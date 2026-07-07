Colombia

Elsa Noguera: esta es la trayectoria de la economista que llegará al Ministerio de Transporte

La economista barranquillera ocupó cargos como alcaldesa de Barranquilla, ministra de Vivienda y gobernadora del Atlántico. Su experiencia en gestión pública y administración financiera respalda su llegada a una de las carteras estratégicas del próximo gabinete

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El fallo de tutela que ordenaba el nombramiento Carmen Elisa Luna Rodríguez, fue proferido por la entonces gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera - crédito Colprensa
La economista también se desempeñó como ministra de Vivienda y fue la primera mujer elegida alcaldesa de Barranquilla - crédito Colprensa

La conformación del gabinete del presidente electo Abelardo de la Espriella continúa tomando forma. En el más reciente anuncio oficial, el mandatario presentó a seis nuevos integrantes de su equipo de gobierno, entre ellos Elsa Noguera, quien estará al frente del Ministerio de Transporte durante la próxima administración.

La designación pone nuevamente a Noguera en un escenario de alcance nacional, luego de una carrera en la que ocupó cargos de alta responsabilidad tanto en el sector público como en el ámbito social. Su experiencia en temas administrativos y financieros marcaron buena parte de su trayectoria.

Elsa Noguera fue anunciada como nueva ministra de Transporte por el presidente electo Abelardo de la Espriella-crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Elsa Noguera fue anunciada como nueva ministra de Transporte por el presidente electo Abelardo de la Espriella-crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Con formación en economía y una amplia experiencia en gestión pública, la barranquillera asumirá una de las carteras con mayores retos del país. Su perfil está ligado al manejo de las finanzas públicas y a la ejecución de proyectos de impacto regional, aspectos que respaldan su llegada al Ministerio de Transporte.

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Elsa Noguera nació en Barranquilla en 1973. Es economista de la Universidad Javeriana y complementó su formación académica con una Maestría en Administración de Negocios especializada en finanzas (MBA) de la Universidad del Norte, preparación que le permitió construir una carrera enfocada en la administración pública y la gestión financiera.

Uno de sus primeros cargos de relevancia fue la Secretaría de Hacienda de Barranquilla, responsabilidad que ejerció entre 2008 y 2010. Durante ese periodo participó en procesos orientados al fortalecimiento de las finanzas del distrito, consolidando un perfil técnico que posteriormente la proyectó al escenario político nacional.

La barranquillera construyó su trayectoria en cargos de liderazgo regional y nacional-crédito @elsanoguera/Instagram
La barranquillera construyó su trayectoria en cargos de liderazgo regional y nacional-crédito @elsanoguera/Instagram

Ese mismo año, su nombre ganó mayor reconocimiento cuando Germán Vargas Lleras la escogió como su fórmula vicepresidencial para las elecciones presidenciales de 2010. Aunque la candidatura no logró imponerse en las urnas, su participación le permitió adquirir mayor visibilidad en la política colombiana y fortalecer su trayectoria en el servicio público.

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Un año más tarde alcanzó un hecho histórico para la capital del Atlántico. En octubre de 2011 fue elegida como la primera mujer alcaldesa de Barranquilla, convirtiéndose en un referente para la ciudad. Durante su administración lideró un proceso de reorganización financiera que permitió mejorar la situación económica del Distrito y que recibió el nombre de “Milagro Financiero de Barranquilla”.

Su paso por la alcaldía abrió la puerta para asumir nuevos retos en el Gobierno nacional. Posteriormente, fue designada ministra de Vivienda durante la administración del entonces presidente Juan Manuel Santos, donde estuvo al frente de políticas relacionadas con el desarrollo urbano y los programas habitacionales del país. Más adelante regresó al Atlántico para participar en las elecciones regionales. El 27 de octubre de 2019 fue elegida gobernadora del departamento, cargo que ocupó entre 2020 y 2023. Desde esa posición impulsó diferentes iniciativas orientadas al desarrollo territorial, la infraestructura y el fortalecimiento de los servicios para los habitantes del departamento.

Antes de asumir este nuevo reto, Noguera fue gobernadora del Atlántico durante el periodo 2020-2023-crédito @elsanoguera/Instagram
Antes de asumir este nuevo reto, Noguera fue gobernadora del Atlántico durante el periodo 2020-2023-crédito @elsanoguera/Instagram

Su experiencia no se limita a los cargos de elección popular o a las responsabilidades ministeriales. Antes de asumir la Gobernación también hizo parte de la Fundación Scholas, organización impulsada por el papa Francisco que comenzó operaciones en Colombia en 2018, seis meses después de la visita del Pontífice al país. La fundación trabaja con proyectos educativos enfocados en promover la “Cultura del Encuentro” a través de la educación. Desde ese espacio, Noguera participó en iniciativas dirigidas a fortalecer el diálogo y la integración entre jóvenes de diferentes contextos sociales y culturales.

Además, tuvo la oportunidad de vincular a Colombia con una red internacional presente en más de 190 países. Ese trabajo permitió integrar instituciones educativas públicas y privadas de distintas confesiones religiosas distribuidas en los cinco continentes, ampliando el alcance de los programas desarrollados por la organización.

Ahora, con su llegada al Ministerio de Transporte, Elsa Noguera suma un nuevo capítulo a una carrera construida entre la gestión financiera, la administración pública y el trabajo social. Su nombramiento hace parte de las primeras definiciones del gabinete del presidente electo Abelardo de la Espriella, quien continúa revelando los nombres de los funcionarios que lo acompañarán durante su mandato.

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