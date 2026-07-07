Aida Quilcué, que pasará del Senado a la Cámara de Representantes, deberá cumplir arresto tras denuncia de Jota Pe Hernández: este es el motivo

El senador de la Alianza Verde reveló que un juez ordenó tres días de arresto y una multa contra la congresista por desacato a un fallo de tutela; luego de que se negó a responder sobre los contratos de sus familiares - crédito @JotaPeHernandez/X

A través de sus redes sociales, el senador de la Alianza Verde Jonathan Ferney Pulido Hernández reveló en la noche del lunes 6 de julio que la hoy senadora y excandidata vicepresidencial Aida Quilcué tendrá que cumplir con tres días de arresto y una multa de tres salarios mínimos. El motivo, según explicó, corresponde a un desacato, tras no responder a requerimientos sobre supuestos contratos adjudicados a familiares suyos.

La decisión judicial, que fue comunicada a la opinión pública por el congresista de oposición, se conoció en medio de las fuertes denuncias que ha hecho contra la parlamentaria, que pasará a la Cámara de Representantes a partir del 20 de julio. Y en las que ha puesto, según él, la lupa en el manejo de recursos públicos y la transparencia en el Congreso, que se habría visto beneficiada por la administración saliente.

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En efecto, el parlamentario reveló que fue el Juzgado 22 Penal de Bogotá y que la medida incluye la advertencia de nuevas consecuencias penales si Quilcué no cumple con la resolución. Frente a esto, la afectada todavía no se ha pronunciado, lo que generó interrogantes sobre si acatará o no la medida que adelantó el accionante, que se encargó en su video de entregar más detalles sobre el fallo a su favor.

La senadora Aida Quilcué ha sido blanco de delicadas denuncias por parte del congresista Jota Pe Hernández, por lo que serían millonarios contratos de su círculo familiar - crédito @aida_quilcue/X - @JotaPeHernandez/X

Así comunicó Jota Pe Hernández que Aida Quilcué debía pagar tres días de arresto

La controversia surgió a raíz de una denuncia formulada por Hernández que involucra a la congresista Quilcué, que fue fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, en la que fue acusada de ocultar información sobre la contratación estatal de allegados con el Gobierno. En su anuncio, el parlamentario señaló que la decisión responde a la negativa a entregar detalles sobre contratos y recursos asignados a su entorno familiar.

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“Quería ocultarme información de los contratos de sus familiares, que están viviendo sabroso mientras ella se cree ante Colombia la pobre viejecita, para engañar a muchos colombianos para que voten por ellos con un falso discurso de igualdad”, señaló el senador, que agregó que el fallo demostraría “que esta gente no está por encima de la ley”. Este pronunciamiento causó duras reacciones en las plataformas digitales.

Aída Quilcué fue fórmula vicepresidencial del senador Iván Cepeda, que perdió en la contienda a la presidencia - crédito Sergio Acero/REUTERS

En palabras del propio Hernández, “Si no, incurrirá en un nuevo desacato y la compulsa de copias penales ante la Corte Suprema de Justicia”. Con esto, el senador añadió que dos personas están a punto de ser condenadas por amenazarlo y advirtió sobre presuntas campañas de calumnias en su contra. “Por ahí hay un individuo bolongo creyendo que puede calumniarme públicamente y que nada le va a pasar”, acotó el senador.

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En la parte final de su pronunciamiento, el congresista lanzó una fuerte advertencia a sus contradictores, entre ellos Quilcué. “Nosotros seguiremos trabajando mientras el tiempo y la ley me siguen dando la razón. No estamos jugando”, reveló el parlamentario, que comenzará su segundo periodo en el Senado, precedido de su fallido proceso de escisión de la Alianza Verde, colectividad que le negó su desvinculación

¿Por qué Jota Pe Hernández denunció a Aida Quilcué?

El conflicto entre los congresistas tiene su origen en las acusaciones de Jota Pe Hernández sobre el supuesto manejo de contratos públicos por parte de la senadora y de su círculo cercano. Según el senador, en el actual periodo de Gobierno, los familiares de Quilcué habrían recibido contratos por cerca de 1.000 millones de pesos; una cifra, a su juicio, alarmante, que condicionó -en su concepto- su labor legislativa.

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Gracias al Estatuto de la Oposición, Aída Quilcué ocupará una curul en la Cámara de Representantes; así seguirá siendo congresista - crédito @aida_quilcue/X

“Karen Quilcué, con nueve contratos por casi $500 millones; Kelly Quilcué, con cuatro contratos por casi $300 millones; y Mayerli Quilcué, con tres contratos por más de $1.030 millones”, afirmó Hernández el pasado 17 de junio, en la antesala de la segunda vuelta presidencial, en la que la congresista participó como compañera en el tarjetón de Cepeda; y por su derrota logró el escaño en la Cámara de Representantes.

En la misma línea, el congresista añadió que “en estos cuatro años Aida Quilcué ha recibido cerca de $2.000 millones”, lo que generó cuestionamientos sobre la imagen pública que proyecta la dirigente indígena. “A Aida Quilcué pretenden mostrarla, así como a Francia, como una nadie, como la pobre viejecita, pero sencillamente es para atraer votos de las comunidades indígenas y personas humildes del país”, puntualizó.

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