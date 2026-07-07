Fiscalía vinculó el exdirector del DAS Miguel Maza Márquez como presunto coautor del asesinato de Carlos Pizarro

Miguel Maza Márquez, exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad y Carlos Pizarro, excandidato presidencial - crédito Colprensa

La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia definió la situación jurídica de Miguel Alfredo Maza Márquez, exdirector del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

La Fiscalía lo señaló como presunto coautor en el homicidio de Carlos Pizarro Leongómez, quien era candidato presidencial cuando fue asesinado el 26 de abril de 1990.

Según la Fiscalía, Maza Márquez enfrenta cargos como supuesto coautor del delito de homicidio con fines terroristas, junto con concierto para delinquir, en el marco de la investigación relacionada con el asesinato del exlíder del M-19 y aspirante a la presidencia.

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