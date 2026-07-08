Cambio Radical hace la cuenta regresiva de la salida de Petro de la Presidencia de Colombia tras desconocer el resultado de las elecciones: “Merece el olvido”

Cambio Radical envió duro mensaje a Gustavo Petro en el que desacreditaron su gestión - crédito Vannessa Jiménez / Reuters - @PCambioRadical

El partido Cambio Radical difundió un mensaje en sus redes sociales en el que criticó duramente la gestión del presidente Gustavo Petro, a 30 días exactos de que finalice su mandato.

Voceros del partido señalaron que el Gobierno Petro se caracterizó por la escogencia de funcionarios “improvisadores, derrochadores y resentidos”, y que con su proyecto político, Gustavo Petro “nos prometió ‘vivir sabroso’, pero solo ellos vivieron sabroso“.

En el comunicado de la corporación política conservadora se aseguró que las consecuencias de la administración de Petro —calificada como “un universo de negligencia que solo merece el olvido”—, dejarán marcas imborrables, pese a que “será imposible olvidar las heridas que dejará en nuestro país”.

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De cara al cambio de gobierno previsto para el 7 de agosto bajo el liderazgo de Abelardo de la Espriella, en el partido no solo ratificaron la cuenta regresiva de un mes, sino que expresaron su esperanza de cara a un proceso de recuperación y reconstrucción nacional tras un periodo de “desgobierno”.

En el partido Cambio Radical rechazaron el actuar político de Gustavo Petro en favor de Iván Cepeda - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Con el mensaje, publicaron una imagen del actual mandatario rodeado de sus altos funcionarios y líderes políticos cercanos con la frase “Petro sinvergüenza (sic)”.

Horas antes, los voceros del partido también aseguraron que el actuar de Gustavo Petro, luego de “salir a desconocer el resultado que se dio en las urnas”, es “lamentable”.

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“Abelardo de la Espriella ha sido elegido presidente por decisión soberana del pueblo colombiano. Esto es la crónica de una muerte anunciada, como lo advirtió Germán Vargas Lleras. ‘No mordamos el anzuelo de Petro. No a la desobediencia civil’”, fueron las palabras de Enrique Vargas Lleras, codirector del partido y hermano del fallecido Germán Vargas Lleras, exjefe del frente político.

El presidente Gustavo Petro respondió a las críticas de Sergio Fajardo, que alertó sobre una posible crisis social ante la suspensión del proceso de empalme - crédito @petrogustavo/X

Enrique Vargas Lleras solicitó a Estados Unidos que no saquen a Petro de la Lista Clinton

El director adjunto del partido también hizo una solicitud formal ante el Gobierno de Estados Unidos para que mantenga al presidente Petro y a su familia en la Lista Clinton, al menos hasta que finalicen las investigaciones en su contra y concluya la transición presidencial prevista para el 7 de agosto.

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A través de una misiva al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, el líder político solicitó enfáticamente que no se levanten las restricciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) sobre el mandatario colombiano debido a “múltiples denuncias de carácter nacional e internacional” sobre presuntos desfalcos al erario, irregularidades en el manejo de recursos estatales y conductas que habrían comprometido la institucionalidad y las finanzas del país.

El directivo destacó que esos señalamientos permanecen activos ante instancias judiciales y organismos internacionales. La carta, fechada en Bogotá el 6 de julio, sostiene además que Petro habría utilizado más de 2.500.000 dólares de recursos públicos para contratar una oficina en Estados Unidos dedicada a atender su situación personal frente a la lista Ofac.

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El director adjunto de Cambio Radical, Enrique Vargas Lleras, pidió al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que no retire al presidente Gustavo Petro y a su familia de la lista Ofac - crédito Enrique Vargas Lleras, partido Cambio Radical

Según el texto, esto representa “un patrón de apropiación indebida de recursos públicos” y el partido considera que “el que un mandatario utilice el erario para financiar la defensa de sus intereses particulares ante una autoridad extranjera constituye, en sí mismo, un desfalco al Estado colombiano”.

El codirigente de Cambio Radical fundamentó su petición en la necesidad de garantizar la responsabilidad política y jurídica de quienes hayan actuado bajo la administración saliente.

“El mantenimiento de las restricciones sería, a su juicio, una garantía concreta de que el presidente y quienes actuaron bajo su administración deberán responder por los daños causados a Colombia y a sus ciudadanos”, puntualizó Vargas Lleras en la carta.

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