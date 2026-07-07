Colombia

Lina María Garrido arremetió contra Gustavo Petro y lo acusó de estar “drogado de poder”, tras negarse a reconocer triunfo de Abelardo de la Espriella

La representante a la Cámara desestimó un presunto fraude electoral y una supuesta manipulación de algoritmos desde California (Estados Unidos), argumentos con los que el presidente ha buscado rechazar la legitimidad del Gobierno entrante

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La congresista Lina María Garrido aseguró que el Gobierno del presidente Gustavo Petro permitió el incremento del crimen en Colombia - crédito Cristian Bayona/Colprensa y Cesar Carrion/Flickr/Presidencia
El presidente Gustavo Petro fue confrontado en las redes sociales por la representante a la Cámara Lina María Garrido, que cuestionó la manera en que se resistiría a entregar el poder - crédito Cristian Bayona/Colprensa - César Carrion/Presidencia

Con un fuerte mensaje en las redes sociales, Lina María Garrido, representante a la Cámara saliente por Arauca, acusó el martes 7 de julio al presidente saliente, Gustavo Petro, de estar “drogado de poder” y lo comparó con un tirano; en un pronunciamiento que se conoció, justamente, a un mes de que el primer mandatario deje la Casa de Nariño, al culminarse el próximo 7 de agosto su periodo constitucional.

Garrido, que hace parte de la bancada de Cambio Radical en la corporación, pero que no logró renovar su presencia para el próximo cuatrienio, cuestionó el comportamiento del mandatario saliente frente a la victoria de Abelardo de la Espriella, al que se niega a reconocer como el próximo mandatario. Y frente a la intensidad de los mensajes que emitió sobre el mismo tema, sugirió comportamientos que merecen, según ella, análisis.

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Lina María Garrido y sus pullas a Gustavo Petro
En su mensaje en X, la representante Lina María Garrido lanzó sus pullas al presidente Gustavo Petro, que insiste en desconocer a Abelardo de la Espriella - crédito @LinaMariaGarri1/X

Drogado por el poder, pidiendo la renuncia de sus ministros, creyendo que todos lo traicionaron, nombrando presidente a dedo como los tiranos y atormentado al pensar en las difíciles condiciones del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde podría encontrarse Maduro. Ese es el lúgubre final de la historia que está escribiendo Gustavo Petro”, vaticinó la congresista, que con esto lanzó duras pullas.

Y es que las recientes afirmaciones del jefe de Estado, que incluso esbozó la teoría de un fraude con el software que se encargó de transmitir los resultados de la contienda, además de acusar a De la Espriella de “romper la Constitución” por haber participado, según él, de un entramado para ganar de forma fraudulenta, desataron una indignación generalizada. Como se vio en el mensaje de Garrido sobre el particular.

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En otra de sus publicaciones, Garrido incluso indicó la suerte que le esperaría a Petro si se resiste a dejar su cargo. “Nada les dará más gusto a nuestras Fuerzas Militares que sacar esposado de pies y manos, al tirano y traidor de la patria, Gustavo Petro. Ojalá siga con su “desobediencia” para que nos dé el gusto de ver esa foto. Sin duda, sería una obra de arte", agregó la congresista de Cambio Radical.

Lina María Garrido y lo que le esperaría a Gustavo Petro
En esta publicación, la representante Lina María Garrido se animó a adelantar que le esperaría a Gustavo Petro si no deja el poder el 7 de agosto - crédito @LinaMariaGarri1/X

Postura de Gustavo Petro de desconocer a Abelardo de la Espriella amenaza con causar una crisis institucional

La crisis se profundizó el lunes 6 de julio, cuando Petro desconoció de forma pública la victoria de De la Espriella, alegó la existencia de un presunto fraude electoral y denunció una supuesta “intervención de algoritmos desde California”, en una situación que, en su opinión, habría alterado el resultado oficial. Según el mandatario, el verdadero ganador fue Iván Cepeda, y no De la Espriella, lo que causó fuerte controversia.

“La historia nos enseña. Por fraudes electorales, el pueblo entró en guerras civiles y perdimos nuestro territorio y soberanía. No vamos a caer en esas trampas. Una resistencia civil contra un gobierno ilegítimo debe buscar siempre la unidad del pueblo, su acuerdo fundamental, que es la base de la nación”, acotó el jefe de Estado en uno de sus múltiples mensajes en las plataformas digitales, con los que encendió la polémica.

Gustavo Petro causó polémica por sus posturas contra De la Espriella
Con este mensaje en X, el presidente Gustavo Petro causó polémica por sus posturas contra el presidente electo Abelardo De la Espriella - crédito @petrogustavo/X

En paralelo, el primer mandatario convocó a sus seguidores a protestar el próximo 20 de julio en todas las plazas del país y, como parte de lo que sería la estrategia para contener la llegada de De la Espriella, presentará demandas de nulidad ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). En síntesis, ha reiterado que no reconoce legitimidad en el Gobierno entrante, lo que ha encendido las alarmas sobre su permanencia.

A su vez, en otro de sus pronunciamientos, Petro incluso llegó a hablar frente a las amenazas que enfrentaría por parte de sus contradictores. “Aquí no usaremos armas, pero las van a usar contra nosotros. Aquí no amenazaremos a nadie, pero nos van a amenazar, y ya nos amenazan, a mí con cogerme preso y llevarme a EEUU o asesinarme. Si lo hacen, mi voz será inolvidable en el mundo”, concluyó el jefe de Estado.

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