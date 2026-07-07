Gustavo Bolívar salió en defensa del presidente Petro tras acusaciones de que quiere ‘incendiar el país’: “No se cansan de mentir”

Gustavo Bolívar defendió a Gustavo Petro tras acusaciones de David Lunba de un supuesto intento de incendiar el país - crédito @lunadavid @gustavobolivar/X

Gustavo Bolívar, exdirector de Prosperidad Social, cuestionó a David Luna, exsenador, por atribuirle al presidente Gustavo Petro una amenaza de violencia y respondió en X: “No se cansan de mentir”.

El cruce surgió después de que el exsenador rechazara una publicación en la que Luna afirmó que el mandatario “va a incendiar el país” si su candidato pierde y en el que sostuvo que Petro ya había advertido que, en caso de una derrota electoral de su sector, “va a incendiar el país”.

En esa publicación, Luna afirmó que esa postura no corresponde a “un demócrata dispuesto a respetar el resultado de las urnas” y agregó que el presidente parecería estar preparando el escenario para desconocer una derrota y llevar la confrontación a las calles.

PUBLICIDAD

David una aseguró en sus redes que Petro incendiaría el país en caso de no ganar Cepeda - crédito @lunadavid/X

Frente a esa acusación, Bolívar respondió desde sus redes sociales con una serie de preguntas dirigidas al exsenador: “Oiga señor David”, ¿en qué parte dice el presidente que va a incendiar el país?“.

Luego defendió la actuación de Petro en convocatorias públicas sobre las reformas sociales y planteó que esas movilizaciones no han dejado hechos de violencia como los que, según su mensaje, intenta sugerir Luna.

Los ejes de la respuesta de Bolívar

El exsenador también invirtió la acusación y señaló a “su presidente ADLE” como quien, según dijo, sí habló de “persecución y destripamiento del petrismo y de la izquierda”. En el cierre de su respuesta, Bolívar fijó la posición de su sector con la etiqueta #NoViolencia.

PUBLICIDAD

La publicación de Bolívar se apoya en dos ejes. El primero es negar que Petro haya formulado una amenaza explícita de “incendiar el país”. El segundo es presentar al petrismo como un sector que busca asociarse con una consigna de rechazo a la violencia.

Bolívar le respondió a David Luna las acusaciones en contra de Gustavo Petro por querer incendiar el país - crédito @GustavoBolivar/IG

En su mensaje, el también guionista no solo desmintió la interpretación de Luna, sino que además buscó desacreditarla al calificarla como una mentira. Esa elección de palabras elevó el tono del cruce y trasladó la discusión desde la interpretación política hacia la veracidad de lo dicho por uno y otro dirigente.

La clave, según Bolívar, para recuperar el poder en 2027

La advertencia de Gustavo Bolívar sobre una inminente “persecución política” contra el petrismo marcó el tono de su reciente mensaje difundido en redes sociales.

El exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social alertó que, tras la victoria de Abelardo de la Espriella en la presidencia de Colombia, se estarían configurando acciones sistemáticas de hostigamiento contra quienes apoyan a Gustavo Petro.

PUBLICIDAD

Bolívar sostuvo que la promesa de una ofensiva contra el movimiento progresista fue un eje central de la campaña presidencial, respaldada por cerca de 13 millones de votantes.

Gustavo Bolívar denunció una “persecución política” contra el petrismo tras la elección presidencial en Colombia - crédito @GustavoBolivar/X

Según él, los primeros indicios de la persecución ya se manifiestan en agresiones verbales y actos intimidatorios en espacios públicos. En sus palabras, la única forma de evitar una escalada violenta es mantener una oposición estrictamente no violenta, ya que cualquier reacción serviría para justificar represalias.

El exsenador señaló el peso parlamentario del petrismo —con 69 congresistas— y la necesidad de organizar una oposición sólida y pacífica. También hizo un llamado a enfocar los esfuerzos en las próximas elecciones regionales de 2027, especialmente en departamentos y ciudades donde el petrismo obtuvo votaciones destacadas.

PUBLICIDAD

La estrategia, según Bolívar, debe pasar por ganar gobernaciones y alcaldías clave, con alianzas entre partidos afines. Además, reconoció el descontento de las bases tras la aceptación de los resultados electorales por parte de Iván Cepeda, pero pidió mantener la calma y autocrítica ante lo que calificó como un proceso electoral manipulado.

“A los que están muy bravos, que los entiendo… da coraje, pero yo les digo que no le quedaba otra opción a Iván Cepeda, porque nosotros perdimos”, señaló.