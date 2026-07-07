Prepárese para el nuevo puente festivo en honor a la virgen de Chiquinquirá: planes para hacer en Boyacá

La instauración del nuevo festivo nacional en honor a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá ha situado el puente del 13 de julio de 2026 como una fecha estratégica para el turismo en Boyacá.
La ciudad y su entorno se preparan para recibir visitantes interesados en diferentes tipos de experiencias: religiosas, culturales, urbanas, de naturaleza y artesanales, configurando un destino integral en el que convergen la fe, la historia y la aventura.
Experiencia religiosa: peregrinación, templos y festividades
El principal atractivo de Chiquinquirá para el puente del 13 de julio es la vivencia religiosa en torno a la Basílica de Nuestra Señora del Rosario. Este templo, que guarda la imagen mariana declarada patrona de Colombia, constituye el núcleo de la peregrinación y concentra gran parte de la actividad espiritual del municipio.
PUBLICIDAD
Durante el fin de semana largo, la Basílica ofrece un esquema de misas continuas desde las 5:00 a. m. y a cada hora, estas permiten participar en eucaristías desde la madrugada hasta la tarde, facilitando la integración de la visita religiosa con otras actividades turísticas.
La celebración litúrgica del 9 de julio, día central para la devoción a la Virgen de Chiquinquirá, se complementa con la masiva llegada de peregrinos el fin de semana siguiente. Así, la ciudad se convierte en epicentro de la religiosidad nacional, con procesiones, vigilias y eucaristías solemnes que marcan la agenda de los días previos y posteriores al festivo.
PUBLICIDAD
Experiencia urbana y cultural: calles, plazas y vida boyacense
El recorrido por las calles antiguas y coloridas de Chiquinquirá representa una de las experiencias más valoradas por quienes desean conocer la vida cotidiana del municipio. El tejido urbano, marcado por arquitectura tradicional y espacios peatonales, invita a caminar, observar y participar de la dinámica de un pueblo donde la religiosidad se integra de forma natural en la vida diaria.
Las plazas y parques, en particular el Parque Juan Pablo II, funcionan como nodos de encuentro, esparcimiento y celebración colectiva. Durante el puente, estos espacios pueden albergar ferias artesanales, conciertos sacros y actividades culturales, complementando la agenda litúrgica y permitiendo a las familias y grupos de amigos disfrutar de momentos de descanso y convivencia.
PUBLICIDAD
El comercio local, animado por el flujo de visitantes, ofrece productos típicos boyacenses como la Mogolla Chiquinquireña y Amasijos: Famosa en toda la región, especialmente la mogolla chicharrona, las almojábanas y el pan de yuca.
Experiencia artesanal y cultural regional: circuitos con Ráquira y Villa de Leyva
El puente del 13 de julio abre la posibilidad de diseñar circuitos turísticos que conectan Chiquinquirá con municipios cercanos de fuerte tradición artesanal y patrimonial. Ráquira, reconocida a nivel nacional por su producción de cerámica y su colorido paisaje urbano, se perfila como destino complementario para quienes buscan llevarse recuerdos únicos y conocer la cultura boyacense a través de sus oficios tradicionales.
Villa de Leyva, por su parte, ofrece una amplia oferta de actividades culturales y gastronómicas, desde recorridos por viñedos hasta tours por su emblemática plaza mayor y experiencias de degustación. La cercanía entre los municipios facilita la organización de rutas de uno o dos días que combinan devoción mariana, compras de artesanías y exploración del patrimonio arquitectónico.
PUBLICIDAD
Las plataformas de viajes y redes sociales han popularizado estos circuitos, permitiendo a los turistas planificar estadías de tres o cuatro días que integran diferentes facetas del turismo regional: la fe, el arte y la historia.
Experiencia logística: transporte, alojamiento y organización del viaje
El acceso a Chiquinquirá desde ciudades como Bogotá se realiza principalmente mediante buses intermunicipales que parten desde la terminal del norte o salitre con un costo aproximado de 40.000 pesos con un viaje de dos horas y medias.
En vehículos particulares el viaje puede tardar casi el mismo tiempo saliendo por la autopista norte para conectar con la Ruta Nacional 45A.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD