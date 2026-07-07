Petro había pedido que “todo golpista debe ser condenado”: así se lo recuerdan en redes sociales tras desconocer la elección de De la Espriella

El jefe de Estado ha publicado numerosos mensajes en los que alega presunta ilegitimidad de Abelardo de la Espriella - crédito Juan Bello/Presidencia - @AForeroM/X - @MariaFdaCabal/X

El acalorado clima político que se vive en pleno período de transición entre el Gobierno Petro y la administración de Abelardo de la Espriella, por cuenta de los controversiales mensajes del saliente presidente y del excandidato Iván Cepeda, que desconocen la validez de los resultados de las elecciones de 2026, ha llegado al uso de términos como “golpe de estado” en las redes sociales.

Numerosos opositores de Gustavo Petro aseguran que la actitud del actual jefe de Estado que, pese a que anunció que el 7 de agosto dejará el Ejecutivo, aunque sin reconocer la victoria electoral de De la Espriella, podría ser calificada como “golpista” e “incendiaria”.

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En ese sentido, la advertencia de los contradictores de Petro es que, con su discurso, el líder político de izquierda estaría avivando el deseo de una eventual toma del poder a través de un llamado a la “resistencia civil” y que “todo(a) progresista debe estar siempre comunicado con su pueblo y su gente (sic)”.

Sin embargo, en redes sociales le recordaron a Gustavo Petro que él mismo condenó las intenciones “golpistas” con mensajes menos radicales como, por ejemplo, cuando el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, rechazó la condena del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, y afirmó que desde Washington D.C. se respondería con “una caza de brujas”.

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Gustavo Petro afirmó que los "golpistas deben ser condenados" - crédito @AForeroM/X - @MariaFdaCabal/X

En ese momento, el primer dignatario aseguró que “todo golpista debe ser condenado” porque esas “son las reglas de la democracia”. Ese mensaje fue publicado el 11 de septiembre de 2025.

Meses después, el senador electo Andrés Forero afirmó que el jefe de Gobierno también entraría en su acusación:

“De acuerdo con el @petrogustavo de hace unos meses: 'Todo golpista debe ser condenado’. Incluido él, claro“. De hecho, a la publicación de 2025, Forero publicó este comentario: “¿Usted no hizo parte de un grupo guerrillero que trató de tumbar gobiernos elegidos democráticamente por la vía armada?“.

Ahora, a Forero se le unieron voces que indican que el mandatario tendría entre manos un plan para, al parecer, desestabilizar el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

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Por ejemplo, la senadora María Fernanda Cabal escribió: “Petro, este trino suyo y para usted”.

De la misma manera, el presidente del Concejo de Bogotá, Papo Amín, publicó: “Fue Congresista, fue alcalde, y es presidente, pero el sistema electoral ya no le sirve y ahora desconoce resultados. Esa es la ENORME incoherencia de @petrogustavo. Aún siguen dolidos por la victoria indiscutible del Presidente @ABDELAESPRIELLA (sic)“.

En redes acusan a Gustavo Petro de "golpista" - crédito captura de pantalla X

Amín también respondió a las acusaciones de fraude que formuló el jefe de Estado: “¿Cuál fraude por Dios? Esto no es más que un intento golpista perpetrado por @petrogustavo y su heredero Cepeda. El plan siempre ha sido el mismo, seguir los pasos de los Castro, de Chávez y de Ortega“, agregó.

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Por su parte, el politólogo de la Universidad de los Andes y conferencista político, Fernando Posada, aseguró que las palabras que escoge Petro en su discurso se alejan de una perspectiva “democrática”.

“El presidente saliente Petro se refiere al presidente electo De la Espriella como ‘quienes se robaron las elecciones’. Qué líder tan irresponsable e incendiario es el presidente Petro. Que nunca más nos digan que el petrismo es la ‘alternativa democrática’”, escribió.

El politólogo Fernando Posada aseguró que las declaraciones de Gustavo Petro son "incendiarias" - crédito @fernandoposada/X

Una voz que también cuestionó los señalamientos de Petro fue la de Martín Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, que escribió en su perfil de X que “es incoherente e irresponsable cuestionar el mismo sistema electoral que lo eligió”.

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Los mensajes de Gustavo Petro que animan la “resistencia ciudadana” para desconocer a Abelardo de la Espriella como presidente

Con todo, el mandatario ha realizado numerosas publicaciones en las que alerta repetidamente un presunto fraude electoral y llama a la ciudadanía a movilizarse:

“Aquí no amenazaremos a nadie, pero nos van a amenazar, y ya nos amenazan, a mí con cogerme preso y llevarme a EEUU o asesinarme. Si lo hacen mi voz será inolvidable en el mundo. Se construirá la Alianza por la Vida desde la resistencia ciudadana. No caeremos en la trampa de luchas entre el pueblo y odios fratricidas, reconocemos que millones de colombianos votaron por Abelardo, solo que no fueron mayoría”, dijo.

Gustavo Petro aseguró que el presidente, "de acuerdo a la decisión de los colombianos" es Iván Cepeda - crédito @petrogustavo/X

En otro mensaje, aseguró: “El presidente de Colombia actual está ante las evidencias de un fraude electoral por vía algorítmica y con financiación extranjera prohibida en nuestra constitución. El presidente de Colombia acepta de acuerdo a la decisión de los colombianos es el filósofo Iván Cepeda. Hemos sufrido el más duro golpe a la soberanía nacional desde la reconquista española en los años de la Patria Boba”.

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Por definición, un golpe de Estado “se da en un país cuando civiles o militares derrocan, valiéndose de medios no democráticos, a un gobierno”, como figura en la Biblioteca del Banco de la República.