Colombia

Centro Democrático salió en defensa de Álvaro Uribe y su gestión como gobernador de Antioquia, en medio de polémica citación a indagatoria

El partido de oposición recalcó que, como mandatario de los paisas, el expresidente llevaba a cabo consejos comunitarios cada fin de semana en distintos municipios, en los que recogía las inquietudes de la población; en un modelo que replicó como jefe de Estado

Guardar
Google icon

En el clip del partido, se destacó cómo el líder político gobernó desde las regiones, al implementar consejos comunitarios durante su gobernación y presidencia para fortalecer las instituciones, la confianza ciudadana y la gestión pública - crédito @cedemocratico/X

A través de un video en sus redes sociales, el Centro Democrático emitió el domingo 5 de julio un nuevo espaldarazo al legado del expresidente de la República y líder del partido, Álvaro Uribe Vélez. Lo anterior, en medio de la controversia por la citación de la Fiscalía General de la Nación para que rinda indagatoria, en la diligencia que tendrá que surtirse el próximo 24 de julio, por hechos ocurridos cuando era gobernador.

La diligencia judicial, según se ha podido establecer, busca esclarecer la presunta responsabilidad de Uribe en las masacres de La Granja y El Aro, ocurridas en el municipio de Ituango durante su periodo como mandatario de Antioquia; además de su supuesta participación en el crimen del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, y en la creación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

PUBLICIDAD

El partido Centro Democrático colombiano respalda abiertamente a Álvaro Uribe Vélez, que se enfrenta a un proceso judicial por presuntos delitos de fraude procesal y soborno - crédito Jesús Aviles/Infobae
El expresidente Álvaro Uribe, a sus 74 años, sigue siendo el líder político del Centro Democrático - crédito Jesús Avilés/Infobae

En el clip, el partido resaltó que “el diálogo amable y directo con las comunidades ha sido un sello de Álvaro Uribe”. Según la colectividad, su estilo de gobierno del veterano líder antioqueño, que posteriormente fue elegido presidente (2002-2010), se caracterizó por la cercanía permanente con la ciudadanía y una dinámica de trabajo que priorizaba la escucha activa en los territorios; en especial en su tierra natal.

La citación de la Fiscalía al exmandatario responde a investigaciones por delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida. El ente acusador sostiene que Uribe, como gobernador, habría omitido medidas de protección pese a conocer el riesgo inminente en La Granja y, en el caso de El Aro, se examina su posible responsabilidad como determinador y la supuesta omisión de la fuerza pública.

PUBLICIDAD

La férrea defensa del Centro Democrático a Álvaro Uribe

En respuesta, el partido que lidera Uribe reiteró que como gobernador de Antioquia, sostuvo consejos comunitarios cada sábado y domingo en diferentes municipios. Y que, mediante estas reuniones, se pudieron conocer las inquietudes de la población de forma directa y diseñar respuestas puntuales a sus necesidades; una práctica que, según el partido, marcó una diferencia en la gestión pública regional.

Masacre de El Aro
Así quedó el corregimiento de El Aro tras el paso de los paramilitares, en la masacre ocurrida el 22 de octubre de 1997 y que dejó cerca de 17 muertos - crédito Colprensa

Del mismo modo, se resaltó que el modelo de gestión de Uribe se extendió posteriormente a su ejercicio como presidente, al implementar más de 300 consejos comunitarios con gobernadores y alcaldes de distintas filiaciones políticas. “Entre 2002 y 2010, Uribe realizó trescientos seis consejos comunitarios con gobernadores y alcaldes sin importar la afiliación política de cada uno”, se expresó en el material audiovisual.

El Centro Democrático concluyó su pronunciamiento con una mención especial de cómo el exmandatario ha mantenido un contacto permanente con las comunidades, más allá de las coyunturas electorales. “Un contacto que Uribe mantiene no solo en época electoral, es permanente e inspirado por su amor a la patria”, se enfatizó en el clip, en el que se recorriió al archivo de la trayectoria políticia del líder de 74 años.

Álvaro Uribe Vélez y Jesús María Valle - crédito Carolos Ortega/EFE y Colombia Informa
Álvaro Uribe Vélez ha negado que tenga que ver con el crimen del abogado Jesús María Valle - crédito Carolos Ortega/EFE y Colombia Informa

Cabe destacar que en la diligencia judicial programada, la Fiscalía negó los recursos de aplazamiento solicitados por la Procuraduría y la defensa, y mantuvo la fecha de la diligencia para el 24 de julio. Será entonces durante la audiencia cuando la fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia notificará formalmente a Uribe su vinculación penal al expediente de las masacres antes mencionadas.

Frente a esto, la defensa del exmandatario ha rechazado los señalamientos y ha denunciado una persecución política en su contra. Uribe, además, dijo que no existen méritos probatorios que sustenten las acusaciones y en consecuencia reiteró su disposición a acudir a las diferentes instancias para demostrar que es inocente de los punibles que le han sido endilgados, y que hoy lo tienen a puertas de otro complejo proceso.

Temas Relacionados

Álvaro UribeCentro DemocráticoUribe indagatoriaMasacres de El Aro y La GranjaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Así quedaron los colombianos en la etapa 2 del Tour de Francia 2026: hora y dónde ver la tercera jornada

Egan Bernal, Harold Tejada, Einer Rubio, Fernando Gaviria y Sergio Higuita son los cinco colombianos que están participando en el Tour de Francia 2026

Así quedaron los colombianos en la etapa 2 del Tour de Francia 2026: hora y dónde ver la tercera jornada

Gustavo Petro convocó a una movilización nacional el 20 de julio para una despedida “anticipada” como jefe de Estado

El presidente saliente sigue marcando distancia de los protocolos habituales del cambio de gobierno, pues ya dijo que no asistirá a la posesión de Abelardo de la Espriella el 7 de agosto en la Casa de Nariño

Gustavo Petro convocó a una movilización nacional el 20 de julio para una despedida “anticipada” como jefe de Estado

“Petro sabía que a Miguel lo iban a asesinar”: Miguel Uribe Londoño lanzó grave acusación tras preacuerdo de la Fiscalía con ‘Chipi’

La rebaja de pena para uno de los autores del magnicidio de Miguel Uribe Turbay provocó que su padre lanzara una grave acusación contra el jefe de Estado colombiano, exigiendo que la investigación llegue hasta los máximos responsables del crimen

“Petro sabía que a Miguel lo iban a asesinar”: Miguel Uribe Londoño lanzó grave acusación tras preacuerdo de la Fiscalía con ‘Chipi’

De la Espriella dio segunda alocución como presidente electo y lanzó nuevas pullas a Petro: “Recibimos el poder del Gobierno más corrupto”

El mandatario, que asumirá el poder el 7 de agosto, aprovechó nuevamente el alcance de sus redes sociales para adelantar algunas de las ejecutorias de su administración; en esta ocasión, en lo referente a la lucha contra la criminalidad y lo que, según él, ha sido el “saqueo” a Colombia

De la Espriella dio segunda alocución como presidente electo y lanzó nuevas pullas a Petro: “Recibimos el poder del Gobierno más corrupto”

Un ataque armado en Ibagué dejó una víctima fatal y otra persona con lesiones de gravedad: esto se sabe

La violencia sacudió nuevamente una zona residencial de la capital tolimense y desató el temor entre los residentes del sector, mientras que los investigadores exploran los posibles móviles del ataque

Un ataque armado en Ibagué dejó una víctima fatal y otra persona con lesiones de gravedad: esto se sabe
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ELN atacó con drones la estación de Policía de Tadó, Chocó: no hubo heridos ni fallecidos

El ELN atacó con drones la estación de Policía de Tadó, Chocó: no hubo heridos ni fallecidos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

Gobierno Petro pidió apoyo a la ONU para frenar el uso ilícito de drones y redes sociales por parte de grupos terroristas

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

ENTRETENIMIENTO

Presentadora de RCN le pidió matrimonio a su novio y explicó por qué lo hizo: “Este amor me brota por los poros”

Presentadora de RCN le pidió matrimonio a su novio y explicó por qué lo hizo: “Este amor me brota por los poros”

La actriz Carmenza Gómez preocupa a sus seguidores por su estado de salud: esto es lo que se sabe

Luisa Fernanda W hizo confesión sobre su relación con Pipe Bueno y sorprendió a sus seguidores: “Me desesperaba todo el tiempo”

Sebastián Caicedo arremetió contra el discurso de Gustavo Petro sobre alza en la canasta básica: “Lo van a negar también”

Hermana de Karol G reaccionó a publicación de la artista llorando y le dedicó unas palabras: “Eres muy fuerte”

Deportes

Portugal vs. España: hora y dónde ver en Colombia el partido de Cristiano Ronaldo ante Lamine Yamal

Portugal vs. España: hora y dónde ver en Colombia el partido de Cristiano Ronaldo ante Lamine Yamal

Un futbolista colombiano que juega en Suiza aseguró que la liga de ese país es mejor que la de Colombia por esta razón

Suiza, un rival más fuerte de lo que se cree: colombiano que juega en ese país analizó al próximo adversario de la Tricolor

Carlos Queiroz dejó el banquillo de Ghana tras caer ante Colombia en el Mundial 2026: estas fueron sus estadísticas

Iván Barton será el árbitro entre Colombia y Suiza en los octavos de final del Mundial 2026: es recordado por esta razón