Juan Fernando Quintero hace historia con la Selección Colombia: este es su nuevo logro en la Copa del Mundo

Juan Fernando Quintero disputa su tercera Copa del Mundo con la Selección Colombia, pese a no ser titular fijo - crédito JUAN MABROMATA / AFP

La Selección Colombia ha tenido partidos complicados en la Copa Mundial de la FIFA 2026, en especial después de enfrentar a Uzbekistán en la primera jornada de la fase de grupos, pues desde ahí no logró un marcador abultado ni efectividad en el ataque.

Juan Fernando Quintero es el que ha aparecido en esos momentos para resolver los juegos de la Tricolor, al entrar desde el banco de suplentes para sacar adelante a sus compañeros y sumar los tres puntos, como se vio frente a la República Democrática del Congo con el 1-0 en Guadalajara.

Gracias a esas presentaciones, “Juanfer” consiguió una marca especial para su carrera profesional, la cual desea aumentar en la próxima Copa del Mundo, en caso de disputarla, y quedar en la historia de la Selección Colombia, incluso bajo la sombra de James Rodríguez.

PUBLICIDAD

La marca de “Juanfer” en mundiales

El volante creativo ha participado en tres Copas del Mundo, pero apenas en cinco partidos fue titular porque en todos ellos fue suplente de James Rodríguez, capitán y figura de la Tricolor, aunque eso no ha significado que el mediocampista de 31 años no fuera determinante en algunas ocasiones.

Noticia en desarrollo...