Colombia

Medellín abrió convocatoria con más de 17.000 cupos gratuitos de estudio para jóvenes y adultos en el segundo semestre

La iniciativa distrital incluye pregrados públicos y formación digital para residentes de la ciudad, con inscripciones en Sapiencia desde el 6 de julio y plazos distintos según cada programa

Guardar
Google icon
Más de $22.600 millones del Presupuesto Participativo y el pago de impuestos financian los créditos condonables de Sapiencia - crédito Alcaldía de Medellín
Los programas Matrícula Cero y Estud-IA buscan asegurar la permanencia en el sistema educativo y responder a las necesidades del sector productivo de Medellín - crédito Alcaldía de Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, anunció la apertura de una convocatoria que ofrece cerca de 17.000 nuevas oportunidades de estudio sin costo para el segundo semestre de 2026.

A través de los programas Matrícula Cero y Estud-IA, la ciudad busca asegurar la permanencia de sus habitantes en el sistema educativo y potenciar el talento local para responder a las necesidades del sector productivo. La iniciativa, que representa la mayor inversión pública en educación superior en la historia de la ciudad, está dirigida tanto a jóvenes como a población adulta que aspire a una formación técnica, tecnológica o profesional.

PUBLICIDAD

Matrícula Cero: acceso gratuito a la educación superior pública

El programa Matrícula Cero proyecta entregar 15.283 beneficios que cubrirán hasta el 100% del valor de la matrícula para estudiantes admitidos o inscritos en cualquiera de las ocho instituciones públicas de educación superior con sede en Medellín. Los recursos destinados ascienden a $32.500 millones, lo que garantiza la cobertura total del costo de matrícula durante los periodos académicos correspondientes.

Matrícula Cero entregará 15.283 beneficios con cobertura de hasta el 100% de la matrícula en instituciones públicas de educación superior con sede en Medellín - crédito Alcaldía de Medellín
Matrícula Cero entregará 15.283 beneficios con cobertura de hasta el 100% de la matrícula en instituciones públicas de educación superior con sede en Medellín - crédito Alcaldía de Medellín

Las instituciones beneficiadas son:

  • ITM
  • Pascual Bravo
  • Colegio Mayor de Antioquia
  • Tecnológico de Antioquia
  • IU Digital de Antioquia
  • Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
  • Universidad de Antioquia
  • Universidad Nacional de Colombia

Para acceder al beneficio, los aspirantes deben cumplir los siguientes requisitos:

  • Haber nacido en Medellín o acreditar residencia en la ciudad durante el último año.
  • Estar admitido o matriculado en un programa de pregrado (técnico, tecnológico o profesional) en una de las instituciones mencionadas, o en una institución pública nacional o departamental que tenga convenio con Sapiencia y cuya sede de matrícula esté ubicada en Medellín.
  • Matricular al menos ocho créditos en el periodo académico.
  • Diligenciar correctamente el formulario de caracterización disponible en la plataforma de Sapiencia (sapiencia.gov.co).

Para la renovación del beneficio, el estudiante debe haber aprobado mínimo ocho créditos en el periodo anterior, matricular otros ocho créditos, mantener un promedio acumulado igual o superior a 3.0 y conservar la condición de estudiante activo.

PUBLICIDAD

Cortesía: Alcaldía de Medellín.
La inversión de Matrícula Cero asciende a $32.500 millones y cubre instituciones como la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, el ITM y el Pascual Bravo - crédito Alcaldía de Medellín

Estud-IA: formación gratuita en habilidades digitales y técnicas laborales

En paralelo, el programa Estud-IA abre más de 1.600 nuevos cupos para formación en técnicas laborales enfocadas en habilidades digitales, con una inversión de $6.000 millones. La cohorte está diseñada para una inserción laboral rápida en sectores como mercadeo y marketing digital, desarrollo de software y aplicaciones, publicación de contenidos digitales y sistemas informáticos.

Los requisitos para postularse a Estud-IA son:

  1. Ser colombiano.
  2. Haber nacido en Medellín o acreditar residencia en la ciudad durante el último año.
  3. Haber aprobado mínimo noveno grado.
  4. No haber sido beneficiario previo de Sapiencia, salvo que la postulación sea para avanzar en la misma ruta de aprendizaje.

Ambos procesos de postulación estarán habilitados desde el 6 de julio a las 12:00 m. hasta el 21 de julio (Estud-IA) y el 21 de agosto (Matrícula Cero). Toda la información, formularios y detalles pueden consultarse y diligenciarse exclusivamente en la plataforma oficial (sapiencia.gov.co). Es importante que los aspirantes entreguen información veraz y completa; cualquier inconsistencia puede resultar en la exclusión del proceso.

Sapiencia impulsa la equidad educativa en Medellín con estrategias que garantizan el acceso, permanencia y graduación - crédito Alcaldía de Medellín
Estud-IA abrió más de 1.600 cupos gratuitos en habilidades digitales y técnicas laborales, con formación en marketing digital, software, contenidos digitales y sistemas informáticos - crédito Alcaldía de Medellín

¿Dónde y cómo inscribirse?

La inscripción se realiza exclusivamente en línea, a través del portal de Sapiencia. Quienes requieran orientación podrán acceder a guías y a canales de atención dispuestos por la agencia en su sitio web. Tanto los programas de pregrado como los cursos técnicos laborales ofrecen cobertura total del costo de matrícula y están alineados con las necesidades económicas y tecnológicas de la ciudad.

Para ser beneficiario, es indispensable que el programa académico tenga registro calificado y que la sede de matrícula esté ubicada en Medellín. Además, la institución debe estar vinculada mediante convenio con Sapiencia.

El alcalde Federico Gutiérrez destacó en la presentación de la iniciativa que “mientras otros generan discursos de odio alrededor de la educación pública y hacen daño, nosotros la fortalecemos y les damos la oportunidad a miles y miles de jóvenes para que puedan cumplir sus sueños”.

Temas Relacionados

Becas en MedellínMatrícula Cero MedellínBecas SapienciaColombia-NoticiasColombia-Servicios

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El Ejército Nacional destruyó el mayor depósito ilegal de explosivos hallado en 2026 en Tumaco

La Fuerza de Tarea Hércules ubicó en la vereda La Aduana, en zona rural de ese municipio de Nariño, un escondite con 710 cargas artesanales, el cual fue neutralizado mediante detonación controlada

El Ejército Nacional destruyó el mayor depósito ilegal de explosivos hallado en 2026 en Tumaco

Ana Lucía Domínguez habló de la decisión de ser madre a los 40: “Mi cuerpo estaba tan preparado”

Un proceso guiado por mentoría y cambios en el estilo de vida culminó en una nueva etapa llena de aprendizajes y alegrías para la actriz

Ana Lucía Domínguez habló de la decisión de ser madre a los 40: “Mi cuerpo estaba tan preparado”

Atlético Nacional confirmó la programación para presentar su cuerpo técnico: estará un campeón de la Copa Libertadores 2016

El nuevo cuerpo técnico de Atlético Nacional estará conformado por Lucas González, Alexis Henríquez, Camilo Cartagena y Víctor Marulanda

Atlético Nacional confirmó la programación para presentar su cuerpo técnico: estará un campeón de la Copa Libertadores 2016

Gobierno de Abelardo de la Espriella le dio la ‘bendición’ a Alfredo Deluque y Daniel Briceño para que sean presidentes de Senado y Cámara

El designado ministro del Interior, Rodrigo Lara, afirmó que ya inició contactos formales con los partidos y reiteró que el Ejecutivo necesita una alianza clara en el Congreso para avanzar con su agenda política, que promete profundas transformaciones

Gobierno de Abelardo de la Espriella le dio la ‘bendición’ a Alfredo Deluque y Daniel Briceño para que sean presidentes de Senado y Cámara

El regreso del Esmad: el nuevo ministro de Defensa anunció el fin de la Undemo y así reaccionó el petrismo

El general en retiro Jorge Eduardo Mora indicó que se revocarán normas que, a su juicio, limitaron a la fuerza pública y dejaron sin herramientas la intervención ante disturbios bajo estándares internacionales

El regreso del Esmad: el nuevo ministro de Defensa anunció el fin de la Undemo y así reaccionó el petrismo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El Ejército Nacional destruyó el mayor depósito ilegal de explosivos hallado en 2026 en Tumaco

El Ejército Nacional destruyó el mayor depósito ilegal de explosivos hallado en 2026 en Tumaco

Tribunal le dio plazo de 30 días al Gobierno Petro para frenar la ola de violencia en Briceño, Antioquia, donde fue asesinado el periodista Mateo Pérez

El ELN atacó con drones la estación de Policía de Tadó, Chocó: no hubo heridos ni fallecidos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

Gobierno Petro pidió apoyo a la ONU para frenar el uso ilícito de drones y redes sociales por parte de grupos terroristas

ENTRETENIMIENTO

Ana Lucía Domínguez habló de la decisión de ser madre a los 40: “Mi cuerpo estaba tan preparado”

Ana Lucía Domínguez habló de la decisión de ser madre a los 40: “Mi cuerpo estaba tan preparado”

Hija de James Rodríguez protagonizó video viral con la supuesta novia del futbolista en pleno Mundial 2026: “Parecen hermanas”

Influenciadora suiza explicó por qué apoyará a la Selección Colombia en su encuentro frente a Suiza: “Ojalá no me expulsen de mi país”

‘Masterchef Celebrity’ tendría un cambio significativo para los participantes: “Una de las temporadas más exigentes”

Andrea Valdiri llegó a Venezuela con camión de ayudas y dio detalles de la tragedia: “Hay muchos abuelitos que no tienen ni siquiera carpa ni colchoneta”

Deportes

Atlético Nacional confirmó la programación para presentar su cuerpo técnico: estará un campeón de la Copa Libertadores 2016

Atlético Nacional confirmó la programación para presentar su cuerpo técnico: estará un campeón de la Copa Libertadores 2016

Esta es la canción que compuso Jackson Martínez para alentar a la Selección Colombia en el Mundial 2026

Dos jugadores de la Selección Colombia hacen parte del ‘Top 10′ de los que más corren en el Mundial 2026

Murat Yakin, técnico de Suiza, confesó que es lo mejor de la Selección Colombia: James Rodríguez tiene su cuota

“Es el inicio de la solución para salvar el arbitraje de Colombia”: directivo habría renunciado a la Comisión Arbitral