Colombia vs. Suiza: revelan la estrategia con la que James Rodríguez y compañía pueden clasificar a cuartos de final del Mundial 2026

La Selección Colombia deberá aprovechar las ventajas en las bandas que brinda Suiza y acumular más hombres en el centro del campo para ser superior a su rival - crédito @thiagoanaliza/Instagram

La Selección Colombia tendrá que acumular más hombres que Suiza en el centro del campo y lograr esa misma superioridad en las bandas. Esa es la clave que reveló Thiago Torres, analista táctico colombiano con Licencia PRO en Europa, con la que el equipo colombiano puede vencer a su similar suizo y avanzar a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026.

Thiago comenzó exponiendo que Suiza juega con un esquema táctico de 4-4-2, es decir, cuatro defensores, el mismo número de mediocampistas y dos jugadores en la delantera. “Tienen dos extremos que alternan sus costados y un nueve más posicional que fija centrales”, agregó el analista a través de sus redes sociales. Lo del centro delantero se traduce a que no sale casi de su posición, con el objetivo de que los centrales rivales, en este caso los de la Selección Colombia, tengan que estar constantemente marcándolo y estando pendientes de él.

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James Rodríguez ha sido titular y capitán de la Selección Colombia en los cuatro partidos que ha disputado el equipo en este Mundial 2026 - crédito Reuters

Para el Licenciado por la UEFA, el jugador revelación de la Selección de Suiza es el atacante Johan Manzambi, pero su debilidad son las bandas laterales. “Los jugadores abiertos atacan tanto, que hay veces quedan muy desprotegidos en fase defensiva y ahí es donde Colombia puede aprovechar los espacios”, dijo Thiago en sus redes sociales.

Agregó que el equipo colombiano debe prestar especial atención en la filtración de balones desde esas bandas laterales al centro de ataque suizo, pues así ha conseguido varios goles en este Mundial 2026. Es ahí donde la concentración y vigilancia del mediocampista colombiano, Jefferson Lerma, será fundamental.

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Él es Xhaka, capitán del equipo suizo, al que el analista táctico calificó como el jugador del que más se debe cuidar la Selección Colombia - crédito Simon Fearn/Reuters

Granit Xhaka, el mejor jugador de la Selección Suiza

A pesar de que el jugador revelación para Thiago es Manzambi, también aseguró que Granit Xhaka, el capitán de la Selección de Suiza es su mejor ficha. “Es al que más hay que estar pendientes porque siempre lo van a buscar, sobre todo en la salida con balón. Robarle el esférico cuando están saliendo puede ser importante para generar peligro de gol y cogerlos mal posicionados”, dijo el experto.

Agregó que otra de las formas con la que la Selección Colombia puede generar peligro es generando errores forzados de los centrales de la Selección de Suiza: “Ese equipo tiene un buen central en Manuel Akanj, pero nunca ha tenido buena comunicación con Nico Elvedi, lo que genera que cometan errores que pueden ser aprovechados por el equipo colombiano”, concluyó Thiago en su exposición por redes sociales.

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Posibles alineaciones de Suiza vs. Colombia

Colombia

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Luis Díaz, James Rodríguez, Jhon Arias y Luis Suárez.

Suiza

Gregor Kobel; Denis Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Ruben Vargas, Johan Manzambi, Dan Ndoye; Breel Embolo.

Luis Díaz, de Colombia, en acción durante el partido ante Ghana en Kansas City - crédito EFE

Historial de los entrenamientos entre Colombia y Suiza

El historial entre la Selección Colombia y la Selección de Suiza es corto, pero favorece ligeramente al conjunto cafetero. Antes del duelo por los octavos de final del Mundial de 2026, ambas selecciones se habían enfrentado en cuatro oportunidades, con un balance de dos victorias para Colombia, un empate y un triunfo para los europeos. La Tricolor también domina el registro goleador, con nueve tantos anotados frente a seis de los suizos.

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El primer enfrentamiento se disputó en 1985 y terminó igualado 2-2 en un partido amistoso. Seis años después, en 1991, Suiza se impuso 3-2, logrando su única victoria sobre Colombia. El antecedente más recordado llegó en el Mundial de Estados Unidos 1994, cuando el equipo dirigido por Francisco Maturana venció 2-0 con goles de Adolfo Valencia y John Jairo Tréllez. El choque más reciente fue un amistoso en 2007, saldado con triunfo colombiano por 3-1, consolidando una leve superioridad histórica sobre el conjunto helvético.