Centro Democrático salió en defensa de Álvaro Uribe y su gestión como gobernador de Antioquia, en medio de polémica citación a indagatoria

En el clip del partido, se destacó cómo el líder político gobernó desde las regiones, al implementar consejos comunitarios durante su gobernación y presidencia para fortalecer las instituciones, la confianza ciudadana y la gestión pública - crédito @cedemocratico/X

A través de un video en sus redes sociales, el Centro Democrático emitió el domingo 5 de julio un nuevo espaldarazo al legado del expresidente de la República y líder del partido, Álvaro Uribe Vélez. Lo anterior, en medio de la controversia por la citación de la Fiscalía General de la Nación para que rinda indagatoria, en la diligencia que tendrá que surtirse el próximo 24 de julio, por hechos ocurridos cuando era gobernador.

La diligencia judicial, según se ha podido establecer, busca esclarecer la presunta responsabilidad de Uribe en las masacres de La Granja y El Aro, ocurridas en el municipio de Ituango durante su periodo como mandatario de Antioquia; además de su supuesta participación en el crimen del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, y en la creación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

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El expresidente Álvaro Uribe, a sus 74 años, sigue siendo el líder político del Centro Democrático - crédito Jesús Avilés/Infobae

En el clip, el partido resaltó que “el diálogo amable y directo con las comunidades ha sido un sello de Álvaro Uribe”. Según la colectividad, su estilo de gobierno del veterano líder antioqueño, que posteriormente fue elegido presidente (2002-2010), se caracterizó por la cercanía permanente con la ciudadanía y una dinámica de trabajo que priorizaba la escucha activa en los territorios; en especial en su tierra natal.

La citación de la Fiscalía al exmandatario responde a investigaciones por delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida. El ente acusador sostiene que Uribe, como gobernador, habría omitido medidas de protección pese a conocer el riesgo inminente en La Granja y, en el caso de El Aro, se examina su posible responsabilidad como determinador y la supuesta omisión de la fuerza pública.

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La férrea defensa del Centro Democrático a Álvaro Uribe

En respuesta, el partido que lidera Uribe reiteró que como gobernador de Antioquia, sostuvo consejos comunitarios cada sábado y domingo en diferentes municipios. Y que, mediante estas reuniones, se pudieron conocer las inquietudes de la población de forma directa y diseñar respuestas puntuales a sus necesidades; una práctica que, según el partido, marcó una diferencia en la gestión pública regional.

Así quedó el corregimiento de El Aro tras el paso de los paramilitares, en la masacre ocurrida el 22 de octubre de 1997 y que dejó cerca de 17 muertos - crédito Colprensa

Del mismo modo, se resaltó que el modelo de gestión de Uribe se extendió posteriormente a su ejercicio como presidente, al implementar más de 300 consejos comunitarios con gobernadores y alcaldes de distintas filiaciones políticas. “Entre 2002 y 2010, Uribe realizó trescientos seis consejos comunitarios con gobernadores y alcaldes sin importar la afiliación política de cada uno”, se expresó en el material audiovisual.

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El Centro Democrático concluyó su pronunciamiento con una mención especial de cómo el exmandatario ha mantenido un contacto permanente con las comunidades, más allá de las coyunturas electorales. “Un contacto que Uribe mantiene no solo en época electoral, es permanente e inspirado por su amor a la patria”, se enfatizó en el clip, en el que se recorriió al archivo de la trayectoria políticia del líder de 74 años.

Álvaro Uribe Vélez ha negado que tenga que ver con el crimen del abogado Jesús María Valle - crédito Carolos Ortega/EFE y Colombia Informa

Cabe destacar que en la diligencia judicial programada, la Fiscalía negó los recursos de aplazamiento solicitados por la Procuraduría y la defensa, y mantuvo la fecha de la diligencia para el 24 de julio. Será entonces durante la audiencia cuando la fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia notificará formalmente a Uribe su vinculación penal al expediente de las masacres antes mencionadas.

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Frente a esto, la defensa del exmandatario ha rechazado los señalamientos y ha denunciado una persecución política en su contra. Uribe, además, dijo que no existen méritos probatorios que sustenten las acusaciones y en consecuencia reiteró su disposición a acudir a las diferentes instancias para demostrar que es inocente de los punibles que le han sido endilgados, y que hoy lo tienen a puertas de otro complejo proceso.