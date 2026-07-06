Colombia

Metro de Bogotá supera el 80% de avance y entra en fase clave de pruebas

Las pruebas con los primeros trenes marcan un nuevo momento en el megaproyecto de la capital, que ya muestra resultados visibles tanto en el viaducto como en la operación técnica previa a su puesta en servicio

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Las pruebas con los primeros trenes marcan un nuevo momento en el megaproyecto de la capital

El sonido de las obras en la ciudad empieza a convivir con una imagen que hasta hace poco parecía lejana: trenes del metro de Bogotá desplazándose por el viaducto en fase de pruebas. La capital ya cruza un umbral clave en uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de su historia.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, destacó que la obra alcanzó la meta prevista para junio. “Nos pusimos la meta de superar esta cifra para el mes de junio. La cumplimos”, afirmó. Con ese balance, la Administración distrital confirmó que el proyecto ya supera el 80% de avance y mantiene el cronograma previsto para su entrada en operación.

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Carlos Fernando Galán, Alcalde de Bogotá, anuncia avance del 80% en la obra del Metro-crédito @CarlosFGalan/X
Carlos Fernando Galán, Alcalde de Bogotá, anuncia avance del 80% en la obra del Metro-crédito @CarlosFGalan/X

En medio de ese progreso, las pruebas con los trenes ya muestran resultados concretos. Las unidades llegan hasta la Estación 4 y alcanzan velocidades de hasta 90 km/h durante los ensayos, un hito que marca una nueva etapa dentro del sistema de movilidad de la ciudad.

“Estos trenes no solamente llegaron ya a la estación 4, sino que además levantaron 90 kilómetros por hora en las pruebas que hicimos. Por muchos años eso fue un sueño, pero hoy es una realidad, el metro es una realidad. Y se va a convertir esto en una imagen cotidiana, trenes del Metro Bogotá rodando y viéndolos todos los habitantes de estas zonas de Bogotá hasta que lleguemos a las 72 con Caracas el año entrante”, afirmo Galán.

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Cada tren estará conformado por seis vagones y tendrá capacidad para transportar cerca de 1.800 pasajeros, de los cuales 252 podrán viajar sentados. Las unidades serán completamente eléctricas y operarán de forma automatizada, sin conductor, gracias a un sistema de control que supervisará en tiempo real la circulación de cada convoy para garantizar la seguridad y la eficiencia del servicio. Además, estarán equipadas con tecnología diseñada para optimizar la operación y ofrecer una experiencia de viaje más cómoda para los usuarios.

Sexto tren del metro llegó a Bogotá, alcalde de la ciudad lo confirmo - crédito @CarlosFGalan/X
El proyecto ya supera el 80% de ejecución y continúa el cronograma previsto por la administración distrital- crédito @CarlosFGalan/X

La Empresa Metro de Bogotá explica que estos trenes incorporan tecnología de última generación. Entre sus características se incluyen cámaras de seguridad, sistemas de información para usuarios, aire acondicionado y un canal permanente de comunicación con el centro de control operativo. También contarán con espacios adaptados para personas con movilidad reducida, usuarios en silla de ruedas, coches de bebé y bicicletas.

Según la administración distrital, ya llegaron 13 trenes al país y otros dos están en proceso de traslado. El proyecto, además de su componente de movilidad, se convirtió en uno de los principales motores de empleo y dinamización económica en sectores vinculados a la infraestructura y la construcción. El avance del metro se suma a una agenda más amplia de intervenciones urbanas. En paralelo, la Alcaldía entregó 24 grandes proyectos viales que buscan mejorar la conectividad y reducir los tiempos de desplazamiento en distintos puntos de la ciudad.

Entre las obras finalizadas figuran la avenida Laureano Gómez, la avenida Mutis, la avenida Córdoba, el tramo sur de la avenida Caracas y la avenida Rincón. Estas intervenciones hacen parte de una estrategia más amplia para modernizar la red vial de la capital.

La habilitación del costado oriental de la avenida Laureano Gómez facilita el tránsito en el norte de Bogotá y conecta barrios clave con las principales vías de la ciudad - crédito Alcaldía de Bogotá
La habilitación del costado oriental de la avenida Laureano Gómez facilita el tránsito en el norte de Bogotá y conecta barrios clave con las principales vías de la ciudad - crédito Alcaldía de Bogotá

A estas obras se sumarán cinco tramos de la avenida 68, cuya entrega está prevista durante este año, junto con la entrada en funcionamiento del Cable de San Cristóbal. Este último proyecto busca mejorar la movilidad en el suroriente de Bogotá y facilitar la conexión de miles de habitantes con el resto de la ciudad.

En materia de vivienda, la administración distrital también pone el foco en ampliar el acceso a soluciones habitacionales. En los próximos meses se abrirán nuevas convocatorias del programa Mi Casa en Bogotá, que incluirán modalidades como Reactiva Tu Compra y Ahorro para Mi Casa.

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