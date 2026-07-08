Colombia

Abelardo de la Espriella ya escogió al que será su jefe de gabinete: tendrá familiares en el grupo de ministros y en el Congreso

El escogido por el jefe de Estado electo es el hijo del senador Enrique Gómez Martínez y sobrino del ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez Martínez, lo que no pasó desapercibido en las redes sociales

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El presidente electo Abelardo de la Espriella confió en un joven para liderar la jefatura de gabinete, que hace parte de la familia Gómez - crédito Sergio Acero/REUTERS
El presidente electo Abelardo de la Espriella confió en un joven para liderar la jefatura de gabinete, que hace parte de la familia Gómez - crédito Sergio Acero/REUTERS

Avanzan las designaciones del presidente electo de la República, Abelardo de la Espriella, sobre su equipo de trabajo. Se conoció en la tarde del martes 7 de julio la designación del politólogo Nicolás Gómez Arenas como jefe de gabinete, en un cargo en el que tendrá contacto directo con el equipo de ministros que tendrá el nuevo mandatario, entre los cuales hay uno con el que tiene lazos familiares.

En efecto, Gómez Arenas, que es hijo del senador de Salvación Nacional Enrique Gómez Martínez, es también sobrino del escogido ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, por lo que esta designación causó interrogantes sobre los lazos familiares que rodean a la nueva administración y las críticas que, en su momento, se lanzaron hacia la anterior administración, por la vinculación de familiares al Ejecutivo.

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Nicolás Gómez Arenas, el designado jefe de gabinete de Abelardo de la Espriella
Él es Nicolás Gómez Arenas, el designado jefe de gabinete de Abelardo de la Espriella, para el cuatrienio 2026-2030 - crédito @nicogomez22_97/Instagram

Este nombre se sumó a los funcionarios designados del entrante Gobierno, tras conocerse en la jornada en curso el nombre de seis ministros: Elsa Noguera como ministra de Transporte, economista y exgobernadora; Mauricio Gómez Amín en la cartera de Comercio, abogado y exsenador; Viviane Morales al frente de Educación, abogada y exfiscal; y Jaime Andrés Beltrán como ministro de Vivienda, exalcalde de Bucaramanga.

A los anteriores también se unen Juliana Gutiérrez, responsable de Deporte, que es administradora y especialista en gestión de riesgos y hermana del mandatario de Medellín, Federico Gutiérrez; e Iván Cancino en Justicia, reconocido abogado penalista. Antes habían sido confirmados, además de su tío, Rodrigo Lara, en la cartera de Interior; el general (r) Jorge Mora, en Defensa; y Fabio Hincapié, en el ministerio de Ambiente.

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El gabinete designado afirmó que ningún ciudadano, institución o sector político puede permanecer indiferente frente al desconocimiento de la voluntad popular - crédito X

¿Quién es Nicolás Gómez, el designado jefe de gabinete de Abelardo de la Espriella?

Gómez Arenas es politólogo y comunicador, cuya incorporación al círculo más cercano del Ejecutivo nacional representa, nada menos, que la continuidad de una dinastía política de una familia que ha tenido un papel clave en el país durante generaciones. Además de los vínculos mencionados, Nicolás es bisnieto del expresidente Laureano Gómez, que gobernó en 1950 y 1951 y fue uno de los líderes del conservatismo.

En su perfil, el elegido para oficiar como una especie de secretario privado de De la Espriella incluye formación en Ciencia Política y Comunicación en la University of Arizona, así como una maestría en Políticas Públicas de la Universidad de los Andes. Antes de su escogencia en este cargo, ocupó el de secretario político del Movimiento de Salvación Nacional, el partido de su familia y que se la jugó con el mandatario.

Enrique Gómez descartó la posibilidad legal de una alianza entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella para la primera vuelta presidencial - crédito Sergio Acero/Colprensa
El designado jefe de gabinete del Gobierno de Abelardo de la Espriella es hijo del senador electo y presidente de Salvación Nacional, Enrique Gómez - crédito Sergio Acero/Colprensa

En el plano político, Nicolás Gómez Arenas respaldó candidaturas como la de Diego Molano para la Alcaldía de Bogotá y ha tomado distancia del uribismo tradicional, al defender una línea doctrinaria conservadora más estricta. Fue candidato al Concejo de Bogotá, en las elecciones del 2023, pero no alcanzó los votos suficientes para llegar al cabildo distrital, al integrar la lista de la colectividad familiar en esta contienda.

Durante los últimos años, se consolidó como uno de los críticos más activos de la administración de Gustavo Petro a través de las redes sociales y columnas de opinión, en los que hizo énfasis en las políticas del actual Gobierno y defendió los principios de propiedad privada, orden social y valores tradicionales; y denunció lo que denominó “agendas ambientales radicales”, con duras críticas a la exministra Susana Muhamad.

En su vida personal, el nuevo jefe de gabinete, que ocupará el mismo cargo que en su momento tuvo Laura Sarabia, también ha sido protagonista de episodios que han sido noticia, como el atraco del que fue víctima en el norte de Bogotá en octubre de 2022. El video del robo, ampliamente difundido, lo impulsó a exigir reformas estrictas en materia de seguridad urbana y a poner la lupa sobre la criminalidad en la capital.

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