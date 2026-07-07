Colombia

Murió Jhon Jairo ‘JJ’ Pinilla, el querido periodista de Noticias Caracol: Luis Carlos Vélez fue el portador de la mala noticia

El comunicador, nacido en Manizales y egresado de Uninpahu, cubrió durante más de tres décadas temas legales y financieros en RCN Radio, Noticiero 24 Horas, El Tiempo y Noticias Caracol

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La muerte del periodista colombiano Jhon Jairo ‘JJ’ Pinilla se conoció el 7 de julio y generó repercusión tras su jubilación en 2024 - crédito captura pantalla Noticias Caracol
La muerte del periodista colombiano Jhon Jairo ‘JJ’ Pinilla se conoció el 7 de julio y generó repercusión tras su jubilación en 2024 - crédito captura pantalla Noticias Caracol

Aunque Jhon Jairo ‘JJ’ Pinilla salió de las pantallas nacionales en 2024 por cuenta de su jubilación, el nombre del periodista colombiano causó revuelo en la mañana del martes 7 de julio después de conocerse de su fallecimiento en la tarde del lunes.

Así lo dieron a conocer varios de sus colegas a través de las redes sociales, que resaltaron su labor como sinónimo de rigor y vocación durante más de tres décadas. La noticia, confirmada públicamente por el periodista Luis Carlos Vélez, ha movilizado mensajes de condolencia y reconocimiento a la labor de Pinilla, quien supo formar y marcar a varias generaciones de comunicadores.

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Pinilla, nacido en la ciudad de Manizales y egresado de la Institución Universitaria Uninpahu, orientó su carrera hacia el cubrimiento de temas económicos y legales. Su paso por medios como RCN Radio, el Noticiero Nacional, Noticiero 24 Horas y El Tiempo le permitió consolidarse como referente en la información económica nacional.

La última etapa de su carrera se desarrolló en Noticias Caracol, donde trabajó durante 16 años, hasta su jubilación en octubre de 2024. En ese espacio, Pinilla no solo ejerció su oficio, sino que fue mentor y modelo para sus colegas, quienes destacan su método de trabajo, su inteligencia y su amabilidad.

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Jhon Jairo ‘JJ’ Pinilla nació en Manizales y se graduó en Uninpahu antes de orientar su carrera al cubrimiento de temas económicos y legales - crédito captura pantalla Noticias Caracol
Jhon Jairo ‘JJ’ Pinilla nació en Manizales y se graduó en Uninpahu antes de orientar su carrera al cubrimiento de temas económicos y legales - crédito captura pantalla Noticias Caracol

El propio Vélez expresó en redes sociales: “Lamento mucho la partida de ‘JJ’ Pinilla. Gran periodista y mentor. Trabajamos juntos en Noticias Caracol. Hombre metódico, inteligente, amable y gran profesional. Un abrazo inmenso a su esposa e hijos”.

Este mensaje se convirtió en uno de los primeros testimonios públicos sobre la muerte del comunicador, avivando la memoria colectiva sobre su influencia en el periodismo nacional.

Reacciones y reconocimiento de la comunidad periodística

El fallecimiento de Pinilla, ocurrido en Bogotá a los 63 años, ha sido motivo de luto tanto para colegas como para televidentes y ciudadanos. Las plataformas digitales rápidamente se llenaron de mensajes en los que se resaltó el aporte del periodista como maestro y formador, así como su compromiso con el servicio al país a través de la información responsable.

Hasta el momento, no se han divulgado detalles sobre las causas de su fallecimiento, pero el impacto de su partida se refleja en la cantidad de homenajes y mensajes de respeto en el gremio.

La última etapa de la carrera de ‘JJ’ Pinilla transcurrió en Noticias Caracol, donde permaneció 16 años hasta su jubilación en octubre de 2024 - crédito captura pantalla Noticias Caracol
La última etapa de la carrera de ‘JJ’ Pinilla transcurrió en Noticias Caracol, donde permaneció 16 años hasta su jubilación en octubre de 2024 - crédito captura pantalla Noticias Caracol

Quienes compartieron redacción y pantalla con Pinilla lo describen como un profesional íntegro, de trato humilde y con una vocación de servicio que trascendió el trabajo diario. Su legado, afirman, persiste en las historias que narró y en la formación de comunicadores que ven en él un ejemplo a seguir.

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