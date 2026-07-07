Abelardo de la Espriella premió a Mauricio Gómez Amín con una poderosa cartera: el líder dijo que trabajaría “por una Colombia más competitiva”

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, confirmó a Mauricio Gómez Amín como nuevo ministro de Comercio, Industria y Turismo - crédito @delaespriella_style/Instagram

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, sumó una nueva ficha clave a su equipo de gobierno de cara al inicio de su mandato el 7 de agosto; se trata del excongresista barranquillero Mauricio Gómez Amín, que fue designado oficialmente como el próximo ministro de Comercio, Industria y Turismo.

Tras conocerse el nombramiento, el nuevo funcionario envió un emotivo mensaje de agradecimiento al mandatario por la confianza depositada para asumir las riendas de la economía, la productividad y el turismo del país.

Gómez Amín se convierte en otra de las cuotas de la región Caribe dentro del gabinete ministerial de la denominada “Patria Milagro”. Su llegada al equipo de gobierno no toma por sorpresa, ya que el líder barranquillero se desempeñó con éxito como el jefe de debate durante la contienda electoral en la que el “Tigre” consolidó su victoria en las urnas.

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Mauricio Gómez Amín será el ministro de Comercio de la Patria Milagro de Abelardo de la Espriella y el vicepresidente José Manuel Restrepo - crédito @mauriciogomezco/Instagram

La presentación de Gómez Amín se realizó bajo la misma estrategia digital que caracterizó los nombramientos de la administración entrante. A través de las redes sociales del mandatario electo, se difundió un emotivo video elaborado con herramientas de inteligencia artificial para oficializar la designación de cada jefe de cartera.

Con este nuevo perfil, el equipo del presidente electo sigue completando los ministerios clave como Interior, Justicia, Educación y Agricultura. La lista busca consolidar el discurso de De la Espriella enfocado en darles paso a los “nunca”, al abrirse espacio a liderazgos que refresquen la gestión pública.

Luego de que se conociera el anuncio y que su nombre hace parte del gabinete de De la Espriella, el nuevo ministro de Comercio utilizó su cuenta en la red social X para ratificar su compromiso frente a los retos económicos que heredará el país: “Agradezco profundamente al presidente electo, @ABDELAESPRIELLA, por la confianza depositada en mí al designarme como Ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia (sic)”.

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Mauricio Gómez Amín agradeció públicamente al presidente electo, Abelardo de la Espriella, por la designación - crédito @MauricioGomezCO/X

El nuevo ministro de Comercio tendrá la compleja misión de reactivar los sectores comerciales y turísticos, los cuales enfrentaron serios desafíos fiscales en el último periodo. En su pronunciamiento oficial, Gómez Amín delineó los tres pilares que guiarán su gestión en la cartera a partir de las próximas semanas.

El excongresista del Atlántico insistió en que su trabajo se enfocará en abrir las fronteras de Colombia a nuevas inversiones extranjeras, garantizando estabilidad jurídica para los empresarios nacionales y locales: “Asumo esta responsabilidad con honor, compromiso y la firme convicción de trabajar incansablemente por una Colombia más competitiva, productiva y abierta al mundo, contribuyendo a la construcción de la Patria Milagro que tanto anhelan los colombianos”.

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Del Congreso al gabinete presidencial: él es Mauricio Gómez Amín

El abogado Mauricio Gómez Amín desarrolló gran parte de su carrera política en el Congreso de la República, donde se desempeñó como representante a la Cámara por el Atlántico y posteriormente como senador. Durante su actividad legislativa impulsó debates relacionados con infraestructura, presupuesto nacional y las tarifas de energía que afectan a los usuarios de la región Caribe.

Nacido en Barranquilla e hijo del fallecido periodista y político Rodrigo Gómez, Mauricio consolidó una importante base política en el departamento del Atlántico, convirtiéndose en una de las figuras más representativas del liberalismo en la región.

Durante más de una década, Mauricio Gómez Amín desarrolló su carrera en el Congreso de la República, donde ocupó una curul en la Cámara de Representantes y posteriormente en el Senado - crédito Senado

A lo largo de su trayectoria mantuvo una postura crítica frente a varias iniciativas promovidas por gobiernos de izquierda y se identificó con posiciones cercanas a los sectores tradicionales y empresariales del Caribe.

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Su carrera política también estuvo acompañada de controversias; su nombre fue mencionado en las investigaciones del caso conocido como ‘Las Marionetas’, relacionado con la presunta red de corrupción encabezada por el fallecido exsenador Mario Castaño.

De acuerdo con declaraciones de algunos implicados, Gómez Amín habría sido señalado por presuntos intereses en la asignación de contratos en entidades como el Departamento para la Prosperidad Social (DPS).

El dirigente liberal rechazó de forma reiterada esos señalamientos y negó cualquier participación en hechos irregulares. Hasta la fecha, no fue condenado por estos hechos.

Antes de llegar al Ministerio de Comercio, Mauricio Gómez Amín fue una de las figuras más representativas del liberalismo en la Costa Caribe - crédito Prensa Senado

Además, recibió críticas de algunos sectores políticos por su supuesta influencia en la distribución de cuotas burocráticas en entidades públicas, acusaciones que también rechazó al afirmar que su gestión se limitó al ejercicio de la representación política.

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En materia energética, aunque fue uno de los congresistas más críticos de las altas tarifas que afectan a la Costa Caribe, algunos de sus opositores cuestionaron que no promoviera cambios de fondo cuando el Partido Liberal —él era parte del colectivo— hacía parte de las mayorías de gobierno que respaldaron las políticas regulatorias hoy objeto de debate.