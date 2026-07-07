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Néstor Lorenzo le puso presión a Luis Díaz para el partido entre Colombia y Suiza en el Mundial 2026: esto le dijo

La Selección Colombia enfrentará a Suiza en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 el martes 7 de julio a partir de las 3:00 p.m

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Luis Díaz saluda a Néstor Lorenzo, tras ser sustituido en el partido ante Ghana, donde Lucho anotó un gol, pero fue invalidado - crédito Claudia Greco/Reuters
Luis Díaz saluda a Néstor Lorenzo, tras ser sustituido en el partido ante Ghana, donde Lucho anotó un gol, pero fue invalidado - crédito Claudia Greco/Reuters

La Selección Colombia está a pocas horas de disputar uno de los partidos más importantes de su camino en el Mundial de 2026. El martes 7 de julio se medirá ante Suiza por los octavos de final y en la previa del compromiso el técnico Néstor Lorenzo dejó un mensaje que llamó la atención por estar dirigido directamente a Luis Díaz, la gran figura ofensiva del equipo.

El entrenador fue consultado por el presente del extremo colombiano y, aunque respaldó el trabajo de todos sus atacantes, también dejó clara la expectativa que existe sobre el futbolista para este compromiso decisivo. “Esperemos que Lucho gane su sector, gane sus duelos y que mañana moje”, dijo el entrenador de la Selección Colombia en la rueda de prensa oficial previa al partido de octavos de final ante Suiza.

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Este es el momento en el que Luis Díaz remata para anotar un gol ante Ghana, que fue invalidado por fuera de lugar - crédito Jay Biggerstaff/Reuters
Este es el momento en el que Luis Díaz remata para anotar un gol ante Ghana, que fue invalidado por fuera de lugar - crédito Jay Biggerstaff/Reuters

Lorenzo destacó la fortaleza de Suiza

Más allá de referirse a Díaz, el entrenador argentino dedicó buena parte de su rueda de prensa a analizar las virtudes del rival. Reconoció que Colombia enfrentará a un seleccionado con varios años de trabajo bajo el mismo cuerpo técnico y con futbolistas de primer nivel en Europa.

Hay que tener mucha disciplina táctica porque ellos son un equipo ordenado, que ataca bien. Hace cinco años que está el entrenador, ya participó en un Mundial, dos Eliminatorias y tienen jugadores en las mejores ligas de Europa. Va a ser un partido muy duro contra un equipo muy bueno”.

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Posteriormente, profundizó en el análisis futbolístico de los europeos y explicó cuáles son las principales características del sistema de juego que utilizarán. “El esquema base de Suiza es 4-2-3-1. Pueden jugar con dos puntas también, tienen dos volantes dinámicos que manejan bien el balón. Va a ser un partido contra un buen equipo”.

Esta es la Selección de Suiza que Colombia enfrentará en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 - crédito Simon Fearn/Reuters
Esta es la Selección de Suiza que Colombia enfrentará en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 - crédito Simon Fearn/Reuters

Confianza plena en los delanteros colombianos

Aunque algunos atacantes de Colombia todavía no han encontrado el gol con la frecuencia esperada durante el torneo, Lorenzo transmitió tranquilidad y recordó que todos llegan a la Selección después de destacar en sus respectivos clubes.

El jugador que llega a la Selección, sobre todo los delanteros, son jugadores que hacen goles todos los fines de semana y están acostumbrados a esa situación. Son momentos que a veces pasa de que los delanteros no anoten y después aparecen. Lo importante es generar la situación y estar ahí asediando al equipo rival”, dijo también en esa conferencia de prensa.

El balance de Néstor Lorenzo al frente de la Selección Colombia es de 50 partidos dirigidos, 31 victorias, 12 empates y 7 derrotas - crédito Reuters
El balance de Néstor Lorenzo al frente de la Selección Colombia es de 50 partidos dirigidos, 31 victorias, 12 empates y 7 derrotas - crédito Reuters

La evolución del equipo colombiano

Lorenzo también explicó cuál considera que ha sido una de las claves para el crecimiento futbolístico de Colombia durante su proceso al frente de la Selección. Según el entrenador, contar con futbolistas inteligentes desde el punto de vista táctico ha permitido consolidar una identidad de juego.

Creo que es fundamental tener jugadores que interpretan el juego de manera simple y en cualquier posición saben cómo comportarse. Son jugadores que, aparte de tener una capacidad técnica y física, entienden los momentos de juego y eso al equipo lo va haciendo crecer. Son jugadores que nos hacen bien”.

El viaje y las condiciones del Mundial

El estratega tampoco ocultó las dificultades logísticas que ha representado disputar un Mundial organizado por tres países y con grandes distancias entre sedes. Sin embargo, dejó claro que Colombia ya estaba preparada para afrontar ese escenario.

Por supuesto que no es bueno el viaje, sino el cambio de usos horarios y de clima. Jugamos en la altura, en la humedad, en la sequedad. EstaMundimos un poco expuestos a esos cambios. Sabíamos que iba a ser así. El hecho de que el Mundial sea en tres países, en un continente enorme, le podía tocar a cualquiera. Nos tocó a nosotros tratar de solucionarlo en el día a día y tener la mejor prestación posible”.

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