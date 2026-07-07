Tras los rerremotos en Venezuela, Medicina Legal envió peritos desde Colombia para apoyar trabajo en las morgues

El doble terremoto se presentó el miércoles 24 de junio de 2026 - créditos Gaby Oraa / Reuters | @MedLegalColombi/X

Un equipo de peritos de Medicina Legal de Colombia arribó a Venezuela con el objetivo de agilizar la identificación de las víctimas de los recientes terremotos y frenar el colapso de las morgues, según confirmó el embajador colombiano en Caracas, Milton Rengifo.

La misión busca evitar que cientos de cuerpos terminen en fosas comunes, brindando trazabilidad y certeza a miles de familias afectadas.

La emergencia, que ha dejado al menos 3.342 fallecidos y 16.740 heridos, desbordó la capacidad de la morgue de Bello Monte en Caracas y los centros de acopio en el puerto de La Guaira.

Los familiares de las víctimas enfrentan la angustia de recorrer instalaciones improvisadas y caminar entre decenas de cuerpos, en medio de una grave desorganización institucional, destacó agencia EFE.

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Mayra Martín, una de las personas que busca a su sobrino desaparecido, describió la desesperación de los deudos al expresar: “Ellos nos mandan para allá, nos mandan para acá y en realidad necesitamos saber”.

Uno de los puntos más críticos es La Guaira - crédito REUTERS/Ricardo Arduengo

El drama traspasa fronteras. Daniel Franco, ciudadano colombiano que viajó a Venezuela tras el sismo, relató el calvario de buscar a su madre y a su tía entre los escombros y las morgues.

“Primero nos muestran fotos, pero yo no la vi ahí; luego caminaba entre los cuerpos intentando buscarla”, contó el connacional.

La situación se ha visto agravada por el colapso de 190 edificios y la acumulación de más de 1,25 millones de toneladas de escombros en zonas como Caraballeda. El temor a entierros masivos sin identificar creció entre los familiares de las víctimas.

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Ante esto, la presidenta encargada Delcy Rodríguez aseguró que “ningún cuerpo va a ser llevado a fosas comunes”, y el Ejecutivo decretó la prohibición de exportar materiales de construcción y la creación de un fondo especial para la reconstrucción del país.

La labor de los forenses colombianos consiste en la comparación de perfiles genéticos y dactilares de los cuerpos con registros de familiares, con el fin de establecer una trazabilidad exacta y detener el caos administrativo que impide dar respuesta a quienes buscan a sus seres queridos.

FOTO DE ARCHIVO- Los equipos de rescate trabajan en una zona afectada, tras los mortíferos terremotos del 24 de junio, en La Guaira (Venezuela), el 6 de julio de 2026. REUTERS/Gaby Oraa

Mientras la ventana de supervivencia se reduce, la ayuda internacional comienza a retirarse.

De los 77 equipos de rescate de 31 países que participaron en los operativos en las zonas afectadas, solo 25 permanecen en el terreno, según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

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Desde ahora, la Protección Civil de Venezuela asume la responsabilidad principal en la recuperación de cuerpos.

En localidades costeras como Playa Grande, muchas personas se resisten a abandonar las ruinas en la esperanza de obtener información sobre sus familiares desaparecidos y poder iniciar el proceso de duelo.

Así es el paso a paso para que colombianos reclamen cuerpos de familiares en morgues venezolanas

El Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) mantiene un protocolo obligatorio de ocho pasos para el retiro y la entrega de cadáveres en las morgues de todo el país, con el objetivo de asegurar la cadena de custodia y la identificación correcta de las víctimas.

El Senamecf indicó que el procedimiento se coordina con el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y ajusta sus tiempos según si el fallecimiento ocurrió por causas naturales o está vinculado a una investigación penal.

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El circuito comienza con el ingreso del cadáver: el cuerpo se recibe y se registra formalmente en la morgue como punto de partida de la trazabilidad forense.

El Senamecf compartió el paso a paso para reclamar los cuerpos - crédito @senamecf.mijp/IG

Luego se realiza el reconocimiento por familiares directos o personas autorizadas, que confirman la identidad por observación visual o con apoyo de elementos técnicos disponibles.

Después, las autoridades verifican la identidad mediante el cotejo de datos filiatorios y documentos asociados para evitar errores en la entrega.

A continuación se ejecutan las diligencias forenses: peritos y médicos legistas practican las experticias y autopsias de ley para determinar causas de muerte y cumplir requisitos judiciales cuando corresponda.

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Concluidas las evaluaciones técnicas preliminares, el Cicpc emite la orden de entrega que autoriza la liberación del cuerpo.

El personal del Senamecf revisa los documentos exigidos al solicitante, incluida la cédula original y copia de ambos ciudadanos involucrados en el trámite, además de la certificación legal de defunción o enterramiento.

El séptimo paso es la firma del acta por el representante legal o familiar directo, que deja constancia del cierre del procedimiento y de la entrega oficial.

Por último, se autoriza el retiro del cadáver, un trámite que suele requerir la intervención de una empresa funeraria identificada para el traslado y gestiones posteriores.

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La situación en varias morgues del país es crítica - crédito @senamecf.mijp/IG