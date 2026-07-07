Colombia

En qué consiste el proyecto ‘No más bloqueos’, que busca que usuarios del transporte público no queden varados por las protestas en Bogotá: la propuesta se discutirá en el Concejo

La iniciativa plantea reglas de coordinación institucional para que Transmilenio y el Sitp continúen operando en marchas pacíficas o en escenarios con alteraciones del orden público, sin suprimir la manifestación

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El proyecto surge por las afectaciones recurrentes que sufren Transmilenio y el transporte público cada vez que hay manifestaciones en Bogotá - crédito jd_quinteror/IG

Miles de usuarios de TransMilenio y del Sitp en Bogotá enfrentan dificultades recurrentes para desplazarse cada vez que se registran protestas en la ciudad. Para muchos, caminar largas distancias se volvió una obligación cuando las rutas se interrumpen.

Por eso, el concejal Juan David Quintero impulsa un proyecto llamado “No más bloqueos”, con el objetivo de que el transporte público continúe operando durante las manifestaciones. La propuesta busca garantizar tanto el derecho a la protesta pacífica como el de los ciudadanos a movilizarse.

El Proyecto de Acuerdo presentado por Quintero parte de una consigna: “Protestar es un derecho. Llegar también”. El texto enfatiza que la protesta pacífica debe respetarse, pero recuerda que millones de personas dependen del sistema de transporte público para trabajar, estudiar, acceder a servicios de salud y regresar a sus hogares.

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El documento sostiene que cuando se bloquea el sistema de transporte, no solo se ralentiza el tráfico, sino que se afecta de manera directa a la ciudadanía en general. Este impacto va más allá de la movilidad y repercute en la vida diaria de quienes no pueden optar por otros medios de transporte.

Bloqueos en TransMilenio

La iniciativa propone que exista un protocolo ágil y equilibrado para que el sistema pueda seguir funcionando durante protestas, incluso si estas derivan en alteraciones del orden público. La clave está en fortalecer la coordinación institucional entre autoridades y operadores del sistema para minimizar las afectaciones a los usuarios.

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De acuerdo con lo que expresó el cabildante: “Ustedes no están absolutamente aburridos [golpe musical] que por culpa de unos diez o quince personajes que se creen con derecho a bloquear TransMilenio les toque caminar infernalmente”.

Juan David Quintero agregó durante un video publicado en sus redes sociales: “Literalmente, hay gente que no llega a las citas médicas, que no llega a trabajar o que no llega a estudiar porque diez o quince están bloqueando TransMilenio. Por eso les pido que me ayuden [golpe musical] a apoyar ese proyecto de acuerdo que estamos liderando para que TransMilenio no se pueda bloquear”.

El concejal de Bogotá finalizó diciendo: “Es muy simple. Firmen este formulario y juntos vamos a defender a Bogotá diciendo: ¡no más bloqueos a TransMilenio!“.

Caos en el tráfico en la avenida Caracas en Bogotá por bloqueo en TransMilenio - crédito @BogotaTransito/ (X) Twitter
El lema “Protestar es un derecho. Llegar también” resume el enfoque del proyecto sobre protesta pacífica y movilidad en Bogotá- crédito @BogotaTransito/ (X) Twitter

¿Qué implicaría la aprobación del proyecto?

Si el Concejo de Bogotá aprueba la propuesta, las manifestaciones no se verían prohibidas ni limitadas. El objetivo central es que las autoridades definan lineamientos claros para coordinar acciones que permitan la operación del transporte público, incluso en escenarios de protesta.

En términos prácticos, esto significa que, ante futuras protestas, las rutas de Transmilenio y Sitp podrían funcionar en la mayor medida posible, sin que los ciudadanos deban resignarse a largas caminatas o retrasos severos.

De esta forma, se busca un equilibrio entre el derecho a manifestarse y el derecho a la movilidad.

La Unidad de Apoyo Normativo del concejal ha abierto una convocatoria para que la ciudadanía respalde el proyecto, invitando a los bogotanos a expresar su apoyo y aportar ideas para mejorar la propuesta.

Quintero criticó la acción del gobierno de López al prometer 1.250 mejoramientos de hogares, sin saber cuánto realmente costaba el proyecto - crédito Concejo de Bogotá
Si el Concejo de Bogotá aprueba la medida, las autoridades deberán coordinar acciones para proteger al mismo tiempo la protesta y el desplazamiento de los ciudadanos - crédito Concejo de Bogotá

Detalles del proyecto

Durante 2024 y hasta octubre de 2025, se reportaron más de 700 manifestaciones y bloqueos ajenos a la operación, que impidieron o dificultaron la circulación de buses y afectaron a 14,5 millones de personas.

Solo en 2025, el sistema sufrió la vandalización de 259 buses, mientras que las pérdidas económicas por actos vandálicos y validaciones no realizadas superaron los $12.638 millones y los $17.000 millones entre 2020 y abril de 2023.

El debate sobre cómo manejar los bloqueos se intensificó luego de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, y el futuro ministro del Interior, Rodrigo Lara, mencionaran la necesidad de tomar medidas para evitar que las protestas paralicen las principales ciudades del país.

La propuesta impulsada por el concejal Juan David Quintero plantea que la administración distrital cuente con reglas de coordinación institucional que especifiquen “quién llega, quién responde, cómo se protege al usuario, cómo se atiende la contingencia y cómo se recupera rápidamente la operación del sistema”.

En palabras de Quintero: “Presidente electo, ministro Lara y alcalde Galán: bienvenidos a esta discusión. Nosotros lo venimos diciendo desde hace meses: Bogotá no puede seguir permitiendo que unos pocos bloqueen el transporte público y condenen a miles de ciudadanos a caminar durante horas”.

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