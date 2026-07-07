Gobernación destinó más de $99.500 millones en obras viales para Cundinamarca: conozca los municipios beneficiados

La administración de Cundinamarca anunció la destinación de $99.544 millones para la ejecución de obras viales estratégicas en la Sabana, con el objetivo de mejorar la movilidad en el centro del país y dinamizar el desarrollo regional.
Estos recursos, gestionados por el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (Iccu), están transformando corredores clave en municipios como Subachoque, Madrid, Cota, Chía, Funza, Zipaquirá, Cogua, Nemocón, Cajicá, Tabio y Pacho, impactando de manera directa la calidad de vida de sus habitantes y el turismo.
Obras prioritarias y avances
Entre los principales proyectos destaca la rehabilitación de la vía Subachoque – Puente Piedra, en Madrid, que alcanzó un 83% de avance. Con una inversión de $21.595 millones, se intervienen 6,3 kilómetros con tecnología de asfalto de alto módulo y bases estabilizadas, garantizando mayor durabilidad.
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Sectores críticos como Valle de Aura y la entrada a La Cuesta fueron recuperados, optimizando el tránsito en una zona vital para la Sabana.
En la Variante Cota – Chía, obra esencial para la descongestión del tráfico hacia Bogotá y la conexión entre la Autopista Medellín y Autopista Norte, se invierten $22.000 millones en la rehabilitación de 4,7 kilómetros. Este corredor facilita además el acceso a parques industriales y zonas francas, impulsando la competitividad del área metropolitana.
La vía Casa Blanca – Humedal Gualí, en Funza, reportó un 82 % de ejecución y cuenta con $6.687 millones de inversión. Las obras incluyen 665 metros de pavimento rígido en concreto MR-43, diseñado para responder a las complejas condiciones hídricas del sector, lo que asegura mayor vida útil y mejores condiciones de seguridad vial.
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Recuperación y mejoramiento de corredores secundarios
La Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) del ICCU avanza en la recuperación de corredores estratégicos. En la vía Zipaquirá – Cogua – Nemocón, se han invertido $10.000 millones para el mejoramiento de nueve de los doce kilómetros del tramo, priorizando los sectores más deteriorados.
Actualmente, 6,1 kilómetros están siendo intervenidos con una inversión de $8.000 millones, con un avance del 40% y entrega prevista para agosto. La obra beneficiará a 140.000 habitantes y mejora la conexión con la Mina de Sal de Nemocón, destino turístico que recibe más de 100.000 visitantes al año. Además, está en proceso una nueva licitación por $16.000 millones para intervenir tres kilómetros adicionales del corredor.
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En la vía Cajicá – Tabio, la UMV ejecuta desde mayo de 2026 trabajos de diagnóstico estructural, fresado e instalación de mezcla asfáltica, con una inversión de $5.500 millones para optimizar la seguridad vial en uno de los corredores más transitados de la Sabana.
Nuevas obras integrales y desarrollo urbano
El plan de modernización incluye la construcción de la vía Cajicá – Toyonorte, que conectará la vereda El Canelón, Molino y Manas. La inversión total es de $17.150 millones (de los cuales $16.000 millones los aporta el ICCU). El proyecto contempla la construcción de 5,3 kilómetros de nueva vía, ciclorrutas, andenes y una rotonda de 100 metros de diámetro que articulará el tránsito con la Ruta 45A, integrando la movilidad peatonal y vehicular.
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Asimismo, avanzan los estudios y diseños para el mejoramiento de 3,4 kilómetros entre Tabio y Cajicá, proceso que ya está en un 64% de avance y cuya entrega está prevista para el 5 de julio de 2026.
Impacto en movilidad, turismo y desarrollo regional
La modernización de estos corredores reduce la presión sobre vías críticas como la Calle 80 y la autopista Norte, disminuyendo los tiempos de desplazamiento y mejorando la seguridad vial. Además, impulsa el turismo y la actividad minera, especialmente en municipios como Zipaquirá y Nemocón, donde la rehabilitación de vías facilita el acceso a destinos emblemáticos como la mina de sal.
El gobernador Jorge Emilio Rey destacó la importancia del trabajo conjunto entre el ICCU y las alcaldías locales para hacer posible estas intervenciones. “Estas obras fortalecen la conexión entre municipios y facilitan el acceso de visitantes a nuestros principales atractivos turísticos. Son inversiones que impactan de manera positiva la economía, la movilidad y la calidad de vida de toda la región”, señaló.
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