y Cathy Juvinao por escisión del partido Alianza Verde: “Puedes ahora disfrazarte de tigre sin problema”

La representante a la Cámara rechazó lo Cathy Juvinao y Jota Pe Hernández protagonizaron un nuevo rifirrafe en la Alianza Verde por la solicitud de escisión del partido - crédito Colprensa / JotaPeHernandez

Un nuevo rifirrafe protagonizaron la representante a la Cámara Cathy Juvinao y el senador Jota Pe Hernándes, ambos del partido Alianza Verde, por cuenta de su solicitud de escición de la colectividad.

La disputa comenzó después de que la congresista asegurara que tuvo que fijar una postura oficial contraria a sus ideales políticos, favoreciendo al entonces candidato oficialista Iván Cepeda, pues era la única forma de mantener viva su posibilidad de salir del partido Alianza Verde y comenzar la estructuración de una nueva colectividad.

Sin embargo, la representante aseguró que fue clara en no promover el voto a Cepeda, aunque sabía que tampoco podía entorpecer la campaña que adelantaba su partido para lograr votos hacia el hoy senador.

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“Yo no presenté NUNCA a Iván Cepeda como una opción democrática: en primera vuelta me quedó claro que no lo es. Hice un video explicando que fue la condición que me puso mi partido para poder irme. Una decisión para mí muy dura porque tuve que sopesar votar en blanco o tener la posibilidad —por fin— de construir un partido de centro. Opté por lo segundo. Me puedes criticar y estoy para rendir cuentas. Pero a mí nadie me puede decir ni que invité a votar por Cepeda, ni que lo presenté como una opción democrática jamás", señaló Juvinao.

Cathy Juvinao afirmó que aceptó una postura oficial sobre Iván Cepeda para mantener viva su salida de la Alianza Verde y avanzar en un partido de centro - crédito X

Sin embargo, el rifirraje se dio luego de que Jota Pe Hernández, que se ha convertido en uno de los críticos más fuertes de Gustavo Petro y su proyecto político, apareció en la escena digital para comparar el caso de la congresista con el suyo, pues no ha obtenido el aval de la Alianza Verde para desligarse.

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En su mensaje, el reelecto senador lanzó pullas a Juvinao acusándola de “negociar” los intereses de los colombianos para obtener beneficios a título propio, como la posible creación de otro partido.

“Yo decidí NO VOTAR POR CEPEDA y mostrarle al país lo peligroso que era entregarle nuestra nación al heredero.La consecuencia fue que se hundiera mi escisión, a pesar que yo si tenía razones de peso para escindirme.Nunca negociaría el bienestar de mi país por beneficio propio”, señaló Hernández.

Ante las críticas, la representante a la Cámara no tardo en responder despachándose contra el senador, al que señaló de ser uno de los primeros en usar las banderas de la izquierda para lanzarse a la política.

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Jota Pe Hernández comparó su caso con el de Cathy Juvinao y cuestionó que la Alianza Verde no le diera aval para desligarse - crédito X

Sin embargo, la congresista recordó que su perspectiva hacia el gobierno cambió radicalmente tras su elección, además aclarar que su motivación para aceptar las condiciones de la Alianza Verde estuvo basada en el posible beneficio de los colombianos al fomar una nueva colectividad.

“Jotica, recordemos que te fuiste a Puerto Resistencia a posar de zurdo, entonces, con el mayor respeto, no le das clases de principios a nadie. Con respecto a la escisión que logré, mi lógica es contraria a la tuya: tomé una decisión que no me convenía a mí, para poder ofrecerle al país un necesario partido de centro que a futuro pueda ser un espacio para millones de personas cansadas de extremos como el que tú representas”, señaló Juvinao.

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Finalmente, la representante a la Cámara lanzó pullas sobre su afinidad con el gobierno elegido en los recientes comicios, además de insistir en que su iniciativa de partido podría ser una buena opción para futuras eleciones.

Cathy Juvinao respondió que Jota Pe Hernández usó antes las banderas de la izquierda para entrar en la política - crédito X

“Y me imagino que no lo entiendes pero igual te lo preciso: existen políticos que tomamos decisiones pensando en muchas más cosas que los likes del momento. Si logro sacar adelante un partido de centro para Colombia, que hoy no existe, mi paso por el Congreso habrá valido la pena. Tú en cambio puedes ahora disfrazarte de tigre sin problema”, concluyó la congresista.

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