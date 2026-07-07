ELN denunció que escoltas de la UNP estarían vendiendo información sobre sus protegidos a ellos mismos, al Clan del Golfo y disidencias de las Farc

El video se publicó en redes sociales el lunes 6 de julio de 2026 - crédito Reuters / Jair Coll | @UNPColombia/X

En medio del empalme de gobierno entre Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro (suspendido por orden del presidente electo la mañana del miércoles 7 de julio de 2026), una nueva polémica sacude a la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Luego de la carta que le envió el vicepresidente electo José Manuel Restrepo al director de la entidad, Augusto Rodríguez, en la que le pidió que se abstuviera de hacer nombramientos bajo el nuevo régimen de requisitos para oficiales de protección durante el periodo de transición presidencial, una grabación que se conoció en la red social X dejaría al descubierto una presunta práctica que relacionaría a escoltas que trabajan para la entidad.

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El video de apenas seis segundos que se ha viralizado desde la mañana del martes 7 de julio, solo señala por parte del vocero del grupo armado ilegal ELN (Ejército de Liberación Nacional): “Comunicado: escoltas de la UNP venden información de protegidos”.

- crédito @SALVARANM/X

Adjunto a la grabación que compartió el analista y activista Santiago Alvarán (@SALVARANM), el usuario señaló que el grupo guerrillero estaría “vendiendo información sobre sus protegidos a ellos mismos, al Clan del Golfo y las Farc”.

Este complejo panorama que dio a conocer con su señalamiento Alvarán implicaría un riesgo para los beneficiarios de estos programas, que son reincorporados y líderes sociales, que podrían correr peligro de confirmarse esta denuncia.

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Hasta el momento, en ninguno de los canales oficiales por parte de la UNP se han realizado pronunciamientos al respecto.

Sindicato de trabajadores de la UNP se sumó a la petición de José Manuel Restrepo

El sindicato de trabajadores de la UNP pidió frenar los nombramientos en la entidad durante la transición presidencial y sostuvo que el gobierno de Petro deja una crisis profunda en el servicio de protección, en medio de la discusión por la futura vinculación de 6.870 cargos y por un decreto que cambia los requisitos para los Oficiales de Protección.

Así lo señaló la Asociación Sindical de Empleados de la Protección (Asep) a través de un comunicado que se difundió en redes sociales el viernes 3 de julio, y en el que se reclamó una mesa de trabajo para revisar la ampliación de la planta de personal y advirtió que la implementación de esa nueva estructura debe quedar en manos del gobierno entrante.

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Para el sindicato, solo así se evitarán decisiones apresuradas que comprometan la estabilidad institucional.

En su pronunciamiento oficial, la organización respaldó la solicitud que el vicepresidente electo y coordinador del equipo de empalme, José Manuel Restrepo, envió al director de la entidad, Augusto Rodríguez, para que la UNP se abstenga de hacer nombramientos bajo el nuevo régimen de requisitos durante el cambio de mando.

Desde la Asep también se sostuvo que la reestructuración no puede limitarse a una discusión sobre cargos. El eje, afirmó el documento, debe estar en garantizar un servicio eficaz para los beneficiarios y en proteger la experiencia, la estabilidad y la igualdad de oportunidades de quienes durante años han trabajado en la protección de miles de colombianos.

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