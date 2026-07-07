Colombia

Abelardo de la Espriella felicitó a los jugadores de la Selección Colombia por su papel en la Copa del Mundo: “Hay más futuro que pasado”

El presidente electo, pese al duro golpe sufrido ante Suiza en los octavos de final, reconoció la campaña de los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo, que se quedaron a un paso de meterse entre los mejores ocho países del evento orbital

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Abelardo de la Espriella valoró lo hecho por el grupo de 26 jugadores en la Copa del Mundo - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
Abelardo de la Espriella valoró lo hecho por el grupo de 26 jugadores en la Copa del Mundo - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

En la tarde del martes 7 de julio de 2026 terminó la participación de la Selección Colombia en la Copa del Mundo de la FIFA, en la que solo le alcanzó para llegar hasta los octavos de final, pues fue eliminada de forma agónica en los penales por su similar de Suiza. El equipo comandado por el argentino Néstor Lorenzo luchó durante 120 minutos por marcar diferencia en la pizarra, pero no pasó del cero y sufrió desde los doce pasos.

En la definición, que quedó 4-3 a favor del elenco helvético, fallaron sus cobros el defensor central Dávinson Sánchez, que la estrelló en el travesaño, y el delantero Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, en un disparo que atajó sin problemas Gregor Kobel, para ir sentenciando la suerte de la Tricolor, que no pudo emular su mejor presencia en un evento orbital: la de Brasil 2014, cuando llegó hasta los cuartos de final.

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Uno de los más afectados con la eliminación de la selección Colombia fue el delantero Luis Díaz, que estalló en llanto tras la caída en penales ante Suiza - crédito Albert Gea/REUTERS
Uno de los más afectados con la eliminación de la selección Colombia fue el delantero Luis Díaz, que estalló en llanto tras la caída en penales ante Suiza - crédito Albert Gea/REUTERS

De esta manera, el combinado patrio, que disputó un total de cinco compromisos, se marchó del torneo sin conocer la derrota, con un solo gol en contra y cinco a favor, pero con la desdicha de no haber aprovechado una oportunidad histórica de seguir en carrera en el torneo. En especial, cuando esperaba en los ‘cuartos’ la actual campeona del planeta, Argentina; en lo que prometía ser una revancha de la Copa América 2024.

Abelardo de la Espriella se pronunció tras la eliminación de la selección Colombia del mundial

En medio de la desazón por la derrota del combinado cafetero, uno de los que saludó al grupo de jugadores y cuerpo técnico por esta campaña fue el presidente electo de los colombianos, Abelardo de la Espriella, que adoptó para su campaña uno de sus símbolos, como la camiseta amarilla, para representar el patriotismo que quiso imprimirle a su aspiración. En su perfil de X, el jefe de Estado entrante se refirió al equipo nacional.

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Abelardo de la Espriella saludó a la selección Colombia
A través de su perfil de X, el presidente electo Abelardo de la Espriella reconoció la campaña de la selección Colombia, que por tercera vez en su historia superó la fase de grupos - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“La dieron toda, muchachos. Gracias por llenar de alegría y esperanza a nuestro pueblo. Hay más futuro que pasado. ¡Que viva la selección y que viva Colombia! (A.D.L.E)”, expresó De la Espriella, que asumirá el cargo como nuevo mandatario el 7 de agosto, y aprovechó la ocasión para reconocerle al colectivo la manera en que ilusionaron a todo un país con sus partidos: en los que incluso se midieron a potencias como Portugal.

De la Espriella, que durante la campaña se puso la prenda del equipo nacional, e invitó a sus simpatizantes a usarla pese a restricciones judiciales de la campaña contraria, la del senador Iván Cepeda, valoró de esta forma lo hecho por el grupo de 26 jugadores, que en su séptima participación superaron la fase de grupos, en la que enfrentaron a Uzbekistán, República Democrática del Congo y al combinado luso, con Cristiano Ronaldo.

Abelardo de la Espriella apropió la camiseta de la selección Colombia en su campaña presidencial y tuvo éxito como símbolo de identificación - crédito Charlie Cordero/REUTERS
Abelardo de la Espriella apropió la camiseta de la selección Colombia en su campaña presidencial y tuvo éxito como símbolo de identificación - crédito Charlie Cordero/REUTERS

Y que en los dieciseisavos de final venían de eliminar al representativo de Ghana (1-0), dirigido por el portugués Carlos Queiroz, que en el proceso anterior, en la fallida eliminatoria rumbo a Qatar 2022, tuvo al mando las riendas del grupo. El sueño de los colombianos culminó a 20 días de su debut y justo cuando empezaban a definirse las llaves de una etapa crucial del torneo, que conocerá al campeón el 19 de julio.

En ese orden de ideas, por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) solo sobrevive el equipo argentino, que en una remontada de grandes proporciones dejó en el camino a Egipto (3-2) y será el rival, justamente, de Suiza en la siguiente ronda. Antes dijeron adiós Uruguay, en la instancia grupal; Ecuador, en dieciseisavos; y Paraguay y Brasil, que también se despidieron en esta ronda, para tristeza del continente.

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