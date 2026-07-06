María Fernanda Cabal arremetió contra Petro tras revelaciones de Carlos Alonso Lucio y exigió esclarecer vínculos con paramilitares: “Vea pues sus andanzas”

La senadora María Fernanda Cabal cuestionó en redes sociales la integridad de Gustavo Petro tras las declaraciones de Carlos Alonso Lucio - crédito Composición fotográfica: Colprensa

La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, utilizó sus redes sociales para cuestionar la integridad del presidente Gustavo Petro tras las declaraciones de Carlos Alonso Lucio, miembro del equipo de transición del presidente electo Abelardo de la Espriella.

Cabal escribió en X: “¿Petro cómo así? Usted tomando whiskey con un jefe paramilitar como Carlos Castaño, mientras intrigaba para que mataran a @carluciolopez. Vea pues sus andanzas... El país las debe conocer a fondo (sic)”.

La intervención de la senadora se produjo luego de que Lucio acusara al mandatario saliente de haber conspirado con paramilitares y de haber buscado su asesinato, además de advertir que el próximo gobierno no obstaculizará una eventual extradición de Petro a Estados Unidos si así lo solicitan las autoridades de ese país.

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Cabal afirmó en X que Gustavo Petro habría tenido vínculos con Carlos Castaño y pidió que el país conozca sus andanzas - crédito @MariaFdaCabal / X

Lucio afirmó en X: “Petro: el primero que sabe que el presidente Abelardo De La Espriella y yo jamás hemos sido paramilitares es usted. Primero, por su gran relación con los paramilitares bajo el disfraz de la Paz Total. Y segundo, porque mientras yo estaba siendo secuestrado y torturado por Carlos Castaño, usted estaba tomando whisky con él y haciendo comentarios hostiles contra mí para que Castaño me matara. Usted sabe que yo sé que usted no es un hombre de la revolución sino de la corrupción”.

Cruce de señalamientos en la transición política

El intercambio de declaraciones entre Petro y Lucio ocurrió en un contexto de alta tensión por el empalme entre el gobierno saliente y el equipo de transición de De la Espriella.

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De acuerdo con lo publicado por Cambio, Lucio insistió en que Petro debe responder ante la justicia y subrayó que “el cambio de época que estamos viviendo tiene que tener un límite con la impunidad”. Para Lucio, la próxima administración denunciará cualquier irregularidad detectada durante el proceso de empalme, incluidas las que él ha presentado ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

En respuesta, Petro recurrió a la misma red social para rechazar las acusaciones e insinuó motivaciones políticas detrás de los señalamientos. Lucio, por su parte, reiteró que las denuncias buscan evitar que se cubran posibles delitos cometidos durante la gestión de Petro y criticó la figura de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), calificándola como un “monstruo presupuestal”.

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El cruce entre Petro y Lucio se produjo en medio de la tensión por el empalme entre el gobierno saliente y el equipo de transición - crédito AP - Colprensa

Contexto histórico y antecedentes entre los protagonistas

Tanto Petro como Lucio formaron parte del Movimiento M-19, organización al margen de la ley que firmó la paz con el Estado colombiano en 1990. La historia compartida añade un matiz especial al enfrentamiento actual, ya que ambos conocen de cerca las dinámicas de la política y los procesos de paz en el país.

Lucio, que ahora integra el equipo de empalme, defendió la preparación de lo que denominó el “Arca de Noé”, una estrategia para la transición de gobierno. “Gloria a Dios porque en medio del diluvio nos permitió construir un Arca de Noé para Colombia. No se trata de una metáfora menor, no se trata de una frase bonita o de un adorno retórico”, declaró al medio citado.

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Más allá de Petro: Cabal respaldó a Uribe y denunció “plan criminal”

La senadora Cabal no limitó su intervención al caso de Petro y Lucio. También se refirió a un supuesto plan en contra del expresidente Álvaro Uribe, a propósito de un artículo publicado por Semana, el cual describía una estrategia para presionar al presidente electo y contemplaba la captura de Uribe.

María Fernanda Cabal también respaldó a Álvaro Uribe y denunció un supuesto plan criminal en su contra - crédito @MariaFdaCabal / X

En X, Cabal sostuvo: “Criminal plan contra la democracia de este país. Petro está asustado y, como ‘alimaña acorralada’, hará lo que esté a su alcance para no responder ante la justicia. Solidaridad con el expresidente Uribe”.

El mensaje generó una ola de comentarios en redes sociales, algunos de apoyo y otros de rechazo, donde se discutió el papel de la Fiscalía y la posibilidad de que Uribe enfrente un proceso judicial con base en pruebas insuficientes.

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