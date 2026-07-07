Colombia

Fiscalía vinculó el exdirector del DAS Miguel Maza Márquez como presunto coautor del asesinato de Carlos Pizarro

Pizarro fue comandante de la guerrilla del M-19 y fue asesinado el 26 de abril de 1990 cuando era candidato presidencial de Colombia

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Maza Márquez y Carlos Pizarro - crédito Colprensa
Miguel Maza Márquez, exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad y Carlos Pizarro, excandidato presidencial - crédito Colprensa

La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia definió la situación jurídica de Miguel Alfredo Maza Márquez, exdirector del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

La Fiscalía lo señaló como presunto coautor en el homicidio de Carlos Pizarro Leongómez, quien era candidato presidencial cuando fue asesinado el 26 de abril de 1990.

Según la Fiscalía, Maza Márquez enfrenta cargos como supuesto coautor del delito de homicidio con fines terroristas, junto con concierto para delinquir, en el marco de la investigación relacionada con el asesinato del exlíder del M-19 y aspirante a la presidencia.

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