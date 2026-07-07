Gustavo Petro respondió anuncio de Abelardo de la Espriella de suspender mesas de trabajo con “el gobierno más corrupto de la historia”: “El empalme es con el pueblo”

Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia para el periodo 2026-2030; Gustavo Petro, presidente saliente de Colombia - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS - Sergio Reyes/AP

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, afirmó en declaraciones en sus canales oficiales que recibe la transferencia de poder del Gobierno “más corrupto” de la historia de Colombia.

“Es claro que recibimos la transferencia del poder del Gobierno más corrupto de toda nuestra historia”, indicó De la Espriella.

Por este motivo, el presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, le respondió en su cuenta oficial de X, donde señaló que su Gobierno no permite insultos ni agravios.

Abelardo de la Espriella habría comenzado a enfilar sus esfuerzos para buscar el reintegro de varios oficiales en retiro desde que se conocieron los resultados de la primera vuelta de elecciones presidenciales, el domingo 31 de mayo de 2026 - crédito archivo Mariano Vimos / Colprensa

Según Petro, es más corrupto el Gobierno que supuestamente le permitió a Abelardo de la Espriella gestionar las “EPS de paramilitares”. “Mi gobierno no se deja ni insultar no mancillar. Corrupto el gobierno que le permitió al señor Abelardo gestionar las EPS de los paramilitares. El dinero de la salud se fue para matar colombianos (sic)”, indicó el jefe de Estado.

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El mandatario afirmó que solo cumplen con la ley para entregar el gobierno, pero sostuvo que el empalme es con el pueblo.

“Mi gobierno solo se ajustará a la ley en la entrega del gobierno los convictos de Abelardo si quieren ir pueden ir. El empalme es con el pueblo (sic)”, indicó.

El presidente Petro aseguró que los funcionarios corruptos durante su gestión al frente de Colombia fueron removidos por él mismo.

Además, insistió que Abelardo de la Espriella será presidente de Colombia por el supuesto fraude hecho en Estados Unidos y empresas israelíes.

“A los corruptos en mi gobierno lo he sacado por mi mismo. Solo el fraude lleva corruptos a ser presidentes. El señor Abelardo solo será presidente por el fraude hecho en EEUU con las empresas israelíes. Vendió la soberanía nacional a cambio de una presidencia espúrea..Esa es la mayor corrupción como lo era amamantar el narcoparamilitarismo para que le quitarán la tierra a decenas de miles de campesinos en Córdoba y después legalizaran el despojo a través de cierta notarías que Abelardo conoce muy bien (sic)”, indicó Gustavo Petro.

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Gustavo Petro insistió que Abelardo de la Espriella será presidente de Colombia por el supuesto fraude hecho en Estados Unidos y empresas israelíes - crédito @petrogustavo/X

Suspensión del empalme

El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció la mañana del 7 de julio de 2026 la suspensión del proceso de empalme con el gobierno saliente de Gustavo Petro. Según expresó en sus redes sociales, la decisión responde a su percepción de que la administración actual está marcada por la corrupción y que sus acciones representan una amenaza para el país.

De la Espriella comunicó directamente la instrucción al vicepresidente electo, reafirmando su postura ante la opinión pública. En su mensaje, enfatizó la importancia de preservar los intereses nacionales y asegurar una transición ordenada y transparente, evitando cualquier legitimación de lo que considera un manejo inadecuado del poder y del marco constitucional vigente.

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El presidente electo también indicó que durante el día ofrecería explicaciones adicionales sobre las razones y el alcance de su decisión, utilizando nuevamente sus canales digitales para dirigirse a la ciudadanía y exponer las medidas que implementaría de inmediato.

Por otra parte, Carlos Alonso Lucio, encargado del empalme por parte de De la Espriella, introdujo un nuevo elemento en el debate público al referirse a la posibilidad de que el próximo mandatario impulse una solicitud de extradición internacional contra Gustavo Petro. Esta declaración provocó numerosas reacciones y abrió discusiones sobre los procedimientos legales aplicables en estos casos.

El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció la mañana del 7 de julio de 2026 la suspensión del proceso de empalme con el gobierno saliente de Gustavo Petro - crédito Sergio Acero/REUTERS

Lucio, en diálogo con Cambio, fue contundente: “El presidente lo ha dicho con claridad. Y la respuesta es que él sí extraditaría a Gustavo Petro”. Según el exsenador, existen denuncias suficientes para que el actual presidente enfrente a la justicia, mencionando procesos activos en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Estas declaraciones fueron interpretadas por distintos sectores como una señal de endurecimiento en la postura institucional frente al gobierno saliente.

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