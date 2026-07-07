Fuerte reclamo de Pedro Sánchez al nuevo ministro de Defensa tras ausentarse de la sesión de empalme: “No es una cortesía”

Equipo de empalme de Abelardo de la Espriella no acudió al evento de transición con el ministerio de Defensa saliente - crédito @Mindefensa

El ministro de Defensa del Gobierno Petro, Pedro Arnulfo Sánchez, confirmó la suspensión del proceso de empalme con la cartera entrante que será dirigida por el mayor general en retiro Jorge Eduardo Mora López, luego de que Gustavo Petro desconoció la elección de Abelardo de la Espriella como nuevo mandatario y este último, como respuesta, ordenó interrumpir las sesiones de entrega de la gestión.

El asunto es que, tras la designación del nuevo ministro para el periodo presidencial 2026-2030, ya estaba convocada una reunión entre el ministro Sánchez y el nombrado Mora López, para realizar la transición de la cartera.

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Dicho encuentro estaba listo, “una mesa preparada” con documentos, equipos técnicos y toda “la disposición institucional completa” para la transferencia de información y responsabilidades entre administraciones; sin embargo, los representantes del Gobierno de Abelardo la Espriella no llegaron.

Ministerio de Defensa del Gobierno Petro se quedó con las "sillas vacías" de la contraparte tras suspensión de empalme - crédito suministrada a Infobae

Según declaraciones suministrada a Infobae Colombia, “solo faltó una cosa: quienes debían recibir el conocimiento construido durante años de servicio al país”.

El acto mereció una reflexión desde el equipo de la cartera actual que, en defensa de la neutralidad de las fuerzas del orden, dio un paso adelante a los comentarios emitidos por Gustavo Petro, que desconoció el resultado electoral de la segunda vuelta del domingo, 21 de junio de 2026, que le dio la victoria Abelardo de la Espriella.

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El llamado de atención se enfocó en la ciudadanía y la institucionalidad por encima del contexto político, en vista de que “las personas pasan, los gobiernos cambian, pero las instituciones permanecen”.

“En asuntos que comprometen la vida de los colombianos, la protección del territorio, la soberanía, la lucha contra el crimen y la estabilidad de las instituciones, no existen espacios para improvisar. Cada información compartida, cada experiencia transmitida y cada coordinación realizada representan una ventaja para el país y una responsabilidad frente a los ciudadanos”.

“Y cuando se trata de la seguridad de Colombia, el mayor compromiso debe ser siempre con el Estado y con los colombianos, nunca con las circunstancias políticas del momento”, indicó la fuente.

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Equipo de empalme de Abelardo de la Espriella en materia de Defensa no llegó al acto de entrega - crédito suministrada a Infobae

En el mensaje se leyó que “las sillas vacías no representan únicamente una ausencia en una reunión; representan una oportunidad perdida para fortalecer la continuidad institucional en un sector donde cada decisión puede tener impacto en la seguridad y el bienestar de millones de colombianos”.

“Un proceso de empalme no es un acto protocolario ni una cortesía entre administraciones. Es un deber con Colombia. Es el mecanismo que permite garantizar la continuidad de las capacidades del Estado, preservar la memoria institucional y asegurar que las decisiones sobre la defensa y la seguridad nacional no se detengan por los cambios de gobierno”, conoció este medio.

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En el Ministerio de Defensa están abiertos a retomar el diálogo

En principio se conoció que la suspensión “inmediata” del proceso fue orden de Abelardo de la Espriella. No obstante, el ministro Sánchez aclaró que la interrupción del acto estuvo secundada por el ministro de Hacienda saliente, Germán Ávila, “hasta que existan las condiciones requeridas para desarrollar un empalme técnico, transparente, serio y respetuoso de la Constitución y la ley, en especial de la Ley 951 del 2005″.

Aun así, según Sánchez, el Comité Nacional de Empalme permanece listo para “reanudar el proceso cuando sea convocado con el mismo compromiso de desarrollar un empalme técnico, ordenado y transparente”.

Carta del ministro Pedro Sánchez al designado ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora López - crédito suministrada a Infobae

A través de las redes sociales de la institución se conoció que su compromiso “con la Constitución, la ley, la neutralidad de la Fuerza Pública, el respeto por las instituciones y el servicio a todos los colombianos” sigue en firme, pese a la interrupción del evento de transición.

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De hecho, el ministro notificó que “la información pública del proceso será puesta a disposición de toda la ciudadanía (...) Esa seguirá siendo la actuación del Ministerio de Defensa Nacional”.

Desde el equipo de Abelardo de la Espriella no se ha anunciado cuándo podría retomarse el proceso, aunque en la cartera se dejó la puerta abierta para entregar la información requerida de forma inmediata si se reactiva la transición.