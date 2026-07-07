Colombia

José Manuel Restrepo avisó que el empalme continuará pese a que se levantaron de la mesa y explicó qué es la “resistencia constitucional”

A través de sus redes sociales, el vicepresidente electo de los colombianos reafirmó que continuarán con auditorías y análisis técnicos de la administración saliente, pese a la suspensión del diálogo directo con su interlocutor, el ministro de Hacienda Germán Ávila

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El líder del equipo de empalme del Gobierno entrante argumentó que es una herramienta ciudadana para proteger la democracia de acciones gubernamentales que, según él, la acercan a una dictadura - crédito @jrestrp/X

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, afirmó el martes 7 de julio, tras la creciente tensión con el equipo de empalme del Gobierno saliente, que el proceso continuará pese a la suspensión del diálogo formal con el Ejecutivo, con las mesas técnicas definidas por el mandatario entrante Abelardo de la Espriella, y que avanzan en análisis forenses y metodológicos que servirán de insumo a la entrante administración.

Este plan de acción Restrepo lo calificó como parte de la aplicación del concepto de “resistencia constitucional”, que, según sus declaraciones, busca salvaguardar la institucionalidad del país frente a lo que serían los ataques del gobernante saliente, Gustavo Petro. La decisión de proseguir surgió tras levantarse de la mesa de trabajo que debía adelantarse con el grupo liderado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila.

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En ese sentido, el funcionario entrante explicó que la ruptura de las conversaciones no detendrá las tareas técnicas y de control sobre la transición de mando. “El empalme no se detiene, seguiremos con la auditoría forense y el análisis técnico”, indicó Restrepo, en lo concerniente a las labores de supervisión y revisión sobre la gestión saliente, que se mantendrán activas en búsqueda de hallazgos que representen cierto riesgo.

José Manuel Restrepo avanzó en proceso de empalme
El vicepresidente electo José Manuel Restrepo avanzó en el proceso de empalme con las mesas técnicas dispuestas por el Gobierno entrante, lejos de la interacción con el Ejecutivo saliente - crédito @jrestrp/X

“De lo que se trata en la práctica es que todos los colombianos seamos conscientes de que lo que está haciendo el gobierno Petro es moviendo la raya de la democracia a la dictadura, moviendo la raya de la democracia a un golpe de Estado. Y los colombianos no podemos permitir eso”, expresó el vicepresidente al explicar a qué hacía referencia el término “resistencia constitucional”, pregonado por De la Espriella.

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Del mismo modo resaltó lo que a su parecer es el carácter histórico de este momento y la importancia de no perder ese “activo y valor” que distingue al país en el contexto internacional. Con ello, en su mensaje, Restrepo señaló que la situación actual representa un desafío para la democracia colombiana, que está a prueba frente al abierto desconocimiento del presidente saliente del triunfo del abogado de derecha.

Equipo de empalme de Abelardo de la Espriella en materia de Defensa no llegó al acto de entrega - crédito suministrada a Infobae
Equipo de empalme de Abelardo de la Espriella no llegó a las reuniones acordadas con diferentes dependencias del Gobierno saliente - crédito suministrada a Infobae Colombia

Equipo de empalme de Abelardo de la Espriella

Luego de la decisión del presidente electo de suspender las mesas de trabajo con el Gobierno saliente, el equipo de transición llevó a cabo una reunión con los ministros designados, líderes y coordinadores de las comisiones sectoriales. El objetivo fue redefinir la estrategia de este proceso de transición bajo el enfoque denominado por las nuevas autoridades como “Empalme Anticorrupción”.

Según precisó Restrepo, el mensaje dado por De la Espriella fue claro: el empalme continuará con las herramientas tecnológicas con las que cuenta la entrante administración, que han sido construidas durante los últimos siete meses para conocer, según el vicepresidente electo, “la realidad del Estado”. En consecuencia, enfatizó el compromiso del equipo de transición con la defensa de la institucionalidad.

Germán Ávila y José Manuel Restrepo encabezan la primera reunión del proceso de empalme entre los gobiernos saliente y entrante, con el inicio de las mesas técnicas en la Casa de Nariño - crédito @Marovaar/X
El diálogo entre José Manuel Restrepo y Germán Ávila está roto, a juzgar por la decisión de levantarse de la mesa de empalme - crédito @Marovaar/X

“Aquí nadie da un paso atrás. Todo el equipo del Empalme está firme para defender la Constitución, el Estado de derecho, la legitimidad de nuestro presidente electo y la voluntad de millones de colombianos que decidieron el rumbo del país en las urnas”, agregó Restrepo, que con ello reforzó la postura del Gobierno electo de mantener las tareas de fiscalización y auditoría, pese a la ausencia de interlocución directa.

En lo que respecta a la auditoría forense y análisis técnico, según lo detalló Restrepo, se precisa la revisión detallada de documentos oficiales, la utilización de recursos que permitan cotejar datos frente a los reportes con los que cuenta su equipo y la cooperación entre los distintos ministerios designados. El enfoque, agregó, está basado en garantizar la transparencia y la legalidad en cada fase del traspaso de mando.

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