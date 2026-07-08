Empresas grandes y pequeñas de Colombia arremetieron contra Petro por desconocer la elección de Abelardo de la Espriella: “Es un mal perdedor”

Abelardo de la Espriella obtuvo cerca de 13 millones de votos en la segunda vuelta de elecciones presidneciales desarrollada el 21 de junio de 2026 - crédito @Registraduria/X

El presidente Gustavo Petro insiste en que en la segunda vuelta de elecciones presidenciales, en la que resultó electo Abelardo de la Espriella por encima de Iván Cepeda, hubo fraude electoral, por lo que se niega a aceptar la victoria del líder del movimiento Defensores de la Patria.

Para los gremios productivos, la posición del actual mandatario es irresponsable. Por ello, rechazaron los señalamientos y pidieron respeto por los resultados del proceso electoral, la institucionalidad y las reglas democráticas, además de defender la transparencia del escrutinio y reclamar una transición ordenada.

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), por medio de un comunicado, expresó su preocupación por pronunciamientos que buscan generar dudas sobre los resultados del proceso electoral colombiano y afectar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. Apuntó que ese tipo de mensajes compromete la estabilidad y la legitimidad del sistema político del país. “En consecuencia, promover hipótesis o cuestionamientos sin sustento probatorio resulta irresponsable y representa un riesgo para la confianza pública y la estabilidad institucional, especialmente cuando dichas afirmaciones se sustentan en hechos futuros e inciertos”, aseguró el gremio.

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La Andi manifestó que promover hipótesis o cuestionamientos sin sustento probatorio resulta irresponsable - crédito @Andi_Colombia/X

Defensa de la transparencia del escrutinio

La Andi señaló que la organización electoral de Colombia mostró de manera reiterada la solidez, seguridad y transparencia del proceso electoral colombiano. Añadió que el sistema se basa en la participación de jurados de votación y en el diligenciamiento de los formularios electorales.

Remarcó que la información que alimenta los sistemas tecnológicos proviene de esos formularios, publicados pocas horas después del cierre de las votaciones. Según explicó, cualquier ciudadano, partido político u organización de la sociedad civil puede contrastar los datos y verificar la correspondencia entre los formularios E-14 y los resultados oficiales del escrutinio.

Agregó que, a la fecha, no se ha presentado prueba que demuestre inconsistencias capaces de comprometer la integridad del proceso electoral. A partir de ese punto, sostuvo que la legitimidad democrática descansa en el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas y en el reconocimiento de los resultados oficiales.

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Respeto por las reglas democráticas

La Asociación también cuestionó las declaraciones del presidente Petro, al considerar preocupante que haya puesto en duda, sin pruebas, unas elecciones que describió como tranquilas, seguras, técnicas y transparentes. Ante esto, afirmó que “desconocer esos principios debilita la confianza ciudadana y erosiona los fundamentos del Estado de Derecho”.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, insiste en que las elecciones presidenciales del 21 de junio hubo fraude - crédito @PetroGustavo/X

En otra de sus frases más duras, el gremio advirtió que “este tipo de pronunciamientos se suma a una serie de actuaciones y mensajes que podrían interpretarse como una presunta participación en política por parte del Jefe de Estado, circunstancia que resulta incompatible con el deber institucional de garantizar el respeto por las reglas democráticas y la imparcialidad de las instituciones”.

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Al respecto, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, pidió por la defensa de las normas democráticas. “El respeto por las reglas democráticas constituye la principal garantía para preservar la estabilidad política, la confianza institucional y la convivencia ciudadana”, afirmó.

De igual manera, enfatizó en que “la democracia ofrece mecanismos legítimos para la participación de todos los sectores de la sociedad, tanto de quienes resultan elegidos como de quienes ejercen su papel desde la oposición. Fortalecer esas reglas y respetar sus resultados es una responsabilidad compartida y una condición indispensable para proteger el presente y el futuro del país”.

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Dolor por la pérdida del poder

Desde la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), el presidente del gremio, Jaime Cabal, respondió con un tono más político frente a las declaraciones del mandatario. Dijo que no le sorprende que, a un mes de dejar la Casa de Nariño, Petro haga declaraciones altisonantes sin sustento.

Jaime Cabal, presidente de la Andi, dijo que el dolor de la pérdida del poder le ha generado a Gustavo Petro negación y nostalgia - crédito @JaimeA_Cabal/X

Afirmó que “el dolor de la pérdida del poder le ha generado negación y nostalgia. Es un mal perdedor y, de allí, los bandazos de no querer reconocer la derrota”. Después añadió que tampoco le sorprende que se niegue a hacer un empalme anticorrupción, porque cada día se destapan más escándalos.

El dirigente hizo una referencia legal al proceso de entrega de cargos. “Lo que llama la atención es que haya funcionarios de su gobierno que aún no saben que la Ley 951 de 2025 les exige hacer entrega del cargo y que quien lo recibe puede solicitar más información, con incidencia disciplinaria, aun cuando aquellos hayan dejado su cargo”, sostuvo.

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Cabal finalizó al decir que la negativa a hacer el empalme y entregar los cargos deja en mala posición a los funcionarios involucrados y termina por afectar al país en pleno relevo institucional.

Serenidad y transición ordenada

La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), por su parte, pidió serenidad, responsabilidad y respeto absoluto por las instituciones en medio de la controversia. El gremio que lidera María Elena Ospina sostuvo que la transición democrática debe garantizar una entrega de gobierno ordenada, técnica, transparente y responsable, sin convertirse en un escenario de confrontación que afecte la confianza ciudadana, la estabilidad económica y la tranquilidad del país.

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Remarcó que “el mandato expresado en las urnas debe respetarse. Las diferencias políticas, por profundas que sean, deben tramitarse por las vías institucionales, legales y democráticas, siempre bajo el marco de la Constitución”.

Acopi dice que Colombia necesita diálogo, cooperación y una transición responsable que brinde confianza a los ciudadanos y a las mipymes - crédito Acopi

La organización amplió ese llamado con un mensaje dirigido al gobierno saliente, al presidente electo, a los partidos políticos, a las autoridades y a los liderazgos nacionales.

“Desde Acopi hacemos un llamado al Gobierno saliente, al presidente electo, a los partidos políticos, a las autoridades y a todos los liderazgos nacionales para que actúen con grandeza y sentido de país. Las mipymes, que sostienen el empleo y el bienestar de millones de familias, necesitan un país estable, predecible y unido. Colombia requiere puentes, diálogo y garantías para la democracia; no más incertidumbre ni polarización”, agregó.

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Y señaló que “la democracia se defiende respetando las instituciones, la voluntad ciudadana y la Constitución. Ese debe ser el camino”.