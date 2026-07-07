Mujer se desplomó en pleno banderazo para la selección Colombia y los hinchas la alentaron a levantarse con cantos: “Somos únicos”

Una multitud de personas con camisetas amarillas de la selección Colombia se congregó en Vancouver para alentar al equipo antes del partido contra Suiza, pero una mujer se desplomó - crédito losilicitos / TikTok

Los hinchas de la selección Colombia han demostrado su apoyo incondicional al equipo en cada uno de los partidos que jugaron para clasificar a la Copa Mundial de Fútbol de 2026 y los encuentros disputados durante el torneo.

Las redes sociales se han llenado de videos virales en los que se aprecia la emoción de los asistentes, pues las ocurrencias de los colombianos sorprenden al mundo entero. Y es que los ciudadanos han seguido al equipo en sus actuaciones en Estados Unidos, México y Canadá no fue la excepción, pues no solo han sido mayoría en los estadios, sino que muestran su apoyo a los jugadores en los hoteles de concentración.

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Los hinchas se destacan por sus cantos de apoyo a la Tricolor y sus bailes. Aunque el calor de la temporada de mitad de año ha afectado a algunos de los viajeros, al igual que las largas jornadas y desplazamientos para seguir al equipo. Precisamente, una mujer se sintió mal en el banderazo de Vancouver en medio de un río amarillo, azul y rojo que no la dejó sola.

Una hincha de la selección Colombia experimentó un golpe de calor mientras otros aficionados la alentaron y asistieron en su malestar - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Varias personas se acercaron a auxiliar a la mujer que se desplomó y le dieron agua para evitar que se desmayara. Entre tanto, otras personas tomaron sus sombreros vueltiaos para abanicarla y algunos de los hinchas presentes decidieron “alentar” a la señora con un ritmo característico para los amantes del fútbol.

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El canto entonado por los presentes fue: “Vamos, vamos señora, no se vaya a desmayar. Vamos, vamos señora, no se vaya a desmayar”, lo que causó risas entre los presentes. Mientras, otros seguían intentando ayudar a la ciudadana.

El video se viralizó rápidamente en las plataformas digitales como TikTok, en las que los ciudadanos dejaron comentarios como: “Ay mk, que chimba ser colombiana”, “Lugares en los que me emperra no haber estado”, “Con esos ánimos espero que se haya levantado”, “Definitivamente somos únicos”, “Nosotros los colombianos somos a toda madre... que orgullosa me siento de mi tierra” y “Uy parce, que recocha nosotros”.

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En contraste, otros le recomendaron a los asistentes al evento deportivo hidratarse de forma frecuente para evitar consecuencias en su salud: “Cuídense mucho de los golpes de calor muchachos... Los necesitamos para alentar en el partido”

Aunque la mayoría de comentarios tomó con humor la escena con reacciones como: “Con ese ánimo, hasta yo me recargué”, “Ahí está pintado el colombiano”, Colombia y más nada" y “Nosotros todo lo agarramos de recocha”.

Una multitud de hinchas colombianos se reunió frente al hotel de concentración en Vancouver para apoyar a su selección nacional - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La fiebre amarilla de Colombia se tomó al mundo con su alegría

La masiva hinchada colombiana en el Mundial 2026 cambió el ambiente en los estadios de las ciudades donde juega la selección, un fenómeno al que The Guardian describió como “fiebre amarilla” y que, según el medio, influye en el desarrollo de los partidos por el apoyo que se le da a los jugadores desde las tribunas.

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De acuerdo con el reporte del diario británico, el efecto trasciende lo deportivo y se convirtió en un evento social, debido a que el respaldo de los aficionados se siente dentro y fuera de la cancha como una fuente de energía y optimismo, además de una ventaja competitiva sobre los rivales.

Aquellos que no logran entrar al estadio se reúnen en espacios públicos para disfrutar del evento deportivo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Del mismo modo, el medio reconocido a nivel internacional afirmó que miles de seguidores acompañaron a Colombia en su paso por Ciudad de México, Guadalajara, Miami y Kansas City, hasta Vancouver, en Canadá, donde el equipo dirigido por Néstor Lorenzo buscará su pase a cuartos de final en el encuentro contra Suiza donde los hinchas y los jugadores llegaron con la fe intacta para dar una alegría más al país.

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