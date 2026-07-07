Colombia

Paloma Valencia denunció creación de más de 100 cargos en el Sena antes del fin del Gobierno Petro y la entidad se pronunció

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) emitió un comunicado el martes 7 de julio y aclaró que todos los procesos se realizan de manera transparente y “sin distinción de filiación política”

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- créditos Catalina Olaya / Colprensa | @SENAComunica/X
Valencia hizo los señalamientos el 6 de julio de 2026 y la respuesta de la entidad se conoció al día siguiente, a un mes exacto de la ceremonia de posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella - créditos Catalina Olaya / Colprensa | @SENAComunica/X

Luego de que la senadora Paloma Valencia solicitó suspender temporalmente el proceso de selección de directivos en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), alertando sobre posibles efectos en la transición de gobierno y cuestionando la transparencia del concurso, la entidad se pronunció de manera oficial luego de los señalamientos por parte de excandidata presidencial por el Centro Democrático.

El llamado se produce a un mes del cambio de administración y en medio de la controversia por la designación de 129 directores regionales y subdirectores de centro en la entidad.

Por todo lo anterior, en el documento emitido la mañana del martes 7 de julio de 2026, desde la institución pública se hicieron varias aclaraciones frente a lo que ellos calificaron como sobre la “información que circula sobre el proceso meritocrático que se adelanta para proveer los cargos de Director Regional y Subdirector de Centro en el SENA”.

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En principio, se recalcó que el proceso de selección se ajusta a la Constitución, la ley y los decretos que regulan la provisión de estos cargos directivos.

La entidad recordó que la convocatoria se gestiona desde el 10 de agosto de 2023 y que la inscripción estuvo abierta a toda la ciudadanía, sin distinción de filiación política ni condiciones ajenas al mérito.

crédito Sena
El comunicado se emitió la mañana del martes 7 de julio de 2026 - crédito Sena

Dentro de las especificaciones que se compartieron en el documento oficial, desde el Sena se detalló que las tres pruebas aplicadas hasta el momento fueron elaboradas y calificadas en su totalidad por la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), con plena autonomía e independencia.

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La etapa de entrevistas, que ha generado debate público, será realizada bajo la metodología prevista en la normativa y contará con la presencia de un jurado del Departamento Administrativo de la Función Pública, entidad técnica independiente que, según la institución, garantiza imparcialidad y transparencia en la evaluación.

Asimismo, el comunicado hizo hincapié acerca de todo el proceso meritocrático, y se destacó que ha sido publicado en la página web oficial para conocimiento y control de la ciudadanía.

Además, el SENA complementó su respuesta al confirmar se han atendido todas las observaciones y recomendaciones de la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio de sus funciones preventivas.

Para cerrar, desde la entidad se puntualizó que la selección final de los directores regionales y subdirectores de centro quedará en manos de la nueva administración del Sena, despejando dudas sobre eventuales designaciones de última hora antes del cambio de gobierno, tal y como insinuó la excandidata presidencial.

crédito @PalomaValenciaL/X
Valencia pidió que se suspenda el proceso para proveer 129 cargos en el SENA - crédito @PalomaValenciaL/X

¿Qué más señaló Paloma Valencia sobre el proceso de selección en el Sena?

Valencia expresó el martes el lunes 6 de julio a través de un mensaje vía X que la dirección del Sena reactivó la etapa de entrevistas del concurso justo después de la elección del nuevo presidente, Abelardo De La Espriella.

La congresista advirtió que esta fase, que representa el 15% de la calificación final, incorpora un criterio subjetivo y podría facilitar la designación de funcionarios en cargos estratégicos antes del relevo presidencial.

“Todo indica que quieren dejar amarrados cargos estratégicos antes de entregar el poder. Es una maniobra que compromete la transparencia, genera un desgaste administrativo y financiero innecesario y dificulta la transición del gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella”, señaló Valencia.

Ante estas inquietudes, la senadora pidió a la Procuraduría General de la Nación ejercer vigilancia preventiva sobre el proceso, recordando que el concurso ya había sido suspendido anteriormente por presuntas irregularidades.

La congresista también solicitó a la Dirección General del SENA suspender las convocatorias mientras avanza el empalme entre gobiernos, con el fin de evitar que un proceso cuestionado condicione la dirección futura de la entidad.

Valencia hizo un llamado al equipo del presidente electo para que evalúe posibles medidas administrativas y garantice que la transición respete la voluntad ciudadana y la transparencia institucional.

crédito @PalomaValenciaL/X
La excandidata compartió un testimonio que le llegó en medio de la denuncia que hizo a través de su cuenta en X - crédito @PalomaValenciaL/X

“La institucionalidad no puede utilizarse para dejar cuotas de última hora. La transición debe respetar la voluntad de los colombianos y proteger la transparencia en el manejo del Estado”, concluyó la legisladora.

La polémica en torno al SENA se suma a la tensión política generada por el anuncio del presidente saliente, Gustavo Petro, quien prepara una demanda para solicitar la nulidad de la elección de Abelardo De La Espriella.

El recurso, que será presentado el martes 7 de julio ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría Nacional del Estado Civil, estará a cargo del exsuperintendente de Subsidio Familiar y exmagistrado del CNE, Luis Guillermo Pérez, e incluirá una plataforma digital para que ciudadanos se sumen a la acción.

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