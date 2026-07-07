Aliadas lanzó contundente mensaje tras denuncias de fraude de Petro: “No hay espacio para desconocer la voluntad de los colombianos”

Aliadas defendió la legitimidad de las elecciones presidenciales y pidió respetar el resultado proclamado por las autoridades electorales - crédito @Registraduria/X

En medio del intenso debate político que atraviesa el país tras las elecciones presidenciales, la Alianza de Asociaciones y Gremios (Aliadas) hizo público un pronunciamiento en el que defendió la legitimidad del proceso electoral y llamó a preservar la estabilidad institucional. Para la organización, el resultado ya fue definido por las autoridades competentes y debe ser acatado dentro del marco democrático.

La declaración apareció luego de que el presidente Gustavo Petro insistiera en denunciar un supuesto fraude en los comicios, una afirmación que generó controversia por la ausencia de pruebas que las respalden. Frente a ese escenario, el gremio pidió que cualquier cuestionamiento se tramite por las vías legales y con el debido sustento probatorio.

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La Alianza de Asociaciones y Gremios llamó a proteger la institucionalidad y advirtió sobre los riesgos de cuestionar los resultados electorales sin pruebas - crédito X

Desde la perspectiva de Aliadas, el país necesita fortalecer la confianza en las instituciones en lugar de profundizar la incertidumbre. Por eso, la organización reiteró que el respeto por las decisiones adoptadas en las urnas constituye uno de los pilares del Estado de derecho y advirtió que desconocerlas sin evidencias puede tener consecuencias para la democracia.

En el comunicado la alianza fue enfática al señalar que “Colombia votó. La voluntad ciudadana no está en discusión”, una frase que resume el mensaje central del documento. A partir de esa premisa, recordó que el proceso electoral ya concluyó, las autoridades cumplieron con sus funciones constitucionales y el resultado fue proclamado oficialmente.

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“En Colombia ya hubo una decisión. Los ciudadanos votaron, las autoridades electorales cumplieron su labor, el resultado fue proclamado oficialmente y el país tiene presidente electo. No hay espacio para mantos de duda ni para desconocer, desde el poder, la voluntad expresada por los colombianos en las urnas”, afirmó la organización.

El pronunciamiento también insistió en que las diferencias sobre el desarrollo de los comicios deben resolverse mediante los procedimientos previstos en la Constitución y la ley. En esa línea, Aliadas sostuvo que cualquier persona o sector que considere que existieron irregularidades tiene la responsabilidad de presentar pruebas y acudir a las instancias correspondientes.

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El gremio aseguró que cualquier inconformidad con las elecciones debe tramitarse por los canales previstos en la Constitución y la ley - crédito VisualesIA Infobae

“En un Estado de derecho, quien tenga cuestionamientos debe presentar pruebas y acudir a los canales previstos por la Constitución y la ley. Lo contrario no defiende la democracia: la debilita. Sembrar incertidumbre sin pruebas, desde discursos o redes, erosiona la confianza ciudadana y golpea la estabilidad institucional del país”, expresó el documento.

La organización consideró que la difusión de acusaciones sin respaldo no solo afecta la credibilidad del sistema electoral. Además, puede deteriorar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y aumentar la polarización política en un momento especialmente sensible para el país.

En ese contexto, Aliadas advirtió que Colombia enfrenta desafíos que requieren estabilidad y consensos, entre ellos los relacionados con la seguridad, la generación de empleo, la inversión y el desarrollo social. Por esa razón, sostuvo que mantener abierto un debate sobre la legitimidad de unas elecciones ya certificadas desvía la atención de asuntos prioritarios para la ciudadanía.

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El comunicado también envió un mensaje a quienes hoy ocupan cargos públicos. La alianza pidió actuar con responsabilidad institucional, respetar las reglas democráticas y garantizar que el proceso de transición se desarrolle de manera ordenada, sin decisiones o discursos que puedan poner en duda el funcionamiento del sistema electoral.

Aliadas pidió preservar la confianza en las instituciones y garantizar una transición ordenada tras las elecciones presidenciales - crédito @Registraduria/X

“Colombia no puede quedar atrapada en diferencias políticas, personales o ideológicas. Quienes ejercen el poder público deben cuidar las instituciones, respetar las reglas y garantizar una transición ordenada. Con los retos que enfrenta el país en seguridad, empleo, inversión y desarrollo social, debilitar la confianza en la democracia no es una salida: es un riesgo para todos”, señaló el texto.

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El documento concluyó con un nuevo llamado a respetar la decisión adoptada por los ciudadanos en las urnas y a mantener la defensa de la institucionalidad democrática como un principio compartido. “Colombia habló. Y ningún interés político puede estar por encima de la voluntad de los ciudadanos”, finalizó el comunicado.

El pronunciamiento de Aliadas se suma a otras posiciones conocidas en las últimas horas desde distintos sectores empresariales. Entre ellas está la del Consejo Gremial Nacional, que igualmente pidió respaldar la Constitución, proteger la institucionalidad y reconocer los resultados oficiales de las elecciones presidenciales.