Day Vásquez pidió al abogado de Nicolás Petro revelar por qué el hijo del presidente “no usaba su salario” y cómo sostenía su hogar: “Es conveniente”

Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro, pidió al abogado Alejandro Carranza que revele cómo hacía el exdiputado para sostener su hogar - crédito @dayvasquezcdd - @nicolaspetrob/Instagram

Daysuris Vásquez, expareja de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, criticó públicamente al abogado Alejandro Carranza, que representa los intereses del exdiputado del Atlántico en dos procesos penales que cursan en su contra.

En una publicación en X, Vásquez instó al profesional en Derecho a revelar información sobre su cliente. “Yo entiendo que @HombreJurista deba justificar sus honorarios, pero creo que es conveniente que su defendido le sea sincero con algunas cosas”, indicó.

Por un lado, pidió que explique públicamente los motivos por los cuales, al parecer, Petro Burgos no utilizaba su salario como diputado y la manera como sostenía su hogar sin hacer uso de esos recursos. Por otra parte, solicitó que revele todo lo que pasó en 2019, año en el que llevó a cabo su campaña a la Gobernación del Atlántico.

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“Todo esto tendrá su espacio idóneo para dirimir a través de los organismos judiciales pertinentes. La justicia muchas veces tarda pero llega”, señaló la expareja del hijo del presidente.

Daysuris Vásquez instó al abogado Alejandro Carranza a revelar información sobre Nicolás Petro, su cliente - crédito @Daysvasquezc/X

Abogado de Nicolás Petro cuestionó la falta de imputación contra Day Vásquez

Las declaraciones de Daysuris Vásquez surgieron luego de que Alejandro Carranza cuestionara públicamente a la Fiscalía por no haber imputado con cargos a la expareja de Nicolás Petro por el delito de tráfico de influencias. De acuerdo con el jurista, Vásquez confesó haber hecho “negocios” con Elsa Noguera, exgobernadora del Atlántico y ministra de Transporte designada por el presidente electo Abelardo de la Espriella.

“A Nicolás Petro lo imputaron injustamente por supuesto tráfico de influencias, pero, según Daysuris del Carmen Vásquez, ese tráfico lo realizaba ella, no Nicolás, y lo realizaba sobre @elsanoguerabaq madrina del hijo de Vásquez y Pedro Name”, detalló el abogado.

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Según el profesional en Derecho, al parecer, los ingresos que obtenía Daysuris Vásquez salían de un contrato que fue otorgado por Noguera. Presuntamente, esos recursos se los repartió con su madre, Lizeth Castro, y con Pedro Name, su expareja y padre de su hijo.

Alejandro Carranza aseguró que Day Vásquez hizo negocios con Elsa Noguera y cuestionó el hecho de que no estén siendo investigadas - crédito @HombreJurista/X

Por las irregularidades que rodearon a ese contrato, Petro Burgos ya había sido imputado en el primer proceso penal que se le inició por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

“No estoy diciendo que Nicolás sea penalmente responsable, porque no lo es. Sin embargo, sí me sorprende la lógica de la @FiscaliaCol, Daysuris del Carmen afirmó haber hecho negocios con Elsa Noguera, usar a su propia madre para esos fines y repartirse dinero con Pedro Name. A pesar de estas afirmaciones, la fiscalía (Lucy Marcela Laborde Betancourt) solo imputa a Nicolás”, precisó Carranza.

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En consecuencia, el abogado informó que el 6 de julio amplió una denuncia que hizo contra la fiscal del caso, Lucy Laborde, por los delitos de fraude procesal, prevaricato y abuso de autoridad. Esto, debido a que hizo la imputación de cargos contra el hijo del presidente y dejó por fuera a su expareja, pese a que dio declaraciones que pondrían en evidencia su actuar delictivo.

El abogado Alejandro Carranza cuestionó a la Fiscalía por no imputar a Day Vásquez - crédito @HombreJurista/X

El jurista también cuestionó el hecho de que la familia de Vásquez no esté siendo investigada por los hechos que reveló ante las autoridades. A su juicio, sus declaraciones solo sirvieron para empeorar la situación jurídica de Nicolás Petro Burgos y no para llevar ante la justicia a otros implicados en el entramado.

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En ese sentido, el abogado aseguró que su prohijado está enfrentando una doble incriminación sin sustento y denunció una presunta falta de objetividad por parte del ente acusador.

“Nicolás enfrenta una doble incriminación por ser, en esa época, prácticamente el esposo de @Daysvasquezc. ¿Además de Elsa Noguera, quién más del gobierno entrante está involucrado en estos casos desatados y orquestados por Daysuris del Carmen @FiscaliaCol? Será que el nuevo fiscal que entre será objetivo, ¿o siguen en campaña?”, concluyó.