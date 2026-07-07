El director de Cambio Radical pidió a Estados Unidos que mantenga a Gustavo Petro y a su familia en la Lista Clinton: “Se han presentado múltiples denuncias”

El presidente Gustavo Petro aparece en una ilustración estilo acuarela junto al logo de Cambio Radical y un portapapeles con las inscripciones "Clinton List" y "Terrorist List" - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El director adjunto de Cambio Radical, Enrique Vargas Lleras, pidió al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que no retire al presidente Gustavo Petro y a su familia de la lista Ofac (Oficina de Control de Activos Extranjeros) ―también conocida como Lista Clinton, registro del Departamento del Tesoro de EE. UU. que identifica a individuos y empresas vinculados con el narcotráfico, el lavado de activos y el terrorismo― hasta que termine el empalme con el nuevo gobierno y las investigaciones en su contra lleguen a una fase “determinante” o a una resolución definitiva.

La solicitud fija su argumento en una doble tensión: la transición presidencial prevista para el 7 de agosto de 2026 y la continuidad de denuncias que, según el dirigente político, todavía no han sido resueltas.

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En la carta fechada en Bogotá el 6 de julio de 2026, Vargas Lleras sostuvo además que Petro habría destinado más de 2.500.000 de dólares de recursos públicos para contratar una oficina en Estados Unidos con el fin de atender su situación personal ante la lista Ofac. En el texto, esa erogación es presentada como una prueba de uso del erario en beneficio propio.

El director adjunto de Cambio Radical, Enrique Vargas Lleras, pidió al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que no retire al presidente Gustavo Petro y a su familia de la lista Ofac - crédito Enrique Vargas Lleras, partido Cambio Radical

sostuvo que “que un mandatario utilice el erario para financiar la defensa de sus intereses particulares ante una autoridad extranjera constituye, en sí mismo, un desfalco al Estado colombiano”. El texto no añade detalles sobre el contrato, pero sí presenta ese episodio como parte de “un patrón de apropiación indebida de recursos públicos”.

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La carta también habla de “múltiples denuncias de carácter nacional e internacional” sobre presuntos desfalcos al erario, irregularidades en el manejo de recursos estatales y conductas que habrían comprometido la institucionalidad y las finanzas del país. Según Vargas Lleras, esas denuncias siguen activas ante instancias judiciales y organismos internacionales.

El directivo de Cambio Radical planteó su petición como una medida de contención política e institucional durante el relevo de mando. “Dicha exclusión no debe producirse mientras el proceso de empalme con el nuevo Gobierno Nacional haya concluido de manera correcta y verificable, ni mientras las investigaciones nacionales e internacionales en curso en contra del señor Petro y su familia, hayan avanzado de manera determinante o alcanzado una resolución definitiva”, escribió.

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El directivo de Cambio Radical planteó su petición como una medida de contención política e institucional durante el relevo de mando - crédito Enrique Vargas Lleras

Vargas Lleras habló en calidad de director adjunto del partido y recordó que esa colectividad respaldó al gobierno electo que asumirá el poder el 7 de agosto. Desde esa posición, pidió “respetuosa pero enfáticamente” que Washington se abstenga de excluir al mandatario colombiano y a su núcleo familiar de la Oficina de Control de Activos Extranjeros.

El dirigente agregó que el mantenimiento de las restricciones sería, a su juicio, “una garantía concreta” de que el presidente y quienes actuaron bajo su administración “deberán responder por los daños causados a Colombia y a sus ciudadanos”. La petición no plantea un plazo cerrado distinto de dos condiciones: el avance de los procesos y la culminación satisfactoria de la transición.

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Enrique Vargas Lleras solicitó a Marco Rubio que el Gobierno de Estados Unidos mantenga a Gustavo Petro y a su familia en la lista Ofac. Dijo que la razón es evitar que, antes de que concluya el traspaso de poder y avancen las investigaciones, se desactive una medida que considera necesaria para exigir responsabilidades políticas y jurídicas.

Verónica Alcocer, Nicolás Petro Burgos y Armando Benedetti fueron incluidos en la Lista Clinton por haber proporcionado apoyo a Gustavo Petro - crédito Andrea Puentes/Presidencia, @nicolaspetrob/IG y @MinInterior/X

El pedido a Rubio suma acusaciones sobre desobediencia civil y presión institucional

El escrito no se limita a las investigaciones y extiende su argumento a la coyuntura política del cierre de gobierno. Vargas Lleras señaló que el candidato presidencial del partido oficialista derrotado en las urnas “ha incurrido en la irresponsable conducta de incitar a la desobediencia civil contra el gobierno legítimamente electo”.

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A esa acusación añadió otra dirigida directamente contra Petro. “El señor Petro ha anunciado su respaldo a acciones judiciales ante el Consejo de Estado orientadas a solicitar la nulidad de la elección del Presidente electo, Abelardo de la Espriella, así como la adopción de medidas cautelares para suspender la ceremonia de posesión prevista para el 7 de agosto de 2026”, escribió.

El documento agrega que el mandatario convocó movilizaciones para el 20 de julio con el “declarado propósito de defender sus reformas”. Para Vargas Lleras, esas decisiones constituyen un intento de presionar a las instituciones y refuerzan la necesidad de que la lista Ofac “se mantenga inalterada”.

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La carta de Enrique Vargas Lleras busca incidir en la toma de decisiones de Estados Unidos frente a Gustavo Petro y su entorno, en un contexto marcado por denuncias judiciales y tensiones políticas en la transición presidencial. El directivo de Cambio Radical apela a la cautela internacional ante el relevo de mando en Colombia y reitera la importancia de mantener los controles hasta que existan determinaciones claras sobre los procesos en curso.