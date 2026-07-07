Gobernación destinó más de $99.500 millones en obras viales para Cundinamarca: conozca los municipios beneficiados

La intervención entre Zipaquirá, Cogua y ese municipio ya cubre varios kilómetros, beneficia a 140.000 personas y refuerza la llegada de visitantes a uno de los destinos más conocidos de la zona - crédito Gobernación de Cundinamarca

La administración de Cundinamarca anunció la destinación de $99.544 millones para la ejecución de obras viales estratégicas en la Sabana, con el objetivo de mejorar la movilidad en el centro del país y dinamizar el desarrollo regional.

Estos recursos, gestionados por el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (Iccu), están transformando corredores clave en municipios como Subachoque, Madrid, Cota, Chía, Funza, Zipaquirá, Cogua, Nemocón, Cajicá, Tabio y Pacho, impactando de manera directa la calidad de vida de sus habitantes y el turismo.

Obras prioritarias y avances

Entre los principales proyectos destaca la rehabilitación de la vía Subachoque – Puente Piedra, en Madrid, que alcanzó un 83% de avance. Con una inversión de $21.595 millones, se intervienen 6,3 kilómetros con tecnología de asfalto de alto módulo y bases estabilizadas, garantizando mayor durabilidad.

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Sectores críticos como Valle de Aura y la entrada a La Cuesta fueron recuperados, optimizando el tránsito en una zona vital para la Sabana.

Los recursos del ICCU apuntan a mejorar corredores estratégicos en municipios como Subachoque, Madrid, Cota, Chía, Funza, Zipaquirá y Cajicá - crédito Gobernación de Cundinamarca

En la Variante Cota – Chía, obra esencial para la descongestión del tráfico hacia Bogotá y la conexión entre la Autopista Medellín y Autopista Norte, se invierten $22.000 millones en la rehabilitación de 4,7 kilómetros. Este corredor facilita además el acceso a parques industriales y zonas francas, impulsando la competitividad del área metropolitana.

La vía Casa Blanca – Humedal Gualí, en Funza, reportó un 82 % de ejecución y cuenta con $6.687 millones de inversión. Las obras incluyen 665 metros de pavimento rígido en concreto MR-43, diseñado para responder a las complejas condiciones hídricas del sector, lo que asegura mayor vida útil y mejores condiciones de seguridad vial.

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Recuperación y mejoramiento de corredores secundarios

La Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) del ICCU avanza en la recuperación de corredores estratégicos. En la vía Zipaquirá – Cogua – Nemocón, se han invertido $10.000 millones para el mejoramiento de nueve de los doce kilómetros del tramo, priorizando los sectores más deteriorados.

Los recursos financiarán tramos clave en once municipios para aliviar trancones, reforzar la conexión con Bogotá y apoyar la economía regional mediante intervenciones que también favorecen a visitantes y residentes - crédito Gobernación de Cundinamarca

Actualmente, 6,1 kilómetros están siendo intervenidos con una inversión de $8.000 millones, con un avance del 40% y entrega prevista para agosto. La obra beneficiará a 140.000 habitantes y mejora la conexión con la Mina de Sal de Nemocón, destino turístico que recibe más de 100.000 visitantes al año. Además, está en proceso una nueva licitación por $16.000 millones para intervenir tres kilómetros adicionales del corredor.

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En la vía Cajicá – Tabio, la UMV ejecuta desde mayo de 2026 trabajos de diagnóstico estructural, fresado e instalación de mezcla asfáltica, con una inversión de $5.500 millones para optimizar la seguridad vial en uno de los corredores más transitados de la Sabana.

Nuevas obras integrales y desarrollo urbano

El plan de modernización incluye la construcción de la vía Cajicá – Toyonorte, que conectará la vereda El Canelón, Molino y Manas. La inversión total es de $17.150 millones (de los cuales $16.000 millones los aporta el ICCU). El proyecto contempla la construcción de 5,3 kilómetros de nueva vía, ciclorrutas, andenes y una rotonda de 100 metros de diámetro que articulará el tránsito con la Ruta 45A, integrando la movilidad peatonal y vehicular.

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Asimismo, avanzan los estudios y diseños para el mejoramiento de 3,4 kilómetros entre Tabio y Cajicá, proceso que ya está en un 64% de avance y cuya entrega está prevista para el 5 de julio de 2026.

El plan departamental incluye corredores en Madrid, Cota, Chía, Funza y otros municipios, con trabajos ya avanzados que apuntan a recortar desplazamientos y mejorar la seguridad en rutas muy transitadas - crédito Gobernación de Cundinamarca

Impacto en movilidad, turismo y desarrollo regional

La modernización de estos corredores reduce la presión sobre vías críticas como la Calle 80 y la autopista Norte, disminuyendo los tiempos de desplazamiento y mejorando la seguridad vial. Además, impulsa el turismo y la actividad minera, especialmente en municipios como Zipaquirá y Nemocón, donde la rehabilitación de vías facilita el acceso a destinos emblemáticos como la mina de sal.

El gobernador Jorge Emilio Rey destacó la importancia del trabajo conjunto entre el ICCU y las alcaldías locales para hacer posible estas intervenciones. “Estas obras fortalecen la conexión entre municipios y facilitan el acceso de visitantes a nuestros principales atractivos turísticos. Son inversiones que impactan de manera positiva la economía, la movilidad y la calidad de vida de toda la región”, señaló.

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