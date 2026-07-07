Colombia

Un récord sin precedentes: Gustavo Petro cambió de ministro cada 21 días en promedio

Durante el período analizado se produjeron relevos en lapsos inferiores a un mes en los cargos de mayor responsabilidad, incluidos cambios en viceministerios y superintendencias

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Durante la reunión liderada por el presidente Gustavo Petro, uno de los ministros fue captado "dormido" - crédito @infopresidencia/X
Los cambios de gabinete en el Gobierno de Gustavo Petro sumaron 66 nombramientos ministeriales entre agosto de 2022 y julio de 2026 - crédito @infopresidencia/X

Entre el 7 de agosto de 2022 y el 6 de julio de 2026, el gobierno de Gustavo Petro registró 66 nombramientos ministeriales entre ministros titulares y encargados.

En promedio, durante la administración del líder progresista, se produjo un relevo cada 21,6 días durante el cuatrienio, convirtiéndolo así en una constante del Ejecutivo colombiano.

Del total de 66 nombramientos, 47 personas ya dejaron el cargo y 19 seguían al frente de los ministerios al cierre del mandato. Ese último grupo coincidía con las 19 carteras existentes en la recta final del gobierno.

La más reciente salida fue la de Jorge Iván Cuervo que ocupaba la cartera de Justicia y del Derecho, marcada por diferencias con el Gobierno sobre la política de Paz Total, la idea de una asamblea constituyente y las críticas del funcionario al tratamiento dado a las disidencias de las Farc, por medio de la política de “Paz Total”.

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He presentado mi renuncia al cargo de ministro de Justicia y del Derecho. Al señor Presidente, mi gratitud por haberme permitido servirle al país desde el Ministerio de Justicia. Me voy feliz de haber podido trabajar por una sociedad más justa e incluyente”, indicó el ministro saliente en su cuenta de X.

El detonante fue una entrevista concedida a medios como Blu Radio y Caracol Radio en la que el entonces ministro se apartó del balance oficial sobre la Paz Total y cuestionó que se desconociera el mandato del presidente electo Abelardo de la Espriella, que asumirá el 7 de agosto. Esas declaraciones habrían provocado la molestia del jefe de Estado y derivaron en la solicitud de su salida.

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Jorge Iván Cuervo había asumido el cargo el 11 de febrero de 2026 y permaneció menos de cinco meses al frente de la cartera.

Cómo se disparó la rotación ministerial

El cálculo parte de 1.429 días de gobierno, desde la posesión de Petro hasta la salida de Jorge Iván Cuervo el 6 de julio de 2026. Al dividir ese periodo entre los 66 nombramientos, el resultado arroja casi un nuevo ministro cada tres semanas, según información recopilada por Minuto60.com.

La rotación comenzó desde el primer año y aumentó con el paso del cuatrienio. El primer gran remezón llegó en abril y mayo de 2023, tras la ruptura de la coalición de gobierno y las diferencias alrededor de las reformas sociales.

Desde entonces, los movimientos se volvieron frecuentes. En varios casos, antes de un nombramiento definitivo, el Ejecutivo dejó ministros encargados al frente de las carteras.

Algunas de las salidas respondieron a motivos distintos. Algunos ministros se apartaron por discrepancias con el presidente, mientras otros dejaron sus puestos por investigaciones judiciales, cuestionamientos políticos o reacomodos internos.

Ese relevo continuo también tuvo efectos administrativos. Cada cambio abrió nuevos empalmes, ajustes de prioridades y modificaciones en la conducción de programas estratégicos del Estado.

Las carteras con más cambios y las más estables

Con la salida de Jorge Iván Cuervo, el Ministerio de Justicia se consolida como la cartera con más movimientos, con siete nombramientos entre titulares y encargados.

Por este despacho han pasado Néstor Osuna, Ángela María Buitrago y Eduardo Montealegre, en calidad de titulares, mientras que Augusto Ocampo y Andrés Idárraga lo hicieron como encargados.

Le siguen los Ministerios del Interior y de Igualdad con cinco cambios cada una.

Entre tanto, las carteras de Relaciones Exteriores, Hacienda, Comercio, Transporte, Cultura, Deporte y Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones sumaron cuatro nombramientos por cartera.

En el otro extremo, Ministerio de Defensa, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Vivienda y Ministerio de Ciencia tuvieron solo dos titulares durante todo el gobierno.

Entre las salidas más recordadas del cuatrienio aparecen Alejandro Gaviria (Educación), tras expresar reparos a la reforma a la salud, así como José Antonio Ocampo (Hacienda); y Cecilia López (Agricultura), en medio de diferencias con el Ejecutivo.

También sobresalen la salida de Álvaro Leyva (Relaciones Exteriores) en la crisis por la expedición de pasaportes y después las de Ricardo Bonilla (Hacienda), Luis Fernando Velasco (Interior), Susana Muhamad (Ambiente) y Laura Sarabia (Cancillería).

El recambio no se limitó al gabinete ministerial. Durante esos cuatro años, el Ejecutivo también acumuló 134 viceministros, seis directores del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y cerca de 20 superintendentes, para un total de más de 225 nombramientos en los principales cargos del gobierno.

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