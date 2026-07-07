Ordenan extinción de dominio sobre una propiedad de René Higuita en El Poblado por presuntos vínculos con el cartel de Medellín

La justicia colombiana ordenó la extinción de dominio de una propiedad de René Higuita en El Poblado, Medellín, por su vínculo con recursos del narcotráfico - crédito Composición fotográfica Infobae

La justicia colombiana ordenó la extinción de dominio sobre un inmueble ubicado en el barrio El Poblado, en Medellín, propiedad del exfutbolista René Higuita y un familiar, al determinar que el bien fue adquirido con recursos provenientes del narcotráfico y estuvo vinculado a una red de testaferrato ligada al Cartel de Medellín.

La medida fue adoptada por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Medellín tras un proceso judicial que evaluó pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación. La decisión afecta un predio que Higuita consideró durante años como el principal proyecto familiar de su vida.

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El proceso judicial y la investigación sobre la vivienda

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la propiedad quedó bajo la lupa de las autoridades tras establecerse que fue adquirida inicialmente por Gustavo Cuartas Rendón, que habría actuado como testaferro de los hermanos William y Gerardo “Kiko” Moncada, integrantes del Cartel de Medellín, que coordinaron rutas de narcotráfico y administraron propiedades de Pablo Escobar.

La Fiscalía demostró que el inmueble, de aproximadamente 1.253 metros cuadrados, fue adquirido con fondos ilícitos y transferido sucesivamente hasta quedar registrado a nombre de René Higuita y un familiar.

La investigación concluyó que la vivienda de 1.253 metros cuadrados fue comprada con fondos ilícitos y transferida hasta quedar a nombre de René Higuita y un familiar - crédito X

Durante el juicio, la Fiscalía presentó testimonios, documentos y dictámenes periciales. Entre las pruebas, se destacó un estudio grafológico que determinó la falsedad de una firma en una escritura pública.

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Este elemento permitió identificar las maniobras empleadas para encubrir la verdadera procedencia del bien. La investigación reconstruyó la cadena de transferencias, confirmando que la vivienda formó parte de un esquema de ocultamiento de bienes provenientes del narcotráfico.

El argumento de la defensa de Higuita

René Higuita, ídolo del fútbol colombiano, ha sostenido públicamente que adquirió la propiedad de buena fe y sin conocimiento de su historial ilícito. En declaraciones recogidas por El Colombiano y El Tiempo, Higuita explicó que la negociación se realizó a través de un amigo y que la vivienda fue habitada por su familia en los años noventa, cuando él formaba parte del Atlético Nacional.

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Según Higuita, entregó dos apartamentos como parte de la transacción y nunca tuvo contacto directo con los hermanos Moncada ni con el supuesto testaferro Gustavo Cuartas Rendón.

La Fiscalía sostuvo que el inmueble fue adquirido inicialmente por Gustavo Cuartas Rendón como presunto testaferro de William y Gerardo “Kiko” Moncada, integrantes del Cartel de Medellín - crédito X

“El negocio me lo hace un compadre, con la señora representante de los dueños de la casa”, relató el exarquero, que señaló que los problemas judiciales comenzaron tras recibir una demanda relacionada con el predio. El propio Higuita afirmó: “En algún momento también me tiraron una granada”, al referirse a las amenazas que lo llevaron a dejar la vivienda antes de concluir el proceso legal.

El fallo judicial y el destino del inmueble

De acuerdo con la sentencia, la extinción de dominio no implica una condena penal contra Higuita ni su familiar, sino que responde al origen ilícito del bien y a la cadena de transferencias que buscó dificultar su rastreo.

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La medida implica que la propiedad pasará a ser administrada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de gestionar los bienes incautados a organizaciones criminales.

El Tiempo destacó que, pese a una decisión anterior de un juzgado civil que favoreció a Higuita, la SAE impugnó el fallo y el litigio llegó incluso a la Corte Constitucional, donde se zanjó la competencia en favor de la jurisdicción especializada en extinción de dominio.

René Higuita afirmó que compró la casa de buena fe, a través de un amigo, y negó haber tenido contacto con los hermanos Moncada o con Gustavo Cuartas Rendón - crédito @higuitarene1/Instagram

El impacto personal y familiar para René Higuita

El exfutbolista ha expresado que la pérdida de la vivienda representa un golpe personal y familiar, ya que allí invirtió sus ahorros acumulados durante su carrera deportiva. En entrevista con El Tiempo, Higuita relató que la propiedad, actualmente en estado de abandono, fue remodelada por él y su familia, y durante cinco años constituyó el hogar principal de sus hijas.

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“No hay nada, quitaron hasta el revoque. Irreconocible, qué tristeza en lo que se convirtió el sueño. No queda nada, hasta se llevaron los cables de la luz”, declaró Higuita al observar el estado actual de la propiedad.

La decisión judicial cierra un proceso de más de dos décadas, en el que la defensa del exguardameta insistió en que “ningún delito cometió el señor René Higuita, el proceso de extinción de dominio está dirigido en actuaciones realizadas por dos propietarios anteriores”, según su abogada Luisa Fernanda Mejía.