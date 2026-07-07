Colombia

Gustavo Petro confirmó que saldrá del poder el 6 de agosto de 2026: “No hay nada que ocultar”

El presidente saliente de Colombia confirmó que permanecerá en el cargo hasta esa fecha y reiteró que el proceso de transición se realizará de manera pública y transparente

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El pronunciamiento del presidente Gustavo Petro fue hecho a través de sus cuentas oficiales y compartió el video con todos los integrantes del Gobierno nacional - Canal de WhatsApp de Gustavo Petro

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó en sus canales oficiales que ejercerá su mandato hasta el 6 de agosto de 2026 y afirmó que su gobierno mantiene las puertas abiertas y que no tienen nada que ocultar.

El mandatario colombiano informó que se realizará la entrega del Gobierno conforme lo establece la ley y como resultado de las elecciones del 21 de junio de 2026, en las que resultó electo el abogado Abelardo de la Espriella.

- crédito Juan Diego Cano/Presidencia
Gustavo Petro confirmó en sus canales oficiales que ejercerá su mandato hasta el 6 de agosto de 2026 - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

“Somos un Gobierno de puertas abiertas. No hay nada que ocultar. Como lo ordena la ley y lo decidió el pueblo, el proceso de entrega del Gobierno continúa de cara al país: público, transparente y ante la ciudadanía”, indicó Petro en sus canales oficiales.

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El presidente saliente precisó que su mandato concluirá el 6 de agosto de 2026 a las 12:00 de la noche y aseguró que “hasta el último minuto seguiremos cumpliéndole a Colombia”, afirmó.

Gustavo Petro - crédito captura de pantalla
Gustavo Petro precisó que su mandato concluirá el 6 de agosto de 2026 a las 12:00 de la noche y aseguró que continuarán cumpliendo con sus responsabilidades hasta el final del periodo - crédito captura de pantalla

El mandatario colombiano compartió un video en el que salen todos los integrantes de su gabinete, quienes entregaron detalles de su gestión en cada uno de los ministerios que presidieron durante el mandatario del presidente Petro.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, destacó el crecimiento económico en 2025 y el trimestre de 2026.

“El Ministerio de Hacienda es un ministerio de puertas abiertas. Es una entidad que, como todo el Gobierno, está de cara al país. En 2025, la economía creció 2,6% y en el primer trimestre de 2026 creció 2,2%”, señaló Ávila.

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Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, destacó la reforma laboral y el aumento del salario mínimo en este 2026.

“Están abiertas las puertas del Ministerio del Trabajo y de los Trabajadores en el Gobierno del Cambio. Aquí encontrarán una reforma laboral y un salario vital que distribuye dignidad entre el pueblo trabajador de Colombia”, indicó Sanguino.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo,por su parte, indicó: “Más de cinco billones de pesos representan una inversión histórica en infraestructura y dotación para hospitales públicos. Se ejecutaron 2.211 proyectos en más de 635 municipios, lo que permitió mejorar la atención de 16 millones de personas en zonas apartadas del país”.

El futuro de la reforma al sistema de salud depende de los informes técnicos y jurídicos de seis presidentes de comisiones en el Senado, según lo indicado por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo - crédito @MinSaludCol/X
Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud de Colombia - crédito @MinSaludCol/X

Las declaraciones del presidente Gustavo Petro se da en medio de su insistencia de presunto fraude electoral y sus afirmaciones sobre Iván Cepeda que, según el jefe de Estado, fue el ganador de las elecciones a la Presidencia.

En reacción al mensaje emitido por el Partido Conservador, que señaló como “graves e irresponsables” las declaraciones del presidente colombiano por no reconocer la victoria de De la Espriella, el mandatario saliente respondió: “Claro que mis declaraciones son graves. Pero no irresponsables, están completamente probadas (sic)”.

El presidente reiteró que, a su juicio, el ganador real de los comicios del 21 de junio fue Iván Cepeda, ex candidato presidencial por el Pacto Histórico. Sostuvo además que el triunfo atribuido a De la Espriella se alcanzó con la intervención de algoritmos, supuestamente creados en Estados Unidos y desarrollados por empresas de inteligencia privada de Israel.

“Quien ganó las elecciones por voto popular fue Iván Cepeda, el triunfo de Abelardo se hizo con algoritmos desde California y los algoritmos los hicieron empresas de inteligencia privada de Israel (sic)”, afirmó el jefe de Estado.

- crédito Juan Bello/Presidencia
Gustavo Petro insistió en un supuesto fraude en las elecciones del 21 de junio de 2026, que dio como ganador al abogado Abelardo de la Espriella - crédito Juan Bello/Presidencia

El mandatario aseguró que existen pruebas que demostrarían un fraude electoral, y que tanto la justicia colombiana como la de Estados Unidos tendrán acceso a ellas, dado que los hechos presuntamente ocurrieron en territorio estadounidense. “La justicia colombiana y la estadounidense, porque los delitos se cometieron en el territorio de los EEUU tendrán todas las pruebas (sic)”, señaló el presidente Petro.

Asimismo, anunció que el martes 7 de julio de 2026 la bancada del Pacto Histórico recibirá las pruebas recolectadas por los equipos de testigos digitales, quienes llevaron a cabo la investigación desde la ciudadanía. “Serán recibidas las pruebas por la bancada parlamentaria del Pacto Histórico entregadas por los equipos de testigos digitales que hicieron la investigación desde la ciudadanía misma (sic)”, concluyó.

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