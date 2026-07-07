Petro se despachó contra De la Espriella por no reunirse con él y advertir un investigación en su contra: “Que me toquen un pelo”

El presidente electo Abelardo de la Espriella aseguró que el mandatario Gustavo Petro es un "enemigo de la patria" - crédito Luisa Gonzalez/Reuters y Sergio Reyes/AP

El presidente electo Abelardo de la Espriella explicó los motivos por los cuales se negó a reunirse con el mandatario saliente Gustavo Petro antes del 7 de agosto, día en el que se posesionará en la Presidencia de Colombia. Según indicó el abogado, no quiso hacer un empalme directamente con Petro para efectuar el proceso de transición de Gobierno, porque “todo en él es falsedad y marrulla” y lo considera un “enemigo de la patria”.

“Como lo dije en campaña, vine a enfrentar, a derrotar y a castigar a ese sujeto. Ya cumplí las dos primeras partes de esa sentencia. Él sabe que lo haré pagar en el marco de la ley todos sus delitos y por eso tiene pánico y terror. No me pidan, compatriotas, que sea políticamente correcto”, aseveró el presidente electo.

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El jefe de Estado reaccionó a las declaraciones de De la Espriella a través de una publicación en su cuenta de X. En su mensaje, cuestionó a los integrantes del equipo de empalme del mandatario electo, debido a que, según precisó, no estuvieron presentes en las reuniones que se programaron para hacer el traspaso de la información.

“Miedo tuvieron los que abandonaron el empalme porque no tenían nada que decir e iban a ser televisados. ¿Están asustados?”, preguntó el presidente.

De igual manera, rechazó las advertencias de De la Espriella con respecto a la posibilidad de que sea investigado y extraditado. “Que me toquen un pelo y se encontrarán con las y los jaguares en Colombia y en el mundo. En el marco de la ley el señor Abelardo no puede apresarme porque no he cometido un solo delito. Abelardo no es juez, demuestra ser dictador al asumir la posición de los jueces”, indicó.

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