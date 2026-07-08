Colombia

Líderes políticos se unieron tras la eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026: “Gracias por la entrega”

Luego de la caída en la tanda de penales del director técnico Néstor Lorenzo, dirigentes de distintos sectores dejaron de lado sus diferencias y enviaron mensajes de respaldo al equipo nacional

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Bandera de Colombia doblada sobre balón de fútbol, gafete amarillo de la Federación Colombiana de Fútbol, césped verde y gradas vacías de estadio.
La eliminación de Colombia en el Mundial 2026 generó reacciones desde diferentes sectores políticos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial 2026, tras caer 4-3 en la definición por penales ante Suiza, provocó una inmediata reacción en todo el país.

Poco después de que se sellara el resultado en el estadio BC Place de Vancouver (Canadá), diversos líderes políticos dejaron a un lado la intensa polarización que vive la nación para enviar mensajes de aliento y agradecimiento a los dirigidos por Néstor Lorenzo.

Pese a la tristeza generalizada por el fin del sueño mundialista, las principales figuras de la política nacional destacaron la entrega del equipo como un símbolo de unidad para los colombianos.

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Las reacciones del país político a la eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026

Uno de los primeros pronunciamientos oficiales llegó por parte de los partidos de oposición. La colectividad Centro Democrático utilizó su cuenta en la red social X para enviar un mensaje en el que resaltó el papel del fútbol como un elemento cohesionador de la sociedad, invitando a la ciudadanía a mantener el optimismo de cara al futuro del proceso deportivo.

“Gracias, @FCFSeleccionCol.En cada partido nos recuerdan que, por encima de las diferencias, hay una sola bandera que nos une y un mismo orgullo de ser colombianos. Ustedes son el ritmo que nos une y nos llenan de alegría y orgullo, sudando la camiseta de nuestra patria. Cabeza en alto. Volveremos a soñar juntos 🇨🇴❤️ (sic)”, posteó el colectivo que lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

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El Centro Democrático destacó a la Selección Colombia como un símbolo de unión nacional y agradeció la representación del país durante el torneo - crédito @CeDemocratico/X
El Centro Democrático destacó a la Selección Colombia como un símbolo de unión nacional y agradeció la representación del país durante el torneo - crédito @CeDemocratico/X

En esa misma línea de agradecimiento se pronunció el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa. El excandidato presidencial centró su mensaje en el balance general de la campaña de la Tricolor en territorio norteamericano, al rescatar los momentos de felicidad que el combinado nacional le brindó a la afición durante la fase de grupos y las rondas de eliminación directa.

“Gracias Selección por habernos dado tantas alegrías en este Mundial y habernos llevado hasta donde nos llevaron! (sic)”, escribió Peñalosa en sus redes sociales de manera concisa.

El exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa también se pronunció tras la eliminación y resaltó las alegrías que el equipo brindó durante el campeonato - crédito @EnriquePenalosa/X
El exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa también se pronunció tras la eliminación y resaltó las alegrías que el equipo brindó durante el campeonato - crédito @EnriquePenalosa/X

Desde el sector oficialista, la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, publicó una extensa y emotiva dedicatoria para el cuerpo técnico y los futbolistas.

Márquez enfatizó que, más allá de no haber conseguido la clasificación a los cuartos de final, el esfuerzo y el compromiso mostrado en la cancha de Vancouver representan de gran manera los valores de superación del pueblo colombiano: “#ConOrgulloColombiano Hoy no se dio el resultado que soñábamos, pero la @FCFSeleccionCol se despide de este mundial con la frente en alto. Gracias por la entrega, el corazón y la pasión que pusieron en cada minuto de juego para dejar en lo más alto el fútbol de Colombia (sic)“.

La vicepresidenta Francia Márquez envió un mensaje de reconocimiento al cuerpo técnico y a los jugadores tras la eliminación - crédito @FranciaMarquezM/X
La vicepresidenta Francia Márquez envió un mensaje de reconocimiento al cuerpo técnico y a los jugadores tras la eliminación - crédito @FranciaMarquezM/X

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