Medellín abrió convocatoria con más de 17.000 cupos gratuitos de estudio para jóvenes y adultos en el segundo semestre

Los programas Matrícula Cero y Estud-IA buscan asegurar la permanencia en el sistema educativo y responder a las necesidades del sector productivo de Medellín - crédito Alcaldía de Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, anunció la apertura de una convocatoria que ofrece cerca de 17.000 nuevas oportunidades de estudio sin costo para el segundo semestre de 2026.

A través de los programas Matrícula Cero y Estud-IA, la ciudad busca asegurar la permanencia de sus habitantes en el sistema educativo y potenciar el talento local para responder a las necesidades del sector productivo. La iniciativa, que representa la mayor inversión pública en educación superior en la historia de la ciudad, está dirigida tanto a jóvenes como a población adulta que aspire a una formación técnica, tecnológica o profesional.

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Matrícula Cero: acceso gratuito a la educación superior pública

El programa Matrícula Cero proyecta entregar 15.283 beneficios que cubrirán hasta el 100% del valor de la matrícula para estudiantes admitidos o inscritos en cualquiera de las ocho instituciones públicas de educación superior con sede en Medellín. Los recursos destinados ascienden a $32.500 millones, lo que garantiza la cobertura total del costo de matrícula durante los periodos académicos correspondientes.

Matrícula Cero entregará 15.283 beneficios con cobertura de hasta el 100% de la matrícula en instituciones públicas de educación superior con sede en Medellín - crédito Alcaldía de Medellín

Las instituciones beneficiadas son:

ITM

Pascual Bravo

Colegio Mayor de Antioquia

Tecnológico de Antioquia

IU Digital de Antioquia

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid

Universidad de Antioquia

Universidad Nacional de Colombia

Para acceder al beneficio, los aspirantes deben cumplir los siguientes requisitos:

Haber nacido en Medellín o acreditar residencia en la ciudad durante el último año.

Estar admitido o matriculado en un programa de pregrado (técnico, tecnológico o profesional) en una de las instituciones mencionadas, o en una institución pública nacional o departamental que tenga convenio con Sapiencia y cuya sede de matrícula esté ubicada en Medellín.

Matricular al menos ocho créditos en el periodo académico.

Diligenciar correctamente el formulario de caracterización disponible en la plataforma de Sapiencia (sapiencia.gov.co).

Para la renovación del beneficio, el estudiante debe haber aprobado mínimo ocho créditos en el periodo anterior, matricular otros ocho créditos, mantener un promedio acumulado igual o superior a 3.0 y conservar la condición de estudiante activo.

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La inversión de Matrícula Cero asciende a $32.500 millones y cubre instituciones como la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, el ITM y el Pascual Bravo - crédito Alcaldía de Medellín

Estud-IA: formación gratuita en habilidades digitales y técnicas laborales

En paralelo, el programa Estud-IA abre más de 1.600 nuevos cupos para formación en técnicas laborales enfocadas en habilidades digitales, con una inversión de $6.000 millones. La cohorte está diseñada para una inserción laboral rápida en sectores como mercadeo y marketing digital, desarrollo de software y aplicaciones, publicación de contenidos digitales y sistemas informáticos.

Los requisitos para postularse a Estud-IA son:

Ser colombiano. Haber nacido en Medellín o acreditar residencia en la ciudad durante el último año. Haber aprobado mínimo noveno grado. No haber sido beneficiario previo de Sapiencia, salvo que la postulación sea para avanzar en la misma ruta de aprendizaje.

Ambos procesos de postulación estarán habilitados desde el 6 de julio a las 12:00 m. hasta el 21 de julio (Estud-IA) y el 21 de agosto (Matrícula Cero). Toda la información, formularios y detalles pueden consultarse y diligenciarse exclusivamente en la plataforma oficial (sapiencia.gov.co). Es importante que los aspirantes entreguen información veraz y completa; cualquier inconsistencia puede resultar en la exclusión del proceso.

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Estud-IA abrió más de 1.600 cupos gratuitos en habilidades digitales y técnicas laborales, con formación en marketing digital, software, contenidos digitales y sistemas informáticos - crédito Alcaldía de Medellín

¿Dónde y cómo inscribirse?

La inscripción se realiza exclusivamente en línea, a través del portal de Sapiencia. Quienes requieran orientación podrán acceder a guías y a canales de atención dispuestos por la agencia en su sitio web. Tanto los programas de pregrado como los cursos técnicos laborales ofrecen cobertura total del costo de matrícula y están alineados con las necesidades económicas y tecnológicas de la ciudad.

Para ser beneficiario, es indispensable que el programa académico tenga registro calificado y que la sede de matrícula esté ubicada en Medellín. Además, la institución debe estar vinculada mediante convenio con Sapiencia.

El alcalde Federico Gutiérrez destacó en la presentación de la iniciativa que “mientras otros generan discursos de odio alrededor de la educación pública y hacen daño, nosotros la fortalecemos y les damos la oportunidad a miles y miles de jóvenes para que puedan cumplir sus sueños”.

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