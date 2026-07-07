Atlético Nacional confirmó la programación para presentar su cuerpo técnico: estará un campeón de la Copa Libertadores 2016

Lucas González es el nuevo director técnico de Atlético Nacional y será presentado el próximo 7 de julio a partir de las 11:00 a.m. - crédito Deportes Tolima

Atlético Nacional confirmó que el próximo jueves 9 de julio será presentado su nuevo cuerpo técnico, conformado por Lucas González como entrenador principal; Alexis Henríquez, campeón de la Copa Libertadores 2016 que estará presente, como asistente técnico; Camilo Cartagena como preparador físico y Víctor Marulanda, quien también fue campeón de la Gloria Eterna diez años atrás, como director deportivo.

El evento se desarrollará en la Sede Guarne, el complejo futbolístico del equipo colombiano y comenzará a las 11:00 a.m. Los hinchas podrán seguir el evento a través de las plataformas digitales del equipo, y solo los periodistas acreditados por el club tendrán acceso presencial al evento.

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Con esta noticia, el club le pone fin a los cuestionamientos de los hinchas que preguntaban por qué Atlético Nacional no había publicado fotografías de Lucas González y su cuerpo técnico entrenando al equipo.

¿Quién es Lucas González, el nuevo director técnico de Atlético Nacional?

Lucas González Vélez llega a Atlético Nacional como uno de los entrenadores jóvenes con mayor proyección del fútbol colombiano y con una marcada identidad de juego basada en la posesión del balón, la presión alta y el análisis de datos. Nacido en Bogotá el 7 de junio de 1981, inició su carrera como preparador físico y metodólogo en España, antes de regresar al país para trabajar en las divisiones menores de Nacional.

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Posteriormente dirigió a Águilas Doradas, América de Cali, Central Córdoba de Argentina y Deportes Tolima, club desde el que dio el salto al conjunto verdolaga.

Lucas González ya dirigió en el fútbol internacional, este es el momento en el que firmó con Central Córdoba de Argentina - crédito @cacc.sde/Instagram

En cuanto a sus números, González ha dirigido 121 partidos oficiales como entrenador. Su balance es de 51 victorias, 28 empates y 42 derrotas, para un rendimiento cercano al 50 %. Su mejor etapa fue con Deportes Tolima, donde acumuló 57 encuentros, con 28 triunfos, 12 empates y 17 derrotas, además de clasificar al equipo a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Antes, en Águilas Doradas dirigió 30 partidos, con 16 victorias, cuatro empates y diez derrotas, consolidando un equipo protagonista en la Liga. En América de Cali estuvo al frente de 25 compromisos, con 10 victorias, 11 empates y cuatro derrotas, mientras que en Central Córdoba vivió su única experiencia internacional como entrenador principal, con un registro de nueve partidos, una victoria, un empate y siete caídas. Ahora afronta el que algunos analistas del fútbol colombiano han calificado como el mayor desafío de su carrera al asumir el banquillo del club más laureado del fútbol colombiano.

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Atlético Nacional oficializó este 27 de junio de 2026 la contratación de Lucas González Vélez como nuevo director técnico - crédito Atlético Nacional

Partidos de Atlético Nacional

El equipo verde de la ciudad de Medellín disputará dos torneos en lo que resta del 2026: la Liga BetPlay 2026-II y la Copa BetPlay. La programación ya se ha dado a conocer de manera oficial por parte de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor).

En agosto jugará en las siguientes fechas ante:

02 vs. Jaguares de Córdoba

08 vs. América de Cali

15 vs. Independiente Santa Fe

23 vs. Fortaleza Fútbol Club

26 vs. Deportivo Cali

29 vs. Alianza Fútbol Club

En septiembre los compromisos serán frente a:

13 vs. Águilas Doradas

20 vs. Club Llaneros

23 vs. Millonarios FC

30 vs. Junior de Barranquilla

Durante octubre, Atlético Nacional jugará ante:

07 vs. Club Deportes Tolima

11 vs. Asociación Deportivo Pasto

16 vs. Internacional de Bogotá

20 vs. Cúcuta Deportivo

25 vs. Independiente Medellín

Y para el mes de noviembre los partidos serán ante:

1 vs. Club Atlético Bucaramanga

4 vs. Deportivo Pereira

8 vs. Once Caldas S. A.

En caso de avanzar de ronda, en el caso de la liga colombiana a los cuadrangulares, jugará esa instancia en el mes de diciembre.