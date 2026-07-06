Un ataque armado en Ibagué dejó una víctima fatal y otra persona con lesiones de gravedad: esto se sabe

Dos personas fueron atacadas a bala en cercanías a una quebrada y uno de ellos murió - crédito Colprensa

Un ataque armado en Ibagué (Tolima) dejó un hombre muerto y otro gravemente herido en la urbanización El Limón, que se encuentra ubicada en la comuna siete de la ciudad. Tras la oportuna reacción de la Policía, fueron capturados dos presuntos implicados que serán vinculados al proceso judicial para esclarecer el caso.

El violento acto se presentó en inmediaciones de una quebrada del sector, donde los afectados quedaron con heridas de gravedad, por lo que la comunidad alertó a las autoridades de los balazos escuchados y se armó todo un operativo para llegar al lugar donde ocurrieron los hechos.

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Las víctimas fueron auxiliadas en una patrulla policial en la que fueron trasladadas a un centro asistencial llamado Unidad Intermedia de Salud de El Salado tras la balacera. Allí, uno de los lesionados murió por la gravedad de las heridas.

Sin embargo, otro hombre quedó herido de gravedad en el ataque, por lo que los médicos decidieron remitirlo a la Clínica Medicadiz, situada en el sector de La Samaria, donde permanece hospitalizado, bajo pronóstico reservado y con custodia policial.

Las autoridades están tras la pista de los atacantes que huyeron del lugar - crédito Colprensa

Cómo ocurrió el ataque en El Limón

Personas que viven en el sector le revelaron al diario local El Olfato que escucharon alrededor de ocho disparos, una versión inicial que desató pánico entre los habitantes del sector, teniendo en cuenta que una bala perdida pudo afectar a los ciudadanos, incluso a los niños que viven en el sector.

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En medio de la emergencia, una de las víctimas alcanzó a correr varios metros y después se desplomó frente a un parque del sector, donde varias familias compartían y se atemorizaron al verlo cubierto de sangre.

El caso ocurre en medio de un repunte de la violencia en Ibagué, por lo que las autoridades buscan establecer cómo se produjo el ataque y cuál fue su origen.

Entre las líneas de investigación que revisan figura una posible relación con disputas entre estructuras dedicadas al microtráfico u otras actividades criminales. Aunque esto será confirmado o descartado conforme avance la investigación.

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Los residentes consideran que la seguridad de la ciudad está en riesgo - crédito Colprensa

Los homicidios preocupan a los habitantes de la ciudad

Ibagué es conocida como la capital musical de Colombia, por lo que recibe gran cantidad de turistas a lo largo del año. Por esta razón, la seguridad juega un papel fundamental, teniendo en cuenta que si se ve afectada los residentes también podrían perder ventas, por lo que la comunidad hace un llamado a reforzar la presencia de los uniformados en todas las zonas de la ciudad.

Ante este panorama, las autoridades también trabajan por esclarecer los ataques fatales y así poner tras las rejas a los delincuentes que ponen en riesgo la seguridad de la región.

El 30 de junio de 2026, se confirmó que un juez de conocimiento condenó a Charles Darwin Pinzón Rojas a 17 años de prisión tras avalar el preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación por el asesinato de un hombre ocurrido el 22 de septiembre de 2025 en Ibagué.

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Las autoridades trabajan por poner tras las rejas a los delincuentes - crédito Cristian Bayona/Colprensa

La investigación del caso fue liderada por un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Tolima, que estableció que el crimen se registró afuera de una discoteca en la avenida Mirolindo, durante una riña. Según el expediente, la víctima salió del lugar y Pinzón Rojas, que trabajaba en el establecimiento, lo atacó con un arma cortopunzante y le causó heridas que culminaron en su muerte.

El condenado permanecía con medida de aseguramiento en su domicilio desde el día de los hechos. Por lo que después de la decisión del juez se confirmó que sería trasladado a un centro penitenciario para cumplir la pena por el ataque fatal que apagó la vida de un ciudadano.

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