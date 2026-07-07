Colombia

Desde el 15 de julio cambia el valor de la hora de trabajo por la reducción de la jornada laboral: así quedarán los pagos

La reducción del turno de trabajo no implica un aumento del salario mínimo mensual, pero sí eleva el valor de cada hora que se labora y de los pagos adicionales

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Mano de persona sostiene una cartera de cuero marrón que contiene billetes de pesos colombianos de cien mil, veinte mil y diez mil sobre una mesa de madera clara.
La reducción de la jornada laboral no implica un aumento del salario mensual, pero sí eleva el valor de cada hora trabajada y de los pagos adicionales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

A partir del miércoles 15 de julio de 2026, el tiempo laboral tendrá un mayor valor monetario en Colombia. Para las personas que devengan el salario mínimo, cada hora en el puesto de trabajo costará más, y esto no se debe a un nuevo aumento de sueldo decretado por el Gobierno nacional, sino a que entra en vigencia el último recorte de la jornada laboral obligatorio en el país.

La Ley 2001 de 2021 llega a su meta final en julio de 2026, al hacer que la jornada máxima legal baje de 44 a 42 horas semanales. Al trabajar menos tiempo por la misma remuneración pactada al mes, el valor de la hora ordinaria sube automáticamente, lo que representa un alivio directo para las finanzas de los trabajadores colombianos.

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Actualmente, con el salario mínimo fijado para 2026 en $1.750.905, la hora de trabajo tiene un costo exacto de $7.959. Sin embargo, desde el 15 de julio, esa misma hora ordinaria pasará a costar $8.338 para quienes reciben el básico, un cambio que aplica por igual para los empleados de empresas privadas y para quienes laboran en el sector público.

Calendario de julio de 2026 con día 15 resaltado, reloj despertador marcando las siete, billetes de pesos colombianos y monedas sobre un escritorio.
Desde el 15 de julio comenzará a regir la jornada máxima de 42 horas semanales, un cambio que incrementará el valor de la hora ordinaria - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las nuevas tarifas de las horas extra y los recargos en la nómina

Este ajuste en la hora básica modifica de inmediato las cuentas que realizan los departamentos de recursos humanos para liquidar los periodos extraordinarios.

Cuando un empleado debe cumplir jornadas adicionales, laborar en las noches o trabajar durante un día festivo, los recargos se deben pagar con las siguientes tarifas actualizadas:

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  • Hora ordinaria: $8.338.
  • Hora nocturna (con recargo común): $11.256.
  • Hora extra en el día: $10.423.
  • Hora extra en la noche: $14.592.
  • Día dominical o festivo: $15.842.
  • Recargo nocturno en un festivo: $18.761.
  • Hora extra diurna en festivo: $17.927.
  • Hora extra nocturna en festivo: $22.096.
Empresas y entidades públicas deberán ajustar la liquidación de la nómina para aplicar correctamente los nuevos valores establecidos por la ley - crédito Juan Páez/Colprensa
Empresas y entidades públicas deberán ajustar la liquidación de la nómina para aplicar correctamente los nuevos valores establecidos por la ley - crédito Juan Páez/Colprensa

El impacto combinado con el recargo nocturno: ¿desde qué hora inicia?

Para comprender el impacto real en las finanzas del trabajador, es necesario recordar que en 2026 la jornada nocturna empezó a aplicar más temprano. El recargo de la noche, que le suma un 35% al valor de la hora ordinaria, se empezó a cobrar desde las 7:00 p. m. y va hasta las 6:00 a. m. del día siguiente.

Esto significa que si el turno de un ciudadano termina después de las siete de la noche, esas horas finales ya se deben liquidar con el nuevo valor de $11.256. Este es un cambio importante frente a los años anteriores, cuando el recargo nocturno aparecía en el desprendible de pago únicamente después de las 9:00 p. m.

La legislación nacional es muy clara al advertir que las empresas no pueden bajar el sueldo mensual ni quitar los beneficios adquiridos en los contratos con la excusa de la reducción de la jornada.

Un reloj de pared de madera, billetes de cien mil, cincuenta mil y diez mil, una calculadora, un portátil abierto, documentos apilados y una ventana nocturna.
La reducción de la jornada laboral en Colombia también tendrá efectos sobre la forma en que se liquidan los recargos nocturnos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El espíritu de esta norma es que las personas tengan más tiempo libre para el descanso o el esparcimiento familiar, al ganar exactamente la misma cantidad de dinero al final del mes.

Como este cambio arranca a mitad de mes, el pago de finales de julio tendrá una liquidación mixta. Los primeros catorce días del mes se deben calcular con la tarifa antigua, pero del 15 de julio en adelante, cada hora ordinaria, extra o recargo nocturno debe aparecer reflejado con los valores actualizados de la nueva jornada de 42 horas.

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