Acueducto de Bogotá advierte sobre estafa: falsos empleados exigen dinero en supuestas visitas técnicas

La Eaab advirtió sobre estafadores que se hacen pasar por funcionarios para ingresar a hogares en Bogotá mediante falsas visitas técnicas- crédito Alcaldía de Bogotá

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) advirtió el miércoles 8 de julio sobre la presencia de individuos que se presentan como funcionarios y buscan acceder a los hogares mediante falsas visitas técnicas.

Según la compañía, los estafadores intentan cobrar dinero de manera directa, una práctica prohibida para el personal autorizado. La Eaab reiteró que sus trabajadores no reciben pagos en efectivo bajo ninguna circunstancia.

La entidad explicó que estas personas aprovechan la confianza de los usuarios para ingresar a los inmuebles, argumentando revisiones técnicas o necesidades urgentes. Una vez dentro, solicitan dinero por supuestos servicios, como inspecciones, arreglos o verificaciones de medidores. “Nuestros funcionarios nunca están autorizados para recibir dinero directamente”, recordó la Eaab a través de sus canales oficiales.

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Medidas de prevención y recomendaciones para los ciudadanos

En respuesta a estos casos, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá recomendó una serie de medidas preventivas. Entre las principales sugerencias, se encuentra la exigencia del carné institucional a cualquier persona que se identifique como trabajador de la entidad. Además, la compañía enfatizó que ninguna visita técnica se realiza sin previa programación y que todos los trámites deben informarse con anticipación.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá reiteró que sus funcionarios no reciben pagos en efectivo ni cobran dinero de forma directa - crédito @AcueductoBogota / X

La Eaab puso a disposición la línea telefónica Acualínea 116, opción 4, para que los usuarios puedan verificar la identidad de los supuestos funcionarios y confirmar la agenda de cualquier inspección. La empresa indicó que el acceso a las viviendas solo ocurre en casos específicos, como variaciones inusuales en el consumo o solicitudes expresas de los usuarios, siempre informadas previamente.

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Las labores en espacios públicos, como el mantenimiento de redes, medidores o hidrantes, no requieren el ingreso a los hogares, salvo cuando el medidor se encuentra dentro del predio y existe una solicitud debidamente registrada.

Derechos de los usuarios y marco legal

Conforme a la Ley 142 de 1994, los usuarios de servicios públicos tienen derecho a recibir información precisa y oportuna sobre las actividades y operaciones vinculadas a la prestación del servicio. Esto incluye la posibilidad de comprobar la identidad de los funcionarios, conocer el motivo de cada visita y confirmar los datos mediante los canales oficiales de la Eaab antes de permitir el ingreso a la vivienda.

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Los falsos funcionarios de la Eaab solicitan dinero por supuestas inspecciones, arreglos o verificaciones de medidores dentro de las viviendas - crédito @AcueductoBogota / X

La legislación también habilita a las empresas prestadoras de servicios públicos para realizar revisiones técnicas a los instrumentos de medición, aunque estas deben ajustarse a los procedimientos definidos por la compañía y notificarse conforme al contrato de servicios públicos.

Consecuencias legales para quienes simulan ser funcionarios

El Código Penal colombiano establece varias sanciones para quienes se hacen pasar por empleados públicos con el fin de engañar a la ciudadanía.

Entre los delitos que pueden configurarse se encuentran la simulación de investidura o cargo (artículo 426), la estafa (artículo 246) y el hurto calificado (artículo 240), dependiendo de las circunstancias y los hechos cometidos. La determinación de los delitos y sanciones recae en las autoridades competentes, que actúan con base en las pruebas presentadas.

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La Eaab reiteró que los pagos por servicios solo deben realizarse a través de los canales oficiales y reflejarse en la factura correspondiente, nunca de manera directa o en efectivo a los funcionarios en terreno.

El Código Penal colombiano contempla delitos como simulación de cargo, estafa y hurto calificado para quienes se hacen pasar por funcionarios - crédito @AcueductoBogota / X

Ajuste en las tarifas del agua en Bogotá a partir de julio

En un contexto aparte, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá anunció un ajuste en las tarifas de acueducto y alcantarillado para Bogotá y algunas zonas de Soacha, Gachancipá, Tocancipá y Zipaquirá. El incremento, vigente desde el 1 de julio, responde a la aplicación de una nueva metodología tarifaria definida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).

La gerente de la Eaab, Natasha Avendaño, explicó en declaraciones a Caracol Radio que los usuarios de Bogotá verán un aumento promedio del 6,67%, equivalente a cerca de $4.900 adicionales por factura mensual. En Soacha, el incremento será del 2,3% (alrededor de $1.180), mientras que en Gachancipá el ajuste rondará el 11%, unos $4.300 a $4.400 por factura.

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La Eaab precisó que las nuevas tarifas no alteran la estructura de facturación, que seguirá incluyendo el cobro por consumo, cargos fijos y la aplicación de subsidios y contribuciones según la normativa vigente. Las modificaciones tarifarias obedecen a la actualización de costos, el reconocimiento de inversiones ejecutadas y los cambios metodológicos introducidos por la regulación nacional.

La empresa aclaró que no todas las facturas reflejarán inmediatamente el ajuste, debido a los diferentes ciclos de facturación; algunas liquidaciones combinarán tarifas anteriores y nuevas, dependiendo de las fechas de consumo registradas.