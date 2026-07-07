Colombia

Así quedó conformado el Senado 2026-2030: el escrutinio definitivo fijó en 103 las curules y reportó 19,47 millones de votos válidos

El documento incluye 100 asientos de la circunscripción nacional ordinaria, dos de la especial indígena y uno por el Estatuto de la Oposición, con cifras detalladas de sufragios en blanco, nulos y no marcados

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El CNE dejó listo el proyecto de resolución que confirma la curul de Iván Cepeda en el Senado y fija la composición para el periodo 2026-2030 - crédito Prensa Senado
El CNE dejó listo el proyecto de resolución que confirma la curul de Iván Cepeda en el Senado y fija la composición para el periodo 2026-2030 - crédito Prensa Senado

El Consejo Nacional Electoral (CNE) dejó listo el proyecto de resolución que confirma la curul de Iván Cepeda en el Senado y fija la composición de la cámara alta para el periodo 2026-2030, una decisión que debe ser avalada por la Sala Plena antes de la posesión del 20 de julio y que modifica el panorama preliminar al consolidar a Salvación Nacional con un escaño adicional.

El escrutinio definitivo cerró además una de las disputas más sensibles de la elección: la asignación de los últimos asientos en juego.

El borrador establece que el Senado quedará integrado por 103 curules: 100 de la circunscripción nacional ordinaria, dos de la circunscripción especial indígena y una adicional por el Estatuto de la Oposición.

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De acuerdo con el documento, en la circunscripción ordinaria se registraron 19.479.446 votos válidos, de los cuales 18.857.297 fueron por listas y candidatos, 622.149 en blanco, 580.701 nulos y 495.785 tarjetas no marcadas.

El escrutinio definitivo del CNE registró 19.479.446 votos válidos en la circunscripción ordinaria y cerró las controversias pendientes de la elección al Senado - crédito Luisa González/Reuters
El escrutinio definitivo del CNE registró 19.479.446 votos válidos en la circunscripción ordinaria y cerró las controversias pendientes de la elección al Senado - crédito Luisa González/Reuters

En la circunscripción especial indígena se contabilizaron 243.685 votos por partidos y candidatos, 34.194 en blanco, 25.250 nulos y 31.121 tarjetas no marcadas.

El proyecto también deja constancia de que fueron expedidas 48 resoluciones para resolver reclamaciones, solicitudes de examen y recursos del proceso electoral del Senado.

Tras más de tres meses de revisión, el organismo concluyó que no quedan controversias pendientes que impidan declarar oficialmente la elección.

Uno de los cambios centrales frente al preconteo y a los resultados preliminares es el ingreso de Alejandro Bermeo por Salvación Nacional. La revisión oficial de votos le reconoció a ese movimiento una cuarta curul en el Senado y desplazó al Partido de la U de uno de los escaños en disputa.

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El borrador también señala que Bermeo llegará a la corporación en representación del partido que apoyó desde el inicio al presidente electo Abelardo de la Espriella.

Así mismo, en el texto se indica además que fue denunciado ante la Fiscalía por presuntas agresiones físicas y abuso sexual, señalamientos que él negó.

Otra disputa se resolvió a favor de la Alianza Verde. El CNE determinó que la curul en discusión con el Partido de la U debía permanecer en ese sector, lo que permitió la elección de Carlos Eduardo Enríquez y dejó por fuera a los exsenadores José Alfredo Gnecco y Juan Felipe Lemos.

El proyecto de resolución ordena expedir las credenciales de los nuevos congresistas antes de la instalación del Senado el 20 de julio - crédito CNE/@UltimaHoraCR
El proyecto de resolución ordena expedir las credenciales de los nuevos congresistas antes de la instalación del Senado el 20 de julio - crédito CNE/@UltimaHoraCR

En las circunscripciones especiales indígenas, el proyecto confirma la elección de Martha Isabel Peralta Epieyu, por el Movimiento Alternativo Indígena y Social, y de Jesús Omero Cuasapud Chaspuengal, avalado por el Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia. Peralta conserva así su escaño.

Entre las cifras de votación por partidos que sustentaron la asignación por cifra repartidora, el Pacto Histórico obtuvo 4.471.698 votos, el Centro Democrático 3.072.618 y el Partido Liberal 2.276.675. Esos resultados terminaron de definir la distribución de bancadas para el próximo cuatrienio.

El proyecto de resolución ordena la expedición de las credenciales para los nuevos congresistas y abre la etapa final antes de la instalación del Congreso. En el texto se indica que la entrega formal de esas acreditaciones dejará en firme el inicio del nuevo año legislativo.

La nueva cámara alta asumirá funciones el 20 de julio, pocos días antes de la llegada al poder del presidente electo. En ese escenario, una de las primeras disputas políticas será la Presidencia del Senado, cargo para el que aparecen mencionados Alfredo Deluque, del Partido de la U; Enrique Gómez, de Salvación Nacional; y Lidio García, del Partido Liberal.

La conformación aprobada en el borrador deja al Pacto Histórico y al Centro Democrático como las fuerzas con mayor peso parlamentario, mientras los partidos tradicionales reducen presencia frente al Congreso saliente.

El Partido Conservador tendrá entre sus 10 electos a Wadith Manzur, investigado y preso por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Así quedará conformado el Senado para el periodo 2026-2030

La elección de los nuevos presidentes del Senado y la Cámara de Representantes será determinante en la promoción de proyectos de ley y temas de interés nacional - crédito Colprensa
El Pacto Histórico quedó como primera fuerza en el Senado con 25 escaños, seguido por el Centro Democrático con 17 y el Partido Liberal con 13 - crédito Colprensa

La bancada del Pacto Histórico contará con 25 curules ordinarias y una curul de oposición. Entre los senadores electos se encuentran Carolina Corcho, Pedro Flórez, Carmen Patricia Caicedo, Wilson Arias y Laura Ahumada, así como figuras reconocidas como Aída Avella y Agmeth Escaf. La curul adicional, asignada por el Estatuto de la Oposición, será ocupada por Iván Cepeda.

Por su parte, el Centro Democrático obtuvo 17 escaños en la cámara alta. Encabezan la lista Andrés Forero, Rafael Nieto, Claudia Margarita Zuleta y Hernán Cadavid. Completan la bancada nombres como Carlos Meisel, Alirio Barrera y Zandra María Bernal, según datos publicados por Semana.

El Partido Liberal logró 13 curules tras el escrutinio nacional. La colectividad, históricamente relevante en la política colombiana, se mantiene como una de las principales fuerzas en el Senado.

La Alianza Verde y sus aliados aseguraron 11 escaños. Entre los elegidos se encuentran Jota Pe Hernández, Luis Carlos Rua y Andrea Padilla. También forman parte de esta lista Ariel Ávila y Duvalier Sánchez.

El Partido Conservador obtuvo 10 curules. Entre los senadores electos figuran Nadia Blel, Daniel Restrepo y David Barguil, junto a Diela Liliana Benavides y Wadith Manzur.

Las recusaciones contra algunos congresistas por posibles vínculos con corrupción generan tensiones en la discusión parlamentaria - crédito @MinSaludCol/X
El CNE resolvió otra disputa a favor de la Alianza Verde y confirmó la elección de Carlos Eduardo Enríquez al Senado - crédito @MinSaludCol/X

El Partido de la U contará con 8 escaños. Encabezan la lista Norma Hurtado, Juan Carlos Garcés y Wilmer Carrillo. También fueron elegidos Alfredo Deluque y Irma Noreña.

La bancada de Cambio Radical estará integrada por 7 senadores. Entre ellos se encuentran Edgardo Miguel Espitia, José Nicolás Gómez y David Arana.

La colectividad Ahora Colombia alcanzó 5 curules en el Senado. Destacan Ana Paola Agudelo, Manuel Antonio Virgüez y Jennifer Pedraza.

El Movimiento Salvación Nacional obtuvo 4 escaños, representados por Enrique Gómez, Sara Castellanos y Germán Rodríguez.

En la circunscripción especial indígena, fueron elegidos Martha Peralta y Jesús Omero Cuasapud para ocupar las dos curules reservadas.

La composición del Senado refleja una nueva correlación de fuerzas políticas, en la que el Pacto Histórico se consolida como la bancada mayoritaria.

Los resultados oficiales, difundidos por la Registraduría Nacional, marcan el inicio de una legislatura con un equilibrio de poder entre sectores tradicionales y nuevas coaliciones.

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