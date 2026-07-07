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Colombia y los tiempos extra: así fueron los alargues de la Tricolor en la Copa del Mundo

El combinado cafetero tuvo que jugar tiempos suplementarios dos veces en sus apariciones mundialistas

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En un partido de alta intensidad física, Colombia afrontó el tiempo extra por tercera vez en su historia mundialista, ante Suiza, en Vancouver - crédito Agustin Marcarian/REUTERS
En un partido de alta intensidad física, Colombia afrontó el tiempo extra por tercera vez en su historia mundialista, ante Suiza, en Vancouver - crédito Agustin Marcarian/REUTERS

Después de 90 minutos disputados, Colombia y Suiza empataron sin goles en Vancouver y decidieron su suerte jugando dos tiempos extra de 15 minutos, en el enfrentamiento correspondiente a los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Esta es la tercera vez que la Tricolor debe recurrir a esta instancia en un partido de eliminación en la Copa del Mundo, y la primera desde la final de la Copa América 2024 disputada en los Estados Unidos, ante Argentina.

A continuación, Infobae Colombia hace un repaso por los enfrentamientos que obligaron a jugar 30 minutos más en la historia de la Selección Colombia.

Colombia vs. Camerún — Italia 1990, Octavos de final

23 de junio de 1990 | Estadio San Paolo, Nápoles

Colombia vs. Camerún 1990
Roger Milla le robó el balón a René Higuita para el gol de Camerún ante Colombia, en octavos del Mundial de Italia 1990 - crédito AFP

El partido fue el primer encuentro en fase de eliminación directa para ambas selecciones en la historia de los Mundiales. Colombia había llegado a esa instancia como uno de los mejores terceros de la fase de grupos, tras un empate dramático 1-1 ante Alemania Occidental —que terminaría campeona del torneo— en el último partido de grupo.

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El duelo transcurrió sin goles durante los 90 minutos reglamentarios. En el tiempo suplementario, Camerún contaba con Roger Milla, delantero de 38 años que había salido del retiro internacional a pedido personal del presidente de su país, Paul Biya, y que ya era la gran figura del torneo con sus celebraciones en el poste de córner, siendo determinante con sus goles ante Rumania para avanzar como líder de un grupo que compartía con la Unión Soviética y la campeona vigente, Argentina.

Milla había ingresado como sustituto al inicio del segundo tiempo y fue el detonante del partido. En el minuto 106 abrió el marcador con un desborde por la derecha en el que superó a Luis Carlos Perea y remató al palo que defendía René Higuita.

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Dos minutos después llegó el gol que quedó grabado en la memoria del fútbol mundial: Milla interceptó un intento de dribbling de Higuita a unos 35 metros de su propia portería. El portero colombiano, conocido por su estilo temerario y su costumbre de salir con el balón muy lejos del área, fue despojado del balón por el veterano delantero, que definió ante el arco vacío para el 2-0 en el minuto 108.

Colombia descontó a través de Bernardo Redín en el minuto 115, pero no alcanzó para igualar. Camerún ganó 2-1 y se convirtió en la primera selección africana en llegar a los cuartos de final de un Mundial. El error de Higuita quedó como uno de los momentos más recordados —y más dolorosos— de la historia del fútbol colombiano.

Colombia vs. Inglaterra — Rusia 2018, Octavos de final

3 de julio de 2018 | Estadio Spartak, Moscú

Radamel Falcao García y Kieran Trippier tuvieron las opciones más claras para ambas selecciones en el suplementario por los octavos de final de Rusia 2018 - crédito John Sibley/REUTERS
Radamel Falcao García y Kieran Trippier tuvieron las opciones más claras para ambas selecciones en el suplementario por los octavos de final de Rusia 2018 - crédito John Sibley/REUTERS

El partido fue tenso desde el inicio. El árbitro estadounidense Mike Geiger perdió rápidamente el control de un encuentro que Colombia, según la prensa inglesa, pareció empeñada en convertir en una batalla física. Harry Kane abrió el marcador en el minuto 57 desde el punto de penalti, tras una falta de Carlos Sánchez dentro del área.

Con el marcador en contra y el tiempo agotándose, Colombia encontró el empate de la manera más dramática posible: en el minuto 93, Yerry Mina cabeceó un córner de Juan Cuadrado para colocar el marcador 1-1. Fue la primera vez en la historia del Mundial que Inglaterra concedía un gol en tiempo de descuento al final del segundo tiempo.

El tiempo extra no alteró el marcador, pese a que Falcao tuvo una ocasión clara de cabeza en el minuto 104 y Dier estuvo cerca de marcar para Inglaterra en el 113. El partido se fue a penaltis.

En la tanda, Falcao, Cuadrado y Muriel convirtieron para Colombia. Por Inglaterra, Kane, Rashford y Trippier anotaron. Jordan Henderson falló su disparo —Ospina lo atajó— pero Mateus Uribe estrelló el suyo en el travesaño. Con el marcador 3-3, Jordan Pickford le detuvo el penalti a Carlos Bacca y Eric Dier selló la clasificación inglesa con el 4-3 definitivo.

Fue la primera vez que Inglaterra ganaba una tanda de penaltis en un Mundial. Para Colombia, el final de una participación que pese a las victorias ante Polonia y Senegal, estuvo marcada por la irregularidad.

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