La Contraloría intervino tras la ruptura del empalme: convocó a una mesa técnica para destrabar la transición

La Contraloría convocó una mesa técnica para reactivar el proceso de empalme entre el Gobierno saliente y la administración del presidente electo, Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa

La suspensión del proceso de empalme entre el Gobierno saliente y la administración del presidente electo, Abelardo de la Espriella, llevó a la Contraloría General de la República a intervenir con una convocatoria dirigida a facilitar la transición de poder y evitar que se interrumpa el intercambio de información entre ambos equipos.

La entidad anunció la instalación de una mesa técnica para el miércoles 8 de julio a las 3:00 p. m., un espacio que reunirá a representantes del Gobierno entrante y a delegados de la Contraloría con el propósito de avanzar en la entrega de insumos sobre el estado de la administración pública. La iniciativa surgió tras una solicitud del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo.

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El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, solicitó la instalación de una mesa técnica para avanzar en el proceso de empalme - crédito Juan David Duque/REUTERS

El encuentro fue convocado horas después de que De la Espriella ordenara detener el proceso de transición con el Gobierno del presidente Gustavo Petro, que mantiene su negativa a reconocer el resultado de las elecciones del pasado 21 de junio, en las que el mandatario electo derrotó al candidato de izquierda Iván Cepeda con 12,9 millones de votos.

Frente a ese escenario, la Contraloría insistió en que la institucionalidad debe prevalecer y defendió la necesidad de garantizar un relevo ordenado entre administraciones. Para Silgado, el resultado electoral ya fue definido por las autoridades competentes y todas las instituciones del Estado deben actuar en consecuencia.

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“El Consejo Nacional Electoral (CNE) determinó que el presidente es el doctor Abelardo De La Espriella. No es el momento de cuestionamientos ni de enfrentamientos. Es el momento de cerrar la institucionalidad frente a una transición tranquila y objetiva”, explicó Silgado.

El vicecontralor señaló que la entidad reconoce el triunfo del presidente electo y sostuvo que hacerlo constituye una “expresión del ejercicio democrático de todos los colombianos”. En ese sentido, reiteró el llamado a que tanto el Gobierno saliente como el entrante retomen cuanto antes el proceso de empalme.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) determinó que el presidente es Abelardo De La Espriella- crédito Fundación Pares

Como parte de la mesa técnica, la Contraloría pondrá a disposición del equipo de transición una serie de documentos elaborados por sus diferentes delegadas. Entre ellos figuran diagnósticos sectoriales, reportes sobre el estado de las políticas públicas y las advertencias emitidas por el organismo de control durante los últimos años.

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Silgado explicó que esa información será entregada al equipo encabezado por Restrepo, quien promovió la realización del encuentro. Hasta el momento, sin embargo, no se confirmó si representantes de la administración de Petro participarán en la reunión convocada por la entidad.

El funcionario recordó que el procedimiento para el empalme entre gobiernos está regulado desde 2005 y que su cumplimiento no depende de la voluntad política de las partes involucradas. A su juicio, la suspensión del proceso genera preocupación porque retrasa una etapa clave para garantizar la continuidad del Estado.

“Desde el año 2005 está arreglado cómo es el proceso de empalme. Nos entristece y llamamos a la calma, que tanto el Gobierno saliente como el entrante no estén dirigiendo sus acciones en este sentido. Desde nuestra competencia, porque no podemos hacer más, suministraremos información de la que disponemos”, apuntó Silgado.

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El contralor defendió la necesidad de preservar la institucionalidad y evitar interrupciones en el proceso de transición gubernamental - crédito Sergio Acero/Enea Lebrun/REUTERS

La Contraloría insistió en que, dentro de las funciones que le otorga la ley, continuará facilitando toda la información disponible para apoyar el proceso de transición. Aunque la entidad no tiene facultades para obligar a las partes a sentarse nuevamente en la mesa de empalme, sí considera que puede contribuir a preservar la transparencia y la continuidad administrativa.

Finalmente, el vicecontralor reiteró que el proceso de transición entre gobiernos es de obligatorio cumplimiento y pidió que las autoridades retomen cuanto antes ese mecanismo institucional. En sus palabras, “la ciudadanía merece que dicho proceso se reinicie de manera tranquila, objetiva y transparente”, un llamado con el que la entidad busca reducir la tensión política y garantizar que el cambio de Gobierno se desarrolle con normalidad.

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